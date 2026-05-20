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Групповая
Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде
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$90 за человека
Индивидуальная
В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров
Увидеть египетскую Венецию, покататься на лодке и превратить прогулку в семейное приключение
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Групповая
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
Начало: Ваш отель в Хургаде
$17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
П
Нам понравилась очень экскурсия. Водитель встретил вовремя, было очень позитивно добираться до сафари центра под музыку. Деревня бедуинов - очень живописное место, затем покатались на квадроциклах и баги, все безопасно, ужин был вкусный. Малое количество участников. Рекомендуем!
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А
Только вернулись с экскурсии, очень понравилась! Очень насыщенная программа, все организовано хорошо, водитель приехал за нами даже на 10 минут
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Н
Мне нравится, что организатор всегда на связи и все договоренности: и по времени, и по ценам, и по программе соблюдаются
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Ю
Отличное сафари. Очень профессиональные ребята. Хорошо организовавшие поездку, как по таймингу, так и по наполнению активностями. Для меня это был первый опыт и все прошло на ура.
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Всего 5 отзывов в Хургаде в категории "Семейные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Семейные»
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