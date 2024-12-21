2 дня
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
$580 за всё до 8 чел.
2 дня
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Понаблюдать за животными и послушать увлекательные рассказы гида-историка о жизни фараонов
Начало: Хургада, 2:00
20 дек в 02:00
27 дек в 02:00
€800 за всё до 3 чел.
4 дня
Вдоль кромки Красного моря: нешаблонный тур с ночёвками в кемпинге и на борту яхты
Понырять у отдалённых коралловых рифов, полакомиться фруктами и морепродуктами и сойти на остров
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное в...
20 апр в 06:00
3 мая в 06:00
€370 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На машине»
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