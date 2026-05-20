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раньше.

Сначала нас привезли на спот, потом объединили с другими туристами, получилась довольно большая группа, но это никак ни на что не влияло. Дальше нас рассадили по машинам и минут 15 мы добирались до бедуидов. Там покатались на верблюдах (буквально 100 метров), послушали небольшой экскурс про самих бедуинов, нам показали продукцию, которую они делают (при желании можно что-то купить) и после отправились обратно. Далее было катание на квадрациклах, а после - на багги. В завершении всего ужин и шоу - танец-юбка, танец живота и фаер шоу. Все очень понравилось! Все сопровождающие очень внимательные и в случае чего помогают и отвечают на любые вопросы.

Так же отдельно группу сопровождает фотограф, в конце также можно приобрести фото.