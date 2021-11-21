Что вас ожидает

Впечатление на всю жизнь

Мы заедем за вами на комфортабельном транспорте в отель и отправимся в порт. Там нас будет ждать красавица-яхта. Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей. Если вы устанете от расслабленного отдыха — не проблема! Вы сможете порыбачить, погрузиться под воду с масками и ластами, прокатиться на таблетке или банане. Кроме того, мы сделаем остановку на живописном острове Парадайз, Орандж или Махмея по вашему выбору.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер, маски и ласты, рыболовные принадлежности, катание на банане и таблетке, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами.