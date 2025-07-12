3 день

Отдых на пляже и в море

Утром, пока не жарко, погуляем по Эль-Кусейру. Позавтракаем в отеле и к полудню освободим номера. Съездим на побережье, у которого можно заняться снорклингом или дайвингом. Во второй половине дня загрузимся на яхту и отправимся к коралловым рифам. Будем плавать, в течение дня наслаждаться фруктами, пообедаем. Вечером поужинаем и останемся ночевать на борту.