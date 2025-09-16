Откройте подводный мир Красного моря прямо с берега — без долгих поездок на яхте! Вас ждут два погружения на живописном домашнем рифе, встреча с кораллами и яркими рыбами, а после — национальный обед в уютной атмосфере. Это идеальный вариант для знакомства с дайвингом в формате интро-дайв для людей без сертификата.
Описание водной прогулки
Удобный трансфер из отеля до дайвинг-центра и обратно.
Подробный инструктаж и подбор снаряжения для комфортного и безопасного погружения.
Первое погружение на живописном домашнем рифе с опытным инструктором. Глубина — не более 10 метров.
Перерыв для отдыха на территории центра с чаем и кофе (входит в стоимость).
Второе погружение. Вы увидите коралловые сады, осьминога, мурену и множество цветных рыб. А если повезет, то и дельфинов, потому что риф расположен близко к месту их обитания.
Национальный обед с блюдами египетской кухни: бабагануш, тахина, маринованные овощи, мясо на гриле, рис, картофель и свежий хлеб (входит в стоимость).
Организационные детали
- Одно погружение (именно нахождение под водой) длится в среднем 20–25 минут
- Программа 10+
- Поедем на комфортабельном седане Nissan, Cherry или минивэне Toyota в зависимости от количества человек
- При бронировании указывайте, пожалуйста, называние отеля. Так мы сможем оперативно сказать точное время трансфера. В отдалённые районы Хургады — Сахл Хашиш, Макади, Сома Бей, Сафага и Эль Гуна — подтребуется доплата за трансфер
- Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 12:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 547 туристов
Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Н
Николай
16 сен 2025
Общее впечатление хорошее. Мероприятие ни разу не для туристов с красивыми форточками и видео… Если надо такое, то не сюда точно! Это дайв центр для обучения и сдачи на сертификат.
