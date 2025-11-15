Увидеть Асуанскую плотину, храмы фараона и его жены и побывать на острове вечного сна бога Осириса
Всего за 2 дня вы посетите 4 значимые локации в Египте. Увидите важнейшее сооружение, влияющее на экономику страны, — Асуанскую плотину.
Побываете на острове Филе, где, по древнеегипетским поверьям, погребён Осирис, читать дальше
и рассмотрите храмовый комплекс.
Затем отправитесь в Абу-Симбел — здесь находится величайшее архитектурное богатство, храмы фараона Рамсеса II и его жены Нефертати.
Вместе с гидом вы погрузитесь в символику и смысл изображений на стенах и колоннах и узнаете об исторических событиях этих мест. Тур проводится только для вашей компании. Старт и финиш возможны в Асуане или Хургаде — на ваш выбор.
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Обратите внимание, что проживание не входит в стоимость этого тура. Сообщите о ваших пожеланиях организатору — вам будут предложены варианты и оказана помощь в бронировании.
Программа тура по дням
1 день
Значимые места окрестностей Асуана и остров Филе
Встретим вас в Асуане или Хургаде — на ваш выбор. От Хургады до первой локации переезд дольше.
Начнём наше путешествие с остановки у Асуанской плотины. Это сооружение играет важную роль в экономике Египта. Также заедем рассмотреть незаконченный древний обелиск и храмовый комплекс на острове Филе. На участке суши посреди Нила, по древнеегипетским поверьям, был погребён Осирис.
2 день
Храмы фараона и его жены в Абу-Симбел
Сегодня отправимся в Абу-Симбел, где находится величайшее архитектурное богатство Древнего Египта. Вы увидите скальные храмы, построенные во время правления Рамсеса II до нашей эры. Один из храмов воздвигнут в честь фараона, а второй — в честь жены Нефертати. Рассмотрим детали в архитектуре, изображения на стенах и колоннах и погрузимся в историю.
Вечером — возвращение в Асуан или Хургаду (на ваш выбор).
Билеты до Асуана или Хургады и обратно в ваш город
Проживание
Остальное питание
Входные билеты на объекты по программе
Виза и страховка
Стоимость тура зависит от количества человек и города старта/финиша:
Асуан: $150 за одного (группа из 5-6 чел.), $200 за одного (группа из 3-4 чел.), $250 за одного (группа из 2 чел.)
Хургада: $200 за одного (группа из 5-6 чел.), $250 за одного (группа из 3-4 чел.), $320 за одного (группа из 2 чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан или Хургада (на ваш выбор), утром
Завершение: Асуан или Хургада (на ваш выбор), вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Хургаде
Провела экскурсии для 466 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!