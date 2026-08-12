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VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются

Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Роскошный день на яхте в Хургаде ждет вас! Путешествие начинается с комфортабельного трансфера из отеля до порта, где вас встретит современная яхта.

В течение дня вы сможете загорать на палубе, наслаждаться
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прохладительными напитками и свежими морепродуктами.

Погружение с масками и ластами позволит увидеть цветных рыбок, а рыбалка станет отличным развлечением.

Остановка на одном из живописных островов, таких как Парадайз, Орандж или Махмея, добавит еще больше ярких впечатлений. Все необходимое оборудование и обед включены в стоимость экскурсии

4.9
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Роскошный отдых на яхте
  • 🍤 Вкуснейшие морепродукты
  • 🐠 Подводное плавание с масками
  • 🏝 Остановка на живописных островах
  • 🎣 Возможность порыбачить
  • 🚐 Комфортабельный трансфер из отеля
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются

Что можно увидеть

  • Парадайз
  • Орандж
  • Махмея

Описание экскурсии

Впечатление на всю жизнь

Мы заедем за вами на комфортабельном транспорте в отель и отправимся в порт. Там нас будет ждать красавица-яхта. Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей. Если вы устанете от расслабленного отдыха — не проблема! Вы сможете порыбачить, погрузиться под воду с масками и ластами. Кроме того, мы сделаем остановку на живописном острове Парадайз, Орандж или Махмея по вашему выбору.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: маски и ласты, рыболовные принадлежности, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами
  • О возможности рыбалки уточняйте у гида заранее в переписке
  • Не забудьте взять с собой полотенце
  • По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 861 туриста
Я живу в Хургаде уже более 20 лет. Много лет назад моя детская мечта о собственной лошади стала реальностью, и с тех пор лошади заняли особое место в моей жизни. Также
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я занимаюсь организацией индивидуального отдыха, прогулок на яхте и помогаю гостям решать различные вопросы во время пребывания в Египте. В работе для меня главное — честность, ответственность и забота о каждом госте. Я стараюсь сделать всё, чтобы отдых оставил только приятные впечатления и яркие эмоции. Буду рада помочь вам познакомиться с Хургадой и сделать ваше путешествие особенным!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
2
1
А
Дата посещения: 17 июн 2026
Отмечали юбилей жены и взяли индивидуальную прогулку, которая прошла на УРА! Всё было очень классно! Плавали на рифы, на остров Хула-Хула с белоснежным песком и прозрачной водой! Ныряли, загорали, отдыхали!
Ирина организовала незабываемый отдых. Большое спасибо ей и её команде!!!
Отмечали юбилей жены и взяли индивидуальную прогулку, которая прошла на УРА! Всё было очень классно! Плавали
Отмечали юбилей жены и взяли индивидуальную прогулку, которая прошла на УРА! Всё было очень классно! Плавали
Отмечали юбилей жены и взяли индивидуальную прогулку, которая прошла на УРА! Всё было очень классно! Плавали
Отмечали юбилей жены и взяли индивидуальную прогулку, которая прошла на УРА! Всё было очень классно! Плавали
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I
Отлично организованный круиз, Ирина отличный экскурсовод и прекрасный человек. День прошел великолепно и отдохнули и узнали много нового. Спасибо!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Игорь благодарю за отзыв.
Было приятно пообщаться с вами и показать красоту Красного моря.
Очень рада, что вам понравилось
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Виталия
Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и
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погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное
Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное
Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное
Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное
Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное
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А
Это была лучшая экскурсия из всех на каких мы были! Комфортный трансфер забрал нас от отеля. Яхта была для нашей компании очень большой, просторной и чистой. Ирина учла все наши
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пожеланий и особенности (мы были с детьми разного возраста). На самой яхте была большая команда. Мы побывали на острове, нас сопроводили на снорклинг, каждому помогли поймать свою рыбку на рыбалке! Приготовили шикарный обед прям на палубе! Из креветок, кальмаров, рыбы и мяса! Всю поездку угощали напитками и вкуснейшими фруктами в том числе манго. Отдельное спасибо Ирине за помощь с нашим суетливым маленьким трехлетним путешественником, удалось насладиться поездкой по полной! так же всю поездку Ирина нас ненавязчиво фотографировала и снимала благодаря чему остались приятные карточки на память о поездке, обычно таких почти нет. В общем очень рекомендуем, поездка превзошла все наши ожидания!

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв. Было приятно подарить вам незабываемые эмоции.
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Д
Плюсы:
- отличная яхта - очень отзывчивый персонал на яхте - прекрасный снорклинг - вкусная еда и фрукты

В целом отлично провели день. Мелкие минусы, связанные не с яхтой, а исключительно с
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организационной частью:

Минусы:
- никакой рыбалки и никаких снастей нет, и рыбалка в этих местах в принципе запрещена - непонятно, зачем это указывать в описании - в трансфер 'туда' на 11 человек почему-то приехали только две легковые машины, при этом гид говорила, мол, пусть детишки на ручках едут, в чем проблема? На обратном пути уже организовали три машины - в прокате не хватило на всех ласт, реакция гида 'Ну, что я могу сделать? ' - накануне гид уточняла, хотим ли мы кальмаров и креветок, якобы она в магазине сейчас, в итоге кальмаров не было))) ок)

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Дарья, спасибо за Ваш отзыв. Нам важно получать обратную связь и работать над улучшением наших услуг. Позвольте ответить на некоторые
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моменты и внести небольшие разъяснения по поводу организации поездки.

1. Трансфер и размещение. В описании указано, что группа может включать до 10 человек. Ваша группа состояла из 5 взрослых и 7 детей, что могло вызвать небольшую тесноту. К сожалению, не всегда удается идеально организовать транспорт, но на обратном пути мы учли ваши пожелания и предоставили дополнительное транспортное средство. И дополнительно за трансфер мы с вам оплату не брали.

2. Рыбалка. Понимаем, что информация о рыбалке могла ввести в заблуждение. К сожалению, во многих районах Красного моря вылов рыбы может быть запрещен. На момент вашего тура действовал именно такой запрет.

3. Ласты. Стандартное оборудование на борту рассчитано на большинство размеров. К сожалению, размеры для маленьких детей встречаются реже, поэтому не всегда удается подобрать ласты на каждого ребенка. Однако для маленьких детей всегда предлагаются жилеты для их же безопасности.

4. Морепродукты и дополнительные угощения. Наше основное меню включает рыбу, однако по вашему запросу мы дополнительно закупили свежие креветки и кальмары. Помимо этого мы предоставили несколько видов фруктов, которые обычно не включены в меню, чтобы сделать отдых более приятным.

5. Хотим отметить, что мы также предоставили вам услуги фотосъемки и сделали все возможное, чтобы вам было удобно получить снимки, включая передачу флешки. Надеемся, что фотографии станут отличным воспоминанием о вашем отдыхе.

Мы стремимся обеспечить гостям максимально комфортный и насыщенный отдых. Признательны за вашу обратную связь и учтем ваши замечания для улучшения сервиса в будущем. Будем рады видеть вас снова и постараемся сделать ваш отдых еще лучше.

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И
Все было супер, Ирина прекрасный гид, который присмотрит за детьми, капитан старый пират, настоящий профи и рыба наловит и приготовит ее, все душевно и мило.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв. 💖
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