Здесь хранится более 5000 предметов из гробницы Тутанхамона — всё это вещи, которые на протяжении 3 тысяч лет не видел ни один человек.
Приглашаю вас рассмотреть сокровища древней цивилизации именно в вечерние часы, когда здесь почти нет туристических групп. Я подробно расскажу вам о временах Тутанхамона и о самом фараоне.
Описание экскурсии
Галереи Тутанхамона
Вы увидите артефакты, которые Говард Картер обнаружил в нетронутой гробнице фараона. Среди них — золотая маска весом 11 кг и золотой саркофаг весом 110 кг. Расскажу, что находка 1922 года изменила в понимании Древнего Египта.
Большой зал и парадная лестница
Мы посмотрим на колоссальные статуи фараонов и поговорим о древнеегипетской гигантомании.
Музей лодок Хеопса
Рассмотрим солнечную ладью — погребальное судно, которому более 4500 лет. Это один из немногих подлинных деревянных объектов такого возраста, которые сохранились до наших дней.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет — $35 за чел.
- Билеты нужно купить заранее — при необходимости я помогу вам это сделать (подробности в переписке)
- По запросу организую трансфер из вашего отеля или проведу экскурсию в дневное время
- С вами будет гид из нашей команды
в среду и субботу в 18:00, в воскресенье в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$31
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 18:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самуил — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 101 туриста
Я русскоговорящий гид с большим опытом работы. Специализируюсь на маршруте Святого семейства в Египте и глубоко знаю его духовную и историческую сторону. Также провожу экскурсии по главным достопримечательностям страны: пирамидам,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Самуил провел для нас замечательную экскурсию. в большом Египетском музее. 2,5 часа пролетели мгновенно. Так же было дано свободное время, чтобы не спеша сфотографировать все, что нам понравилось. Не смотря на то, что информации было много, она подана очень доступно и интересно. Будем смело рекомендовать Самуила знакомым, которые планируют поездку в Каир. Спасибо
Рекомендуем!!! 10 из 10 и вот почему:
1. Время 18:00 субботы идеально для посещения, мы встретили толпы выходящих туристов, а мы посетили все залы в комфортной тихой обстановкой и сделали все
