Погрузитесь в древнюю историю Египта с посещением пирамид Гизы, загадочного Сфинкса и новейшего Большого Египетского музея с уникальными артефактами.
Комфортный трансфер, экскурс с профессиональным гидом-египтологом и традиционный египетский обед создадут незабываемое путешествие.
Описание экскурсииВстреча и комфортный трансфер Начните своё путешествие с удобного трансфера на автомобиле с кондиционером от отеля в Каире или Гизе вместе с гидом-египтологом. В дороге вы услышите захватывающие истории о древней египетской цивилизации и её великих правителях. Знаменитые пирамиды и загадочный Сфинкс Посетите Великую пирамиду Хеопса — одно из семи чудес света, с возможностью входа внутрь. Полюбуйтесь панорамой пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, а также величественным Сфинксом — уникальной статуей с головой фараона и телом льва. Не забудьте сделать яркие фото на память. Большой Египетский музей и аутентичный обед Завершите экскурсию посещением недавно открытого Большого Египетского музея — крупнейшего археологического музея мира с уникальными экспонатами, многие из которых представлены впервые. После насыщенной программы вас ждет традиционный вкусный египетский обед, который подарит энергию и зарядит приятными впечатлениями. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (подойдёт копия).
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Не подходит для: пользователи инвалидных колясок.
- Если Большой египетский музей по какой-либо причине будет закрыт, посещение будет заменено экскурсией в Египетский музей на площади Тахрир.
- Большой египетский музей открыт не полностью.
- По данным Министерства туризма Египта, путешественники должны приобретать входные билеты напрямую, оплачивая их картой — наличные не принимаются.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Египетский музей
- Великая пирамида Хеопса
- Пирамида Хефрена
- Пирамида Микерина
- Великий Сфинкс
Что включено
- Трансфер от вашего места проживания в Каире или Гизе и обратно
- Автомобиль с кондиционером
- Профессиональный гид-египтолог
- Бутылка с водой
- Обед в аутентичном египетском ресторане
- Общие входные билеты на территорию пирамид и Сфинкса, и в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход внутрь Великой пирамиды
- Напитки во время обеда
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
27 сен 2025
Рами, было очень приятно, что ты был нашим гидом. Превосходная работа! Большое спасибо, до следующей встречи.
Д
Даниил
5 янв 2025
Наш гид Амир был просто великолепен. Тур отлично организован, обед вкусный, и это действительно стоило своих денег. Самостоятельно всё это сделать было бы сложно, а с гидом не пришлось ни о чём беспокоиться — просто наслаждались процессом. Обычно мы предпочитаем путешествовать сами, но эта экскурсия изменила моё мнение. Теперь, пожалуй, воспользуемся таким сервисом и в других крупных городах.
М
Мирослава
9 дек 2024
Экскурсия к пирамидам Гизы и Сфинксу была интересной. Музей Великого Египта произвел сильное впечатление. В целом, это был отличный день.
Ф
Филипп
22 мая 2024
У нас была замечательная поездка с гидом по имени Тони. Он очень знающий и доброжелательный. Искренне рекомендую этот тур!
Входит в следующие категории Каира
