Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия

Не упустите возможность посмотреть максимум, будучи в Луксоре

Индивидуальная
Не упустите возможность посмотреть максимум, будучи в Луксоре.

Вас ждет погружение в таинственный и загадочный мир Древнего Египта, знакомство с культурой и особенностями быта современных жителей, посещение знаменитой Долины царей и гробницы Тутанхамона (по желанию), храма царицы Хатшепсут, колоссов Мемнона и Карнакского храма.
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия

Что вас ожидает 🤩

  • Луксор
  • Восточный и западный берега Нила
  • Карнакский храм в городе живых
  • Храм царицы Хатшепсут в городе мертвых
  • Колоссы Мемнона
  • Долина царей
  • Гробница Тутанхамона
  • Банановый остров, по желанию

Программа тура

Наша экскурсия начнется ранним утром. В зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 5:15.
Дорога от первого блокпоста в Сафаге (в 30 километрах от Хургады) займет около 4 часов. После блокпоста будем около часа ехать по горам мимо Красного моря до остановки для отдыха, когда вы сможете позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак в отеле на вынос.
Ориентировочно к 8:15 прибываем в Долину Нила и проникаемся настоящей жизнью Египта.
К 9:15 приезжаем в Луксор. Сначала вы направляетесь в город живых на восточном берегу Нила, посещаете Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание.
После обзора города живых вы переправитесь на западный берег Нила, где вас будет ждать обед в ресторане (шведский стол). Далее отправитесь в город мёртвых, где у вас будет вторая часть программы. Первым делом вы увидите Колоссы Мемнона – две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
После вы отправитесь в Долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов этого времени. Всего в Долине царей находятся 62 гробницы, которые считаются самыми богатыми захоронениями в мире. Стены гробниц украшены изображением религиозных ритуалов. Здесь погребены великие фараоны Египта, а главная достопримечательность — гробница Тутанхамона, которую в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер, почти нетронутой.
Далее посетите заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут, высеченный в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут – одна из самых известных фигур в истории Древнего Египта, известна как Железная правительница!
Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30, после чего мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в отель ориентировочно в 21:00.
Краткая программа

•Обед в ресторане.

•Возвращение в Хургаду.

  • Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
  • Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
  • Прибытие в Долину Нила и знакомство с образом жизни египтян.
  • Прибытие в Луксор и осмотр достопримечательностей города живых.
  • Посещение Карнакского храма.
  • Прогулка на лодке по Нилу и возможность посетить Банановый остров, по желанию, за доп. плату, заказывается на месте у гида.
  • Переправа на другой берег Нила в город мёртвых.
  • Осмотр достопримечательностей города мёртвых.
  • Посещение Долины царей.
  • Осмотр гробницы Тутанхамона, по желанию, за доп. плату.
  • Знакомство с традициями захоронения Древнего Египта.
  • Посещение Колоссов Мемнона.
  • Посещение храма женщины-фараона Хатшепсут.
Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт с кондиционером
  • Трансфер по Хургаде
  • Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Обед в ресторане в Луксоре
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Билет на видеосъемку в долине Царей
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 5:30
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы подъедем за вами в ваш отель в Хургаде. Пожалуйста
  • Напишите нам название отеля
  • Номер комнаты
  • Количество человек и имена
  • Фамилии туристов для оформления необходимых разрешений на выезд в Каир. После получения информации
  • Мы напишем вам
  • Во сколько за вами приедет транспорт и где будет вас ожидать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 5:30

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