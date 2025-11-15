Мои заказы

Асуан и Абу-Симбел: индивидуальный тур

Увидеть Асуанскую плотину, храмы фараона и его жены и побывать на острове вечного сна бога Осириса
Всего за 2 дня вы посетите 4 значимые локации в Египте. Увидите важнейшее сооружение, влияющее на экономику страны, — Асуанскую плотину.

Побываете на острове Филе, где, по древнеегипетским поверьям, погребён Осирис,
читать дальше

и рассмотрите храмовый комплекс.

Затем отправитесь в Абу-Симбел — здесь находится величайшее архитектурное богатство, храмы фараона Рамсеса II и его жены Нефертати.

Вместе с гидом вы погрузитесь в символику и смысл изображений на стенах и колоннах и узнаете об исторических событиях этих мест. Тур проводится только для вашей компании. Старт и финиш возможны в Асуане или Хургаде — на ваш выбор.

Асуан и Абу-Симбел: индивидуальный тур
Асуан и Абу-Симбел: индивидуальный тур
Асуан и Абу-Симбел: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Обратите внимание, что проживание не входит в стоимость этого тура. Сообщите о ваших пожеланиях организатору — вам будут предложены варианты и оказана помощь в бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Значимые места окрестностей Асуана и остров Филе

Встретим вас в Асуане или Хургаде — на ваш выбор. От Хургады до первой локации переезд дольше.

Начнём наше путешествие с остановки у Асуанской плотины. Это сооружение играет важную роль в экономике Египта. Также заедем рассмотреть незаконченный древний обелиск и храмовый комплекс на острове Филе. На участке суши посреди Нила, по древнеегипетским поверьям, был погребён Осирис.

Значимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров Филе
2 день

Храмы фараона и его жены в Абу-Симбел

Сегодня отправимся в Абу-Симбел, где находится величайшее архитектурное богатство Древнего Египта. Вы увидите скальные храмы, построенные во время правления Рамсеса II до нашей эры. Один из храмов воздвигнут в честь фараона, а второй — в честь жены Нефертати. Рассмотрим детали в архитектуре, изображения на стенах и колоннах и погрузимся в историю.

Вечером — возвращение в Асуан или Хургаду (на ваш выбор).

Храмы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-Симбел

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Обеды
  • Экскурсионное сопровождение (русскоязычный гид)
Что не входит в цену
  • Билеты до Асуана или Хургады и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Виза и страховка
  • Стоимость тура зависит от количества человек и города старта/финиша:
  • Асуан: $150 за одного (группа из 5-6 чел.), $200 за одного (группа из 3-4 чел.), $250 за одного (группа из 2 чел.)
  • Хургада: $200 за одного (группа из 5-6 чел.), $250 за одного (группа из 3-4 чел.), $320 за одного (группа из 2 чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан или Хургада (на ваш выбор), утром
Завершение: Асуан или Хургада (на ваш выбор), вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Хургаде
Провела экскурсии для 466 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Хургады

Похожие туры из Хургады

В Луксор на 2 дня из Хургады
На автобусе
2 дня
31 отзыв
В Луксор на 2 дня из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: по субботам в 5:00
15 ноя в 05:00
22 ноя в 05:00
$195 за человека
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
На автобусе
1 день
2 отзыва
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
На автобусе
2 дня
9 отзывов
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
12 ноя в 01:00
$175 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Хургаде
Все туры из Хургады