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Яхт-тур в Хургаде с трёхразовым питанием и нестандартным проживанием

Переночевать под звёздами, погулять по заповеднику, полакомиться морепродуктами и поплавать у рифов
Выйти за рамки привычного «всё включено» — это интересно и обязательно запомнится надолго! Все ночи проведём в разных местах: первую ночь — в домиках или палатках на территории кемпинга, под
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звёздами, вторую — в отеле, а третью — в спальных мешках прямо на борту. Нам предстоит путешествие по суше и воде вдоль Красного моря.

Мы изучим мангровые рощи заповедника «Вади-эль-Гемаль» и улочки Эль-Кусейра, где частично сохранились римский порт и османский форт, позагораем на нескольких пляжах.

Большую часть тура будем отдыхать на яхтах: нырять у далёких коралловых рифов, лакомиться фруктами и морепродуктами и, возможно, встретим дельфинов. Будет возможность устроить снорклинг и дайвинг.

Яхт-тур в Хургаде с трёхразовым питанием и нестандартным проживанием
Яхт-тур в Хургаде с трёхразовым питанием и нестандартным проживанием
Яхт-тур в Хургаде с трёхразовым питанием и нестандартным проживанием
Ближайшие даты:
12
июл26
июл9
авг23
авг6
сен20
сен4
окт
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Проживание. Все ночи в разных местах:

  • 1-я ночь — 1-местное размещение в палатке в обустроенном лагере с удобствами (альтернатива: в домике на 3 человека)
  • 2-я ночь — 2-местное проживание в номере в отеле
  • 3-я ночь — в индивидуальных спальных мешках на яхте (салон для женщин, крыша для мужчин)

Питание. Включены трёхразовое питание, перекусы в течение дня. В меню: креветки, кальмары, рыба, фрукты и другое.

Транспорт. Микроавтобус с кондиционером и яхта.

Дети. С любого возраста.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).

Программа тура по дням

1 день

Переезд к южному побережью Красного моря

Вечером заберём вас из Хургады и начнём ночной переезд к заповеднику «Вади-эль-Гемаль». Прибудем ранним утром, позавтракаем и сфотографируемся на фоне мангровых зарослей. Затем отправимся на пляж, искупаемся и позагораем. Продолжим путь и доберёмся к побережью Красного моря, где расположен наш лагерь. Разместимся в палатках или домиках, пообедаем и будем отдыхать.

Переезд к южному побережью Красного моряПереезд к южному побережью Красного моряПереезд к южному побережью Красного моряПереезд к южному побережью Красного моря
2 день

Прогулка на яхте

Встанем пораньше, доедем в порт Марса-Алам и взойдём на борт яхты. Начнём нашу прогулку с завтрака сырным ассорти с тахиной, мёдом и арбузом. Прибудем к коралловому рифу, где можно заняться снорклингом и есть вероятность встретить дельфинов. Вернёмся на борт к обеду. Дойдём до города Эль-Кусейр и разместимся в отеле. Вечером на ужин подадут морепродукты — креветки, кальмары, рыбу.

Прогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхте
3 день

Отдых на пляже и в море

Утром, пока не жарко, погуляем по Эль-Кусейру. Позавтракаем в отеле и к полудню освободим номера. Съездим на побережье, у которого можно заняться снорклингом или дайвингом. Во второй половине дня загрузимся на яхту и отправимся к коралловым рифам. Будем плавать, в течение дня наслаждаться фруктами, пообедаем. Вечером поужинаем и останемся ночевать на борту.

Отдых на пляже и в мореОтдых на пляже и в мореОтдых на пляже и в мореОтдых на пляже и в море
4 день

Релакс на яхте

Вернёмся на берег, доедем в Хургаду и вновь взойдём на борт яхты. В программе запланированы завтрак и обед, водные развлечения, посещение острова Оранж Бэй. Прогулка завершится в 16:00.

Релакс на яхтеРелакс на яхтеРелакс на яхтеРелакс на яхте

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€370
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, перекусы
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Все прогулки на яхтах
Что не входит в цену
  • Билеты в Хургаду и обратно в ваш город
  • Виза
  • Снаряжение для снорклинга/дайвинга
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура
  • Для индивидуальных групп возможна организация тура в любые даты. Для компании из 6-8 участников общая стоимость путешествия составит €2120
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное время - по договорённости
Завершение: Хургада, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Хургады

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