Мои заказы

В Луксор из Хургады: знакомство с Древним Египтом

Узнать историю фараонов и легендарных храмов
Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самые известные памятники Древнего Египта за один день.

Вы побываете в Карнакском храме, переправитесь через Нил, посетите Долину Царей или Долину Цариц и храм Хатшепсут, а также познакомитесь с историей Луксора — города, который когда-то был столицей египетских фараонов.
В Луксор из Хургады: знакомство с Древним Египтом
В Луксор из Хургады: знакомство с Древним Египтом
В Луксор из Хургады: знакомство с Древним Египтом

Описание экскурсии

  • Рано утром вы отправитесь из Хургады в Луксор — древнюю столицу фараонов и один из самых известных исторических городов Египта.
  • Карнакский храм. Вы посетите грандиозный Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Здесь увидите знаменитые колонны, статуи фараонов и священное озеро, а также узнаете о религиозной жизни древних египтян.
  • Переправа через Нил. После экскурсии по восточному берегу Луксора вы пересечёте Нил и отправитесь к знаменитым памятникам западного берега.
  • Долина Цариц или Долина Царей. В программу включено посещение Долины Цариц. По желанию её можно заменить на Долину Царей — место захоронения великих фараонов Древнего Египта. Вы увидите древние гробницы с уникальными росписями и узнаете о традициях погребения.
  • Храм царицы Хатшепсут. Далее вас ждёт посещение храма царицы Хатшепсут — одной из самых известных женщин-фараонов Египта. Храм расположен у скал и считается одним из архитектурных шедевров Древнего Египта.
  • Колоссы Мемнона. По пути вы увидите знаменитые Колоссы Мемнона — две гигантские статуи, сохранившиеся со времён фараона Аменхотепа III.
  • Обед. Во время экскурсии предусмотрен обед в ресторане по системе «шведский стол».
  • Институт папируса и фабрика эфирных масел. В завершение поездки у вас будет возможность познакомиться с традиционным изготовлением папируса и египетских ароматических масел, а также при желании приобрести сувениры.

Темы

  • Вы погрузитесь в историю Древнего Египта и узнаете, как формировалась цивилизация фараонов, какими были их религиозные верования и представления о загробной жизни.
  • Подробно поговорим о строительстве храмов и гробниц, их символике и скрытых смыслах настенных росписей.
  • Вы узнаете, почему Луксор называли «городом живых и мёртвых» и какое значение Нил имел для развития древнеегипетского государства.
  • Отдельное внимание уделим Долине Царей и Долине Цариц — местам захоронения правителей Древнего Египта.
  • Поговорим о тайнах древних гробниц и археологических открытиях, которые изменили представление об этой цивилизации.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит:

  • Трансфер из/в отель в Хургаде.
  • Комфортабельный автобус или мини-бус с кондиционером.
  • Русскоговорящий гид-египтолог.
  • Входные билеты по программе.
  • Посещение Карнакского храма, храма Хатшепсут и Колоссов Мемнона.
  • Посещение Долины Цариц.
  • Обед (шведский стол).

Дополнительно:

  • По желанию Долину Цариц можно заменить на Долину Царей — доплата 10$ с человека.
  • Прогулка по Нилу на Банановый остров не включена в стоимость и оплачивается отдельно.
  • Напитки.
  • Личные расходы и сувениры.
  • Трансфер из Макади и Сахл-Хашиша — доплата 5$ с человека.
  • Трансфер из Эль-Гуны — доплата 10$ с человека.
  • Государственный сбор — 10$ с человека.

ежедневно в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$54
Дети до 5 летБесплатно
Дети до 12 лет$32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу на Красном море уже более 10 лет и искренне люблю это место. Хорошо изучил не только популярные туристические локации, но и особенные уголки, которые знают только местные жители. Я
читать дальшеуменьшить

работаю в туризме и сотрудничаю со многими надёжными партнёрами по всему региону. Благодаря этому я могу организовать разные форматы отдыха: морские прогулки и яхты, сафари в пустыне, исторические экскурсии, VIP-программы и туры для семей с детьми. Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно и комфортно, как будто они путешествуют с хорошим другом, который всегда рядом, чтобы помочь. Я свободно говорю на арабском, английском и русском языках, поэтому нам будет легко общаться и понимать друг друга.

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии на «В Луксор из Хургады: знакомство с Древним Египтом»

Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
На машине
13 часов
-
40%
324 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
8 июн в 05:00
$321$535 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор
На машине
13 часов
-
40%
21 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор
Увидеть один из крупнейших древних храмов, грандиозный некрополь и другие загадочные памятники
Начало: В любом месте Хургады
Завтра в 04:30
8 июн в 04:30
$320$533 за всё до 8 чел.
Храмы и боги Древнего Египта
На машине
13 часов
-
20%
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Храмы и боги Древнего Египта
Путешествие к древним храмам Египта: Хатхор, Карнак и Хатшепсут. Узнайте о культуре и истории, ощутите величие древней цивилизации
Сегодня в 18:30
Завтра в 04:30
$291$363 за всё до 3 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
На машине
12 часов
-
40%
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
8 июн в 04:00
9 июн в 04:00
$288$480 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
-10%
до 22 июня
$54 за человека