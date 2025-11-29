Познакомьтесь с великим прошлым Египта — оно откроется для вас в своей красоте. Вы увидите невероятные сооружения и побываете в музее с богатой коллекцией. Узнаете, почему фараоны считались богами на земле, какое проклятие охраняло открытую в 20 веке усыпальницу и почему сегодня невозможно построить пирамиду так, как это делали древние египтяне.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Величественные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — чудеса света, сохранившееся до наших дней. Мы расскажем, как их строили без техники и как египтяне представляли себе жизнь после смерти.

У подножия плато — загадочный Сфинкс, хранитель древних тайн. Вы узнаете, какие легенды о нём существуют и почему его лицо считается портретом фараона.

Панорамная площадка в пустыне

С этой точки открывается отличный вид на все три пирамиды.

Большой Египетский музей

Новый символ современного Египта и самый масштабный музей древностей в мире. Внутри — более 100 тысяч артефактов, многие из которых впервые выставлены для публики:

предметы из его гробницы Тутанхамона — золотая маска, саркофаги, колесницы и украшения

Колосс Рамсеса II — 11-метровая статуя

мумии, папирусы, ювелирные изделия, инструменты и предметы быта в залах цивилизации и искусства

реконструкции древнего Мемфиса и Саккары в интерактивных залах

Примерный тайминг

8:30 — выезд от отеля

9:00–10:00 — пирамидный комплекс Гизы (осмотр снаружи + панорамная площадка)

10:00–10:30 — Сфинкс

10:30 — выезд из Гизы

11:00–12:00 — обед (по желанию)

12:30–16:30 — Новый Египетский музей (каждая зона — около 30 мин)

16:30 — отправление обратно

Организационные детали

Едем на седанах Toyota, Kia, Chery или минивэне. Детское кресло — по запросу

За доплату встретим вас в аэропорту и за пределами центрального Каира, а также проведём экскурсию для большего количества человек — детали уточняйте в переписке

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

билеты комплекс пирамид Гизы: взрослый — $14, детский — $7

билеты в Большой Египетский музей: взрослый — $30, детский — $15

обед с видом на пирамиды — $25 за чел. (по желанию)

Билеты мы бронируем для вас заранее, чтобы не стоять в очереди.