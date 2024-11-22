Программа тура Наша экскурсия начнется ранним утром. В зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 5:15. Дорога от первого блокпоста в Сафаге (в 30 километрах от Хургады) займет около 4 часов. После блокпоста будем около часа ехать по горам мимо Красного моря до остановки для отдыха, когда вы сможете позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак в отеле на вынос. Ориентировочно к 8:15 прибываем в Долину Нила и проникаемся настоящей жизнью Египта. К 9:15 приезжаем в Луксор. Сначала вы направляетесь в город живых на восточном берегу Нила, посещаете Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание. После обзора города живых вы переправитесь на западный берег Нила, где вас будет ждать обед в ресторане (шведский стол). Далее отправитесь в город мёртвых, где у вас будет вторая часть программы. Первым делом вы увидите Колоссы Мемнона – две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. После вы отправитесь в Долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов этого времени. Всего в Долине царей находятся 62 гробницы, которые считаются самыми богатыми захоронениями в мире. Стены гробниц украшены изображением религиозных ритуалов. Здесь погребены великие фараоны Египта, а главная достопримечательность — гробница Тутанхамона, которую в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер, почти нетронутой. Далее посетите заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут, высеченный в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут – одна из самых известных фигур в истории Древнего Египта, известна как Железная правительница! Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30, после чего мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в отель ориентировочно в 21:00. Краткая программа •Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.

Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).

Прибытие в Долину Нила и знакомство с образом жизни египтян.

Прибытие в Луксор и осмотр достопримечательностей города живых.

Посещение Карнакского храма.

Обед в ресторане.

Прогулка на лодке по Нилу и возможность посетить Банановый остров, по желанию, за доп. плату, заказывается на месте у гида.

Переправа на другой берег Нила в город мёртвых.

Осмотр достопримечательностей города мёртвых.

Посещение Долины царей.

Осмотр гробницы Тутанхамона, по желанию, за доп. плату.

Знакомство с традициями захоронения Древнего Египта.

Посещение Колоссов Мемнона.

Посещение храма женщины-фараона Хатшепсут.

Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:.

Наличные USD, EUR, EGP.