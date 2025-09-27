Мои заказы

Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом

Погрузитесь в древнюю историю Египта с посещением пирамид Гизы, загадочного Сфинкса и новейшего Большого Египетского музея с уникальными артефактами.

Комфортный трансфер, экскурс с профессиональным гидом-египтологом и традиционный египетский обед создадут незабываемое путешествие.
5
4 отзыва
Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом
Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом
Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом

Описание экскурсии

Встреча и комфортный трансфер Начните своё путешествие с удобного трансфера на автомобиле с кондиционером от отеля в Каире или Гизе вместе с гидом-египтологом. В дороге вы услышите захватывающие истории о древней египетской цивилизации и её великих правителях. Знаменитые пирамиды и загадочный Сфинкс Посетите Великую пирамиду Хеопса — одно из семи чудес света, с возможностью входа внутрь. Полюбуйтесь панорамой пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, а также величественным Сфинксом — уникальной статуей с головой фараона и телом льва. Не забудьте сделать яркие фото на память. Большой Египетский музей и аутентичный обед Завершите экскурсию посещением недавно открытого Большого Египетского музея — крупнейшего археологического музея мира с уникальными экспонатами, многие из которых представлены впервые. После насыщенной программы вас ждет традиционный вкусный египетский обед, который подарит энергию и зарядит приятными впечатлениями. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (подойдёт копия).
  • Не допускается: багаж или большие сумки.
  • Не подходит для: пользователи инвалидных колясок.
  • Если Большой египетский музей по какой-либо причине будет закрыт, посещение будет заменено экскурсией в Египетский музей на площади Тахрир.
  • Большой египетский музей открыт не полностью.
  • По данным Министерства туризма Египта, путешественники должны приобретать входные билеты напрямую, оплачивая их картой — наличные не принимаются.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой Египетский музей
  • Великая пирамида Хеопса
  • Пирамида Хефрена
  • Пирамида Микерина
  • Великий Сфинкс
Что включено
  • Трансфер от вашего места проживания в Каире или Гизе и обратно
  • Автомобиль с кондиционером
  • Профессиональный гид-египтолог
  • Бутылка с водой
  • Обед в аутентичном египетском ресторане
  • Общие входные билеты на территорию пирамид и Сфинкса, и в музей
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Вход внутрь Великой пирамиды
  • Напитки во время обеда
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (подойдёт копия)
  • Не допускается: багаж или большие сумки
  • Не подходит для: пользователи инвалидных колясок
  • Если Большой египетский музей по какой-либо причине будет закрыт, посещение будет заменено экскурсией в Египетский музей на площади Тахрир
  • Большой египетский музей открыт не полностью
  • По данным Министерства туризма Египта, путешественники должны приобретать входные билеты напрямую, оплачивая их картой - наличные не принимаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
П
Полина
27 сен 2025
Рами, было очень приятно, что ты был нашим гидом. Превосходная работа! Большое спасибо, до следующей встречи.
Д
Даниил
5 янв 2025
Наш гид Амир был просто великолепен. Тур отлично организован, обед вкусный, и это действительно стоило своих денег. Самостоятельно всё это сделать было бы сложно, а с гидом не пришлось ни о чём беспокоиться — просто наслаждались процессом. Обычно мы предпочитаем путешествовать сами, но эта экскурсия изменила моё мнение. Теперь, пожалуй, воспользуемся таким сервисом и в других крупных городах.
М
Мирослава
9 дек 2024
Экскурсия к пирамидам Гизы и Сфинксу была интересной. Музей Великого Египта произвел сильное впечатление. В целом, это был отличный день.
Ф
Филипп
22 мая 2024
У нас была замечательная поездка с гидом по имени Тони. Он очень знающий и доброжелательный. Искренне рекомендую этот тур!

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии из Каира

В сердце египетских пирамид
На машине
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
3 дек в 08:00
$100 за всё до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$174 за всё до 8 чел.
Каир + пирамиды Гизы: обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Каир + пирамиды Гизы: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта на групповой экскурсии по Каиру. Вас ждут пирамиды Гизы, Большой сфинкс и музей Египетской цивилизации
Начало: В Гизе
Расписание: в пятницу и субботу в 09:00
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире