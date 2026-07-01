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Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Аэропорт Хургады. Можно прилететь в любое время с ...
«Приглашаем вас в тур с проживанием на яхте в Красном море — вас ждут головокружительные закаты, трёхразовое питание от шеф-повара, занятия с профессиональными инструкторами, мастер-классы и лекции»
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€1800
€2000 за человека
Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
«А вечером мы отправимся в ещё одно невероятное приключение — круиз по Нилу»
10 ноя в 08:00
$1850 за человека
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
«Мы прокатимся на карете в ночных огнях, совершим небольшой круиз по одной из самых протяжённых в мире рек»
14 июл в 05:00
17 июл в 05:00
от €800 за человека
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
«Ещё одно из ярких впечатлений — круиз по Нилу»
10 ноя в 08:00
$1600 за человека
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
Проживание на яхте 5* Обучение кайтсерфингу с 0Сервис премиум-класса
«Кайт-кэпм в Красном море с проживанием на яхте 5 и обучением кайтсерфингу»
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 174 934 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Круизы»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты;
- Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта;
- Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком;
- Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам;
- Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу.
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