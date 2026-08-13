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На майские – туры в Хургаде

Найдено 3 тура в категории «На майские» в Хургаде, цены от $650, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
На машине
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
15 авг в 05:00
19 авг в 05:00
от $650 за всё до 8 чел.
Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел
На машине
2 дня
5 отзывов
Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел
Осмотреть храм Исиды на острове Филе и увидеть высеченные прямо в скале святыни
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля в 5:00
Сегодня в 08:00
20 авг в 08:00
$750 за человека
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
На яхте
8 дней
-
10%
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Аэропорт Хургады. Можно прилететь в любое время с ...
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€1800€2000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На майские»

Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта;
  2. Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел;
  3. Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Луксор;
  2. Пирамиды Гизы;
  3. Долина Царей;
  4. Гиза;
  5. Большой сфинкс;
  6. На море;
  7. Египетский музей;
  8. Луксорский храм;
  9. Карнакский храм;
  10. Колоссы Мемнона.
Сколько стоит тур в Хургаде в августе 2026
Сейчас в Хургаде в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 650 до 1800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Хургаде на 2026 год на майские, 13 ⭐ отзывов, цены от $650. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь