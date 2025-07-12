Яхт-тур в Хургаде с трёхразовым питанием и нестандартным проживанием
Переночевать под звёздами, погулять по заповеднику, полакомиться морепродуктами и поплавать у рифов
Выйти за рамки привычного «всё включено» — это интересно и обязательно запомнится надолго! Все ночи проведём в разных местах: первую ночь — в домиках или палатках на территории кемпинга, под читать дальше
звёздами, вторую — в отеле, а третью — в спальных мешках прямо на борту. Нам предстоит путешествие по суше и воде вдоль Красного моря.
Мы изучим мангровые рощи заповедника «Вади-эль-Гемаль» и улочки Эль-Кусейра, где частично сохранились римский порт и османский форт, позагораем на нескольких пляжах.
Большую часть тура будем отдыхать на яхтах: нырять у далёких коралловых рифов, лакомиться фруктами и морепродуктами и, возможно, встретим дельфинов. Будет возможность устроить снорклинг и дайвинг.
1-я ночь — 1-местное размещение в палатке в обустроенном лагере с удобствами (альтернатива: в домике на 3 человека)
2-я ночь — 2-местное проживание в номере в отеле
3-я ночь — в индивидуальных спальных мешках на яхте (салон для женщин, крыша для мужчин)
Питание. Включены трёхразовое питание, перекусы в течение дня. В меню: креветки, кальмары, рыба, фрукты и другое.
Транспорт. Микроавтобус с кондиционером и яхта.
Дети. С любого возраста.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).
Программа тура по дням
1 день
Переезд к южному побережью Красного моря
Вечером заберём вас из Хургады и начнём ночной переезд к заповеднику «Вади-эль-Гемаль». Прибудем ранним утром, позавтракаем и сфотографируемся на фоне мангровых зарослей. Затем отправимся на пляж, искупаемся и позагораем. Продолжим путь и доберёмся к побережью Красного моря, где расположен наш лагерь. Разместимся в палатках или домиках, пообедаем и будем отдыхать.
2 день
Прогулка на яхте
Встанем пораньше, доедем в порт Марса-Алам и взойдём на борт яхты. Начнём нашу прогулку с завтрака сырным ассорти с тахиной, мёдом и арбузом. Прибудем к коралловому рифу, где можно заняться снорклингом и есть вероятность встретить дельфинов. Вернёмся на борт к обеду. Дойдём до города Эль-Кусейр и разместимся в отеле. Вечером на ужин подадут морепродукты — креветки, кальмары, рыбу.
3 день
Отдых на пляже и в море
Утром, пока не жарко, погуляем по Эль-Кусейру. Позавтракаем в отеле и к полудню освободим номера. Съездим на побережье, у которого можно заняться снорклингом или дайвингом. Во второй половине дня загрузимся на яхту и отправимся к коралловым рифам. Будем плавать, в течение дня наслаждаться фруктами, пообедаем. Вечером поужинаем и останемся ночевать на борту.
4 день
Релакс на яхте
Вернёмся на берег, доедем в Хургаду и вновь взойдём на борт яхты. В программе запланированы завтрак и обед, водные развлечения, посещение острова Оранж Бэй. Прогулка завершится в 16:00.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание, перекусы
Все трансферы по программе
Сопровождение русскоговорящим гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Все прогулки на яхтах
Что не входит в цену
Билеты в Хургаду и обратно в ваш город
Виза
Снаряжение для снорклинга/дайвинга
Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура
Для индивидуальных групп возможна организация тура в любые даты. Для компании из 6-8 участников общая стоимость путешествия составит €2120
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное время - по договорённости
Завершение: Хургада, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хадижа — ваша команда гидов в Хургаде
Я живу в Египте 12 лет и хочу показать путешественникам, что моя страна — это не только отели и сервис «всё включено». Я фанат кемпингов и организую туры в разные уголки, от Синая до Сивы, от Марса-Матруха до Нубии. Это интересно и нетривиально, присоединяйтесь!