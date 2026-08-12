Роскошный день на яхте в Хургаде ждет вас! Путешествие начинается с комфортабельного трансфера из отеля до порта, где вас встретит современная яхта.
В течение дня вы сможете загорать на палубе, наслаждаться
В течение дня вы сможете загорать на палубе, наслаждаться
6 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Роскошный отдых на яхте
- 🍤 Вкуснейшие морепродукты
- 🐠 Подводное плавание с масками
- 🏝 Остановка на живописных островах
- 🎣 Возможность порыбачить
- 🚐 Комфортабельный трансфер из отеля
Что можно увидеть
- Парадайз
- Орандж
- Махмея
Описание экскурсии
Впечатление на всю жизнь
Мы заедем за вами на комфортабельном транспорте в отель и отправимся в порт. Там нас будет ждать красавица-яхта. Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей. Если вы устанете от расслабленного отдыха — не проблема! Вы сможете порыбачить, погрузиться под воду с масками и ластами. Кроме того, мы сделаем остановку на живописном острове Парадайз, Орандж или Махмея по вашему выбору.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: маски и ласты, рыболовные принадлежности, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами
- О возможности рыбалки уточняйте у гида заранее в переписке
- Не забудьте взять с собой полотенце
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 861 туриста
Я живу в Хургаде уже более 20 лет. Много лет назад моя детская мечта о собственной лошади стала реальностью, и с тех пор лошади заняли особое место в моей жизни. Также
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 17 июн 2026
Отмечали юбилей жены и взяли индивидуальную прогулку, которая прошла на УРА! Всё было очень классно! Плавали на рифы, на остров Хула-Хула с белоснежным песком и прозрачной водой! Ныряли, загорали, отдыхали!
Ирина организовала незабываемый отдых. Большое спасибо ей и её команде!!!
Ирина организовала незабываемый отдых. Большое спасибо ей и её команде!!!
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I
Отлично организованный круиз, Ирина отличный экскурсовод и прекрасный человек. День прошел великолепно и отдохнули и узнали много нового. Спасибо!
Ирина
Ответ организатора:
Игорь благодарю за отзыв.
Было приятно пообщаться с вами и показать красоту Красного моря.
Очень рада, что вам понравилось
Было приятно пообщаться с вами и показать красоту Красного моря.
Очень рада, что вам понравилось
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Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и
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А
Это была лучшая экскурсия из всех на каких мы были! Комфортный трансфер забрал нас от отеля. Яхта была для нашей компании очень большой, просторной и чистой. Ирина учла все наши
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв. Было приятно подарить вам незабываемые эмоции.
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Д
Плюсы:
- отличная яхта - очень отзывчивый персонал на яхте - прекрасный снорклинг - вкусная еда и фрукты
В целом отлично провели день. Мелкие минусы, связанные не с яхтой, а исключительно с
- отличная яхта - очень отзывчивый персонал на яхте - прекрасный снорклинг - вкусная еда и фрукты
В целом отлично провели день. Мелкие минусы, связанные не с яхтой, а исключительно с
Ирина
Ответ организатора:
Дарья, спасибо за Ваш отзыв. Нам важно получать обратную связь и работать над улучшением наших услуг. Позвольте ответить на некоторые
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И
Все было супер, Ирина прекрасный гид, который присмотрит за детьми, капитан старый пират, настоящий профи и рыба наловит и приготовит ее, все душевно и мило.
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв. 💖
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Входит в следующие категории Хургады
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