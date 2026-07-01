Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел
Осмотреть храм Исиды на острове Филе и увидеть высеченные прямо в скале святыни
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля в 5:00
Завтра в 08:00
16 июл в 08:00
$750 за человека
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
12 июл в 05:00
16 июл в 05:00
от $650 за всё до 8 чел.
Асуан и Абу-Симбел: индивидуальный тур
Увидеть Асуанскую плотину, храмы фараона и его жены и побывать на острове вечного сна бога Осириса
Начало: Асуан или Хургада (на ваш выбор), утром
10 июл в 08:00
11 июл в 08:00
от $600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Вечерние туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Вечерние туры" можно забронировать 3 тура от 600 до 750. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Хургаде на 2026 год по теме «Вечерние туры», 10 ⭐ отзывов, цены от $600. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь