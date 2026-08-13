Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
15 авг в 05:00
19 авг в 05:00
от $650 за всё до 8 чел.
Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел
Осмотреть храм Исиды на острове Филе и увидеть высеченные прямо в скале святыни
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля в 5:00
Сегодня в 08:00
20 авг в 08:00
$750 за человека
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Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Аэропорт Хургады. Можно прилететь в любое время с ...
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€1800
€2000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На майские»
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