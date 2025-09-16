Откройте подводный мир Красного моря прямо с берега — без долгих поездок на яхте! Вас ждут два погружения на живописном домашнем рифе, встреча с кораллами и яркими рыбами, а после — национальный обед в уютной атмосфере. Это идеальный вариант для знакомства с дайвингом в формате интро-дайв для людей без сертификата.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Удобный трансфер из отеля до дайвинг-центра и обратно.

Подробный инструктаж и подбор снаряжения для комфортного и безопасного погружения.

Первое погружение на живописном домашнем рифе с опытным инструктором. Глубина — не более 10 метров.

Перерыв для отдыха на территории центра с чаем и кофе (входит в стоимость).

Второе погружение. Вы увидите коралловые сады, осьминога, мурену и множество цветных рыб. А если повезет, то и дельфинов, потому что риф расположен близко к месту их обитания.

Национальный обед с блюдами египетской кухни: бабагануш, тахина, маринованные овощи, мясо на гриле, рис, картофель и свежий хлеб (входит в стоимость).

Организационные детали