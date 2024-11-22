В этом туре мы осмотрим все самые интересные места столицы Древнего Египта.
Вы увидите, как величественны колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, познакомитесь с традициями тысячелетней цивилизации и особенностями современной повседневной жизни, а также посетите исторические святилища и гробницы.
Вы увидите, как величественны колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, познакомитесь с традициями тысячелетней цивилизации и особенностями современной повседневной жизни, а также посетите исторические святилища и гробницы.
Описание экскурсии
Программа тура Наша экскурсия начнется ранним утром. В зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 5:15. Дорога от первого блокпоста в Сафаге (в 30 километрах от Хургады) займет около 4 часов. После блокпоста будем около часа ехать по горам мимо Красного моря до остановки для отдыха, когда вы сможете позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак в отеле на вынос. Ориентировочно к 8:15 прибываем в Долину Нила и проникаемся настоящей жизнью Египта. К 9:15 приезжаем в Луксор. Сначала вы направляетесь в город живых на восточном берегу Нила, посещаете Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание. После обзора города живых вы переправитесь на западный берег Нила, где вас будет ждать обед в ресторане (шведский стол). Далее отправитесь в город мёртвых, где у вас будет вторая часть программы. Первым делом вы увидите Колоссы Мемнона – две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. После вы отправитесь в Долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов этого времени. Всего в Долине царей находятся 62 гробницы, которые считаются самыми богатыми захоронениями в мире. Стены гробниц украшены изображением религиозных ритуалов. Здесь погребены великие фараоны Египта, а главная достопримечательность — гробница Тутанхамона, которую в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер, почти нетронутой. Далее посетите заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут, высеченный в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут – одна из самых известных фигур в истории Древнего Египта, известна как Железная правительница! Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30, после чего мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в отель ориентировочно в 21:00. Краткая программа •Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
- Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
- Прибытие в Долину Нила и знакомство с образом жизни египтян.
- Прибытие в Луксор и осмотр достопримечательностей города живых.
- Посещение Карнакского храма.
- Обед в ресторане.
- Прогулка на лодке по Нилу и возможность посетить Банановый остров, по желанию, за доп. плату, заказывается на месте у гида.
- Переправа на другой берег Нила в город мёртвых.
- Осмотр достопримечательностей города мёртвых.
- Посещение Долины царей.
- Осмотр гробницы Тутанхамона, по желанию, за доп. плату.
- Знакомство с традициями захоронения Древнего Египта.
- Посещение Колоссов Мемнона.
- Посещение храма женщины-фараона Хатшепсут.
- Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:.
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно в 5:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Луксор
- Восточный и западный берега Нила
- Карнакский храм в городе живых
- Храм царицы Хатшепсут в Городе мёртвых
- Колоссы Мемнона
- Долина царей
- Гробница Тутанхамона
- Банановый остров (по желанию)
Что включено
- Транспорт с кондиционером
- Трансфер по Хургаде
- Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Обед в ресторане в Луксоре.
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Вход в гробницу Тутанхамона
- Билет на видеосъемку в Долине царей
- Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
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О
Замечательная экскурсия!
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O
Замечательная экскурсия!
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