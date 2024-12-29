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Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
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Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
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$580 за всё до 8 чел.
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Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел
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Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля в 5:00
28 дек в 05:00
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800$720 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На выходные»
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