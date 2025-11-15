Встретим вас в Асуане или Хургаде — на ваш выбор. От Хургады до первой локации переезд дольше.

Начнём наше путешествие с остановки у Асуанской плотины. Это сооружение играет важную роль в экономике Египта. Также заедем рассмотреть незаконченный древний обелиск и храмовый комплекс на острове Филе. На участке суши посреди Нила, по древнеегипетским поверьям, был погребён Осирис.