8 дней
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
9 ноя в 10:00
€1 800 за человека
скидка
10%
2 дня
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
3 ноя в 04:00
6 ноя в 04:00
155$140 за человека
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
$2 242 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 марта 2024Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
- ВВиктория14 февраля 2024Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Летние»
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