Д Даниил

Наш гид Амир был просто великолепен. Тур отлично организован, обед вкусный, и это действительно стоило своих денег. Самостоятельно всё это сделать было бы сложно, а с гидом не пришлось ни о чём беспокоиться — просто наслаждались процессом. Обычно мы предпочитаем путешествовать сами, но эта экскурсия изменила моё мнение. Теперь, пожалуй, воспользуемся таким сервисом и в других крупных городах.