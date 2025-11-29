Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
Сфинкс, наследие фараонов и дыхание древности (без очередей)
Познакомьтесь с великим прошлым Египта — оно откроется для вас в своей красоте. Вы увидите невероятные сооружения и побываете в музее с богатой коллекцией.
Узнаете, почему фараоны считались богами на земле, какое проклятие охраняло открытую в 20 веке усыпальницу и почему сегодня невозможно построить пирамиду так, как это делали древние египтяне.
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы и Сфинкс
Величественные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — чудеса света, сохранившееся до наших дней. Мы расскажем, как их строили без техники и как египтяне представляли себе жизнь после смерти.
У подножия плато — загадочный Сфинкс, хранитель древних тайн. Вы узнаете, какие легенды о нём существуют и почему его лицо считается портретом фараона.
Панорамная площадка в пустыне
С этой точки открывается отличный вид на все три пирамиды.
Большой Египетский музей
Новый символ современного Египта и самый масштабный музей древностей в мире. Внутри — более 100 тысяч артефактов, многие из которых впервые выставлены для публики:
предметы из его гробницы Тутанхамона — золотая маска, саркофаги, колесницы и украшения
Колосс Рамсеса II — 11-метровая статуя
мумии, папирусы, ювелирные изделия, инструменты и предметы быта в залах цивилизации и искусства
реконструкции древнего Мемфиса и Саккары в интерактивных залах
Примерный тайминг
8:30 — выезд от отеля 9:00–10:00 — пирамидный комплекс Гизы (осмотр снаружи + панорамная площадка) 10:00–10:30 — Сфинкс 10:30 — выезд из Гизы 11:00–12:00 — обед (по желанию) 12:30–16:30 — Новый Египетский музей (каждая зона — около 30 мин) 16:30 — отправление обратно
Организационные детали
Едем на седанах Toyota, Kia, Chery или минивэне. Детское кресло — по запросу
За доплату встретим вас в аэропорту и за пределами центрального Каира, а также проведём экскурсию для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
билеты комплекс пирамид Гизы: взрослый — $14, детский — $7
билеты в Большой Египетский музей: взрослый — $30, детский — $15
обед с видом на пирамиды — $25 за чел. (по желанию)
Билеты мы бронируем для вас заранее, чтобы не стоять в очереди.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральной части Каира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 252 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту.
Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.