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моменты и внести небольшие разъяснения по поводу организации поездки.



1. Трансфер и размещение. В описании указано, что группа может включать до 10 человек. Ваша группа состояла из 5 взрослых и 7 детей, что могло вызвать небольшую тесноту. К сожалению, не всегда удается идеально организовать транспорт, но на обратном пути мы учли ваши пожелания и предоставили дополнительное транспортное средство. И дополнительно за трансфер мы с вам оплату не брали.



2. Рыбалка. Понимаем, что информация о рыбалке могла ввести в заблуждение. К сожалению, во многих районах Красного моря вылов рыбы может быть запрещен. На момент вашего тура действовал именно такой запрет.



3. Ласты. Стандартное оборудование на борту рассчитано на большинство размеров. К сожалению, размеры для маленьких детей встречаются реже, поэтому не всегда удается подобрать ласты на каждого ребенка. Однако для маленьких детей всегда предлагаются жилеты для их же безопасности.



4. Морепродукты и дополнительные угощения. Наше основное меню включает рыбу, однако по вашему запросу мы дополнительно закупили свежие креветки и кальмары. Помимо этого мы предоставили несколько видов фруктов, которые обычно не включены в меню, чтобы сделать отдых более приятным.



5. Хотим отметить, что мы также предоставили вам услуги фотосъемки и сделали все возможное, чтобы вам было удобно получить снимки, включая передачу флешки. Надеемся, что фотографии станут отличным воспоминанием о вашем отдыхе.



Мы стремимся обеспечить гостям максимально комфортный и насыщенный отдых. Признательны за вашу обратную связь и учтем ваши замечания для улучшения сервиса в будущем. Будем рады видеть вас снова и постараемся сделать ваш отдых еще лучше.