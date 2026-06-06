Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самые известные памятники Древнего Египта за один день.
Вы побываете в Карнакском храме, переправитесь через Нил, посетите Долину Царей или Долину Цариц и храм Хатшепсут, а также познакомитесь с историей Луксора — города, который когда-то был столицей египетских фараонов.
Вы побываете в Карнакском храме, переправитесь через Нил, посетите Долину Царей или Долину Цариц и храм Хатшепсут, а также познакомитесь с историей Луксора — города, который когда-то был столицей египетских фараонов.
Описание экскурсии
- Рано утром вы отправитесь из Хургады в Луксор — древнюю столицу фараонов и один из самых известных исторических городов Египта.
- Карнакский храм. Вы посетите грандиозный Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Здесь увидите знаменитые колонны, статуи фараонов и священное озеро, а также узнаете о религиозной жизни древних египтян.
- Переправа через Нил. После экскурсии по восточному берегу Луксора вы пересечёте Нил и отправитесь к знаменитым памятникам западного берега.
- Долина Цариц или Долина Царей. В программу включено посещение Долины Цариц. По желанию её можно заменить на Долину Царей — место захоронения великих фараонов Древнего Египта. Вы увидите древние гробницы с уникальными росписями и узнаете о традициях погребения.
- Храм царицы Хатшепсут. Далее вас ждёт посещение храма царицы Хатшепсут — одной из самых известных женщин-фараонов Египта. Храм расположен у скал и считается одним из архитектурных шедевров Древнего Египта.
- Колоссы Мемнона. По пути вы увидите знаменитые Колоссы Мемнона — две гигантские статуи, сохранившиеся со времён фараона Аменхотепа III.
- Обед. Во время экскурсии предусмотрен обед в ресторане по системе «шведский стол».
- Институт папируса и фабрика эфирных масел. В завершение поездки у вас будет возможность познакомиться с традиционным изготовлением папируса и египетских ароматических масел, а также при желании приобрести сувениры.
Темы
- Вы погрузитесь в историю Древнего Египта и узнаете, как формировалась цивилизация фараонов, какими были их религиозные верования и представления о загробной жизни.
- Подробно поговорим о строительстве храмов и гробниц, их символике и скрытых смыслах настенных росписей.
- Вы узнаете, почему Луксор называли «городом живых и мёртвых» и какое значение Нил имел для развития древнеегипетского государства.
- Отдельное внимание уделим Долине Царей и Долине Цариц — местам захоронения правителей Древнего Египта.
- Поговорим о тайнах древних гробниц и археологических открытиях, которые изменили представление об этой цивилизации.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит:
- Трансфер из/в отель в Хургаде.
- Комфортабельный автобус или мини-бус с кондиционером.
- Русскоговорящий гид-египтолог.
- Входные билеты по программе.
- Посещение Карнакского храма, храма Хатшепсут и Колоссов Мемнона.
- Посещение Долины Цариц.
- Обед (шведский стол).
Дополнительно:
- По желанию Долину Цариц можно заменить на Долину Царей — доплата 10$ с человека.
- Прогулка по Нилу на Банановый остров не включена в стоимость и оплачивается отдельно.
- Напитки.
- Личные расходы и сувениры.
- Трансфер из Макади и Сахл-Хашиша — доплата 5$ с человека.
- Трансфер из Эль-Гуны — доплата 10$ с человека.
- Государственный сбор — 10$ с человека.
ежедневно в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$54
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети до 12 лет
|$32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу на Красном море уже более 10 лет и искренне люблю это место. Хорошо изучил не только популярные туристические локации, но и особенные уголки, которые знают только местные жители. Я
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