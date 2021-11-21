VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются

Индивидуальное морское путешествие из Хургады с рыбалкой, снорклингом и остановками на островах

Приглашаю вас провести роскошный день в окружении бескрайнего Красного моря.

Вы позагораете на открытой палубе современной белоснежной яхты, насладитесь вкуснейшими морепродуктами и прохладительными напитками, посмотрите на цветных рыбок и, если повезет, дельфинов.

А еще мы сделаем остановку на одном из райских островов!
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Впечатление на всю жизнь

Мы заедем за вами на комфортабельном транспорте в отель и отправимся в порт. Там нас будет ждать красавица-яхта. Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей. Если вы устанете от расслабленного отдыха — не проблема! Вы сможете порыбачить, погрузиться под воду с масками и ластами, прокатиться на таблетке или банане. Кроме того, мы сделаем остановку на живописном острове Парадайз, Орандж или Махмея по вашему выбору.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер, маски и ласты, рыболовные принадлежности, катание на банане и таблетке, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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