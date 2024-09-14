Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)

Супер-тур в Каир на автобусе
Смешанная: автобусная и пешеходная. Время в пути - примерно 6-7 часов в одну сторону. По дороге в Каир предусмотрена остановка. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно без предоставления места в автобусе. Доплата за предоставление отдельного места в автобусе для ребенка до 4х лет - 35$ (см. ниже в форме бронирования).
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)

Что вас ожидает:

  • Национальный Каирский музей
  • Большой Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Церковь Аль-Муалляка
  • Мечеть Амра ибн аль-Аса

Описание тура

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Этот вариант поездки в Каир особенно понравится туристам, которые не любят совмещать покупку сувениров с осмотром достопримечательностей. Заезды в магазины и сувенирные лавки по маршруту отсутствуют.

По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов. В их числе - богатая золотая коллекция Тутанхамона.

У вас будет возможность совершить 45-минутную прогулку по Нилу на лодке, чтобы посмотреть на знаменитые дворцы и отели Каира.

После обеда, который пройдет в ресторане в формате шведский стол, группа отправится в старый город Каир, где, в числе других достопримечательностей, Вы осмотрите церковь Аль-Муалляка (Подвешенная) и мечеть Амра ибн аль-Аса.

В завершении поездки, мы отправимся в Гизу к великим пирамидам и Сфинксу - самой грандиозной монолитной скульптуре на планете.

Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога из Хургады в Каир занимает около 6-7 часов в одну сторону. По дороге предусмотрена остановка.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по Whats

App или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Каирский музей
  • Большой Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Церковь Аль-Муалляка
  • Мечеть Амра ибн аль-Аса
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Круиз по Нилу. Входные билеты в Национальный Каирский музей и на территорию расположения Большого Сфинкса и пирамид
Что не входит в цену
  • Входные билеты внутрь пирамид (440 ЕГ.Ф. ~ 25$ с чел.). Напитки во время обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Хургады

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