Мои заказы

Круизы и туры по воде в Хургаде

Найдено 5 туров в категории «Круизы» в Хургаде, цены от €800, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
На яхте
Круизы
8 дней
-
10%
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Аэропорт Хургады. Можно прилететь в любое время с ...
«Приглашаем вас в тур с проживанием на яхте в Красном море — вас ждут головокружительные закаты, трёхразовое питание от шеф-повара, занятия с профессиональными инструкторами, мастер-классы и лекции»
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€1800€2000 за человека
Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
На машине
Круизы
10 дней
1 отзыв
Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
«А вечером мы отправимся в ещё одно невероятное приключение — круиз по Нилу»
10 ноя в 08:00
$1850 за человека
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
На машине
Круизы
2 дня
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
«Мы прокатимся на карете в ночных огнях, совершим небольшой круиз по одной из самых протяжённых в мире рек»
14 июл в 05:00
17 июл в 05:00
от €800 за человека
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
На машине
Круизы
6 дней
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
«Ещё одно из ярких впечатлений — круиз по Нилу»
10 ноя в 08:00
$1600 за человека
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
На яхте
Круизы
8 дней
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
Проживание на яхте 5* Обучение кайтсерфингу с 0Сервис премиум-класса
«Кайт-кэпм в Красном море с проживанием на яхте 5 и обучением кайтсерфингу»
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 174 934 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Круизы»

Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты;
  2. Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта;
  3. Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком;
  4. Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам;
  5. Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Луксор;
  3. Египетский музей;
  4. Долина Царей;
  5. Абу-Симбел;
  6. Колоссы Мемнона;
  7. Карнакский храм.
Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Круизы" можно забронировать 5 авторских туров от 800 до 174 934 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Хургады с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия