6 в 1: Джиппы, Квадрациклы, Бaги, Верблюды, Ужин Барбекю и Фольклорное Танцевальное Шоу
Описание экскурсииВсего 20 минут от Хургады на джипах — и мы в сказочно красивой Аравийской пустыне. На базе наш квалифицированный инструктор покажет, как управлять квадроциклом. После квардроциклов ожидает вас самостоятельное катание на Богги, на которых Вы сможете прокатиться в свое удовольствие около 20 минут."За руль допускают людей старше 15 лет". Далее, Вы отправитесь на джипах через пустыню, где можно насладиться пустынными пейзажами. По дороге туристы могут увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит). Затем на джипах с водителями-профессионалами Вы отправляетесь в горы, в деревню бедуинов, где Вам расскажут полностью историю этого племени, Вы сможете познакомиться с их обычаями и традициями, отведать их местную лепешку, посетить бедуинскую аптеку и ткацкую «фабрику». Они угостят Вас чаем и кальяном, ну и, конечно же, Вы обязательно прокатитесь на «кораблях пустыни» – верблюдах, увидите несравненный ни с чем закат солнца в горах. После бедуинской деревни, вернетесь на базу, вас там ждёт вкусный ужин (барбекю) и несравненное национальное шоу. К 19:00 прибудете в отель. Организационные моменты:• Нужно взять с собой: солнцезащитные очки; фотоаппарат; закрытая обувь; необходимая одежда — брюки и верх с длинным рукавом.
- Мы не занимаемся видео- и фотосъемкой экскурсий, поэтому не отвечаем за качество и доставку материалов в ваш отель.
- Дополнительная плата за трансфер до удаленных районов (Сахл-Хашиш, Макади-Бей, Эль-Гуна) — 8$, Сума-Бей, Сафага — 15$ за автомобиль.
- Трансфер из отеля и оратно
- Русскоговорящий гид-инструктор
- Тест-драйв перед началом тура
- Катание на квадроциклах 20 минут
- Катание на багги 20 минут
- Посещение деревни бедуинов
- Катание на верблюдах
- Закат, ужин и и великолепная шоу-программа: танец живота, танец с юбками, фаир-шоу
- Услуги профессионального русскоговорящего гидa.
- Арафатка / «платок на лицо и голову/». можете купить на станции мотоциклов ($2-3)
- Анти-пылвые очки. Есть возможность аренды или купить на станции ($3-5)
- Фото и видео материалы, сделанные фотографом
- Личные расходы.
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
22 ноя 2025
Отличное сафари. Очень профессиональные ребята. Хорошо организовавшие поездку, как по таймингу, так и по наполнению активностями. Для меня это был первый опыт и все прошло на ура.
