M Margarita Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов Получилась очень приятная прогулка по Каиру. Был Рамадан, но программа была сделана удобно. Очень вкусная еда и неожиданный подарок в день рождения, отличный торт. Экскурсию очень рекомендую,как обзорную по Каиру. Спасибо и гиду и водителю!!!!

К Кристина Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов Поездка была отличной! Еда была необычной, но очень вкусной и с особым колоритом. Улицы старого Каира в французском стиле просто сводят с ума. Всем рекомендую попробовать сок из сахарного тростника и басбусу! ❤️

В Вероника Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов читать дальше Мы вдвоём всё не смогли съесть, с собой пакет еды ещё получился (на ужин и завтрак). Организовано всё великолепно. Обязательно к посещению. Отдельное спасибо за подарки. Экскурсия была не только интересной и увлекательной, но и очень вкусной. Вы попробуете много разных блюд, их будет действительно много!!!

E Ekaterina Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов читать дальше Ахмеду он очень интересно рассказывает по культуру и национальные блюда, а так же показал нам интересные места. Завораживает с первых минут. Замечательный гид, я всем рекомендую. Я бы посоветовала всем воспользоваться этой прогулкой. Это была увлекательная прогулка по Каиру со своей замечательной историей. Нам очень понравились блюда, они были такими вкусными. Спасибо большое

Ю Юлия Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов читать дальше человек, который влюблен в свой город и его культуру. Он не заваливал нас сухими фактами, а рассказывал живые истории, шутил и создавал атмосферу дружеской прогулки. С ним мы чувствовали себя не туристами, а желанными гостями. Ахмед выбирал только лучшие локации. Большое спасибо,рекомендую! Но главной душой нашей прогулки стал гид Ахмед. Хочется выразить ему особенную, искреннюю благодарность! Ахмед — не просто проводник, это

Е Евгений День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея Гид подождал нас с учетом двух переносов рейса, водитель отвезет в нужные места. Увидели новый музей Каира и потрясающие пирамиды и храмы, получилось окунуться в атмосферу древнего Египта и захотелось вернуться еще раз.

А Анастасия День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея Шериф, наш гид, создал нам максимально увлекательный, приятный, познавательный, душевный, потрясающий день♥️ благодарю за Вашу работу, все прошло супер 🙌🏽

Б Борис День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея читать дальше погружение в историю и культуру с потрясающим гидом. Азза — не только приятный и эрудированный профессионал, но и прекрасный рассказчик, которая сумела увлечь абсолютно всех: и взрослых, и наших детей. Расписание плотное, но сбалансированное, легко адаптируемое под запросы.



Азза, огромное спасибо за этот чудесный день! Мы до сих пор под впечатлением! 100% рекомендация! Наш день в Каире с гидом Аззой стал настоящим украшением всей поездки в Египет! Это не просто экскурсия, а полноценное

П Полина Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом Рами, было очень приятно, что ты был нашим гидом. Превосходная работа! Большое спасибо, до следующей встречи.