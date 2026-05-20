Мои заказы

Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Хургаде, цены от $17, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде
На квадроциклах
5 часов
-
40%
5 отзывов
Групповая
Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде
Начало: Ваш отель
$54$90 за человека
В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров
На машине
На лодке
4 часа
Индивидуальная
В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров
Увидеть египетскую Венецию, покататься на лодке и превратить прогулку в семейное приключение
Начало: в отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $50 за человека
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
На автобусе
3 часа
Групповая
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
Начало: Ваш отель в Хургаде
$17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

П
Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде
Нам понравилась очень экскурсия. Водитель встретил вовремя, было очень позитивно добираться до сафари центра под музыку. Деревня бедуинов - очень живописное место, затем покатались на квадроциклах и баги, все безопасно, ужин был вкусный. Малое количество участников. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде
Только вернулись с экскурсии, очень понравилась! Очень насыщенная программа, все организовано хорошо, водитель приехал за нами даже на 10 минут
читать дальшеуменьшить

раньше.
Сначала нас привезли на спот, потом объединили с другими туристами, получилась довольно большая группа, но это никак ни на что не влияло. Дальше нас рассадили по машинам и минут 15 мы добирались до бедуидов. Там покатались на верблюдах (буквально 100 метров), послушали небольшой экскурс про самих бедуинов, нам показали продукцию, которую они делают (при желании можно что-то купить) и после отправились обратно. Далее было катание на квадрациклах, а после - на багги. В завершении всего ужин и шоу - танец-юбка, танец живота и фаер шоу. Все очень понравилось! Все сопровождающие очень внимательные и в случае чего помогают и отвечают на любые вопросы.
Так же отдельно группу сопровождает фотограф, в конце также можно приобрести фото.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде
Мне нравится, что организатор всегда на связи и все договоренности: и по времени, и по ценам, и по программе соблюдаются
читать дальшеуменьшить

на 100%. Программа насыщенная - это и квадроциклы (есть возможность выбора сложности маршрута) и багги и конечно же верблюды у бедуинов ☺️. В конце вечера нас ждал ужин и небольшая шоу-программа. Танец живота не впечатлил от слова совсем, а вот дальше выступала девушка с каким то танцем вращением… это что-то неописуемое! Очень круто! Далее было красивое файер шоу, но девушка все равно круче))))

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде
Отличное сафари. Очень профессиональные ребята. Хорошо организовавшие поездку, как по таймингу, так и по наполнению активностями. Для меня это был первый опыт и все прошло на ура.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 5 отзывов в Хургаде в категории "Семейные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Семейное супер-сафари по пустыне в Хургаде;
  2. В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров;
  3. Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Эль-Гуна;
  4. Пирамиды Гизы;
  5. Набережная;
  6. Город мертвых;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Абу-Симбел.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 54 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2026 год по теме «Семейные», 5 ⭐ отзывов, цены от $17. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь