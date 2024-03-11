Туры проходящие только летом в Хургаде

Найдено 3 тура в категории «Летние» в Хургаде, цены от €140, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
На яхте
3 отзыва
8 дней
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
9 ноя в 10:00
1 800 за человека
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
На автобусе
скидка
10%
2 дня
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
3 ноя в 04:00
6 ноя в 04:00
155$140 за человека
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
На яхте
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
$2 242 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
    Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
    Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
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    на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!

  • В
    Виктория
    14 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
    Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
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    Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Летние»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
  2. Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
  3. В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Сколько стоит тур в Хургаде в октябре 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 140 до 2 242 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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