Экскурсии с обедом

Найдено 5 экскурсий в категории «С обедом» в Каире, цены от $116, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фул медамес на завтрак, кошари на обед и восточные сладости к чаю - и даже не приходите сытыми
«В стоимость включены трансфер и все дегустации — полноценный обед из 8+ блюд и напитков, а также бутилированная вода и мой фирменный список блюд с рекомендациями на русском/английском языках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в жизнь египетской деревни, насладитесь обедом из местных продуктов и посетите древние пирамиды. Незабываемое путешествие в историю и культуру
Начало: Отель
«Обед (курица, мясо, рис, картошка, салаты, свежая лепёшка, чай, соки)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$216 за всё до 3 чел.
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
На машине
Круизы
6 часов
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
Главные египетские достопримечательности + водная прогулка по Нилу и обед по желанию
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$120$150 за человека
Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом
8 часов
4 отзыва
Групповая
Начало: Ваш отель
«Большой Египетский музей и аутентичный обед Завершите экскурсию посещением недавно открытого Большого Египетского музея — крупнейшего археологического музея мира с уникальными экспонатами, многие из которых представлены впервые»
$116 за человека
Из Каира - в Эль-Минью (билеты и обед включены)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузиться в тайны древнеегипетской цивилизации от Тель-Амарны до Бени-Хасана
«В стоимость включены билеты в Тель-аль-Амарну и Бени-Хасан, а также обед в местном ресторане с традиционной деревенской кухней и аутентичной атмосферой, напитки оплачиваются дополнительно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$485 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    8 марта 2026
    Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
    Получилась очень приятная прогулка по Каиру. Был Рамадан, но программа была сделана удобно. Очень вкусная еда и неожиданный подарок в день рождения, отличный торт. Экскурсию очень рекомендую,как обзорную по Каиру. Спасибо и гиду и водителю!!!!
  • К
    Кристина
    9 февраля 2026
    Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
    Поездка была отличной! Еда была необычной, но очень вкусной и с особым колоритом. Улицы старого Каира в французском стиле просто сводят с ума. Всем рекомендую попробовать сок из сахарного тростника и басбусу! ❤️
  • В
    Вероника
    5 февраля 2026
    Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
    Экскурсия была не только интересной и увлекательной, но и очень вкусной. Вы попробуете много разных блюд, их будет действительно много!!!
    читать дальше

    Мы вдвоём всё не смогли съесть, с собой пакет еды ещё получился (на ужин и завтрак). Организовано всё великолепно. Обязательно к посещению. Отдельное спасибо за подарки.

  • E
    Ekaterina
    3 февраля 2026
    Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
    Это была увлекательная прогулка по Каиру со своей замечательной историей. Нам очень понравились блюда, они были такими вкусными. Спасибо большое
    читать дальше

    Ахмеду он очень интересно рассказывает по культуру и национальные блюда, а так же показал нам интересные места. Завораживает с первых минут. Замечательный гид, я всем рекомендую. Я бы посоветовала всем воспользоваться этой прогулкой.

  • Ю
    Юлия
    31 января 2026
    Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
    Но главной душой нашей прогулки стал гид Ахмед. Хочется выразить ему особенную, искреннюю благодарность! Ахмед — не просто проводник, это
    читать дальше

    человек, который влюблен в свой город и его культуру. Он не заваливал нас сухими фактами, а рассказывал живые истории, шутил и создавал атмосферу дружеской прогулки. С ним мы чувствовали себя не туристами, а желанными гостями. Ахмед выбирал только лучшие локации. Большое спасибо,рекомендую!

  • Е
    Евгений
    28 декабря 2025
    День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
    Гид подождал нас с учетом двух переносов рейса, водитель отвезет в нужные места. Увидели новый музей Каира и потрясающие пирамиды и храмы, получилось окунуться в атмосферу древнего Египта и захотелось вернуться еще раз.
  • А
    Анастасия
    10 декабря 2025
    День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
    Шериф, наш гид, создал нам максимально увлекательный, приятный, познавательный, душевный, потрясающий день♥️ благодарю за Вашу работу, все прошло супер 🙌🏽
  • Б
    Борис
    5 ноября 2025
    День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
    Наш день в Каире с гидом Аззой стал настоящим украшением всей поездки в Египет! Это не просто экскурсия, а полноценное
    читать дальше

    погружение в историю и культуру с потрясающим гидом. Азза — не только приятный и эрудированный профессионал, но и прекрасный рассказчик, которая сумела увлечь абсолютно всех: и взрослых, и наших детей. Расписание плотное, но сбалансированное, легко адаптируемое под запросы.

    Азза, огромное спасибо за этот чудесный день! Мы до сих пор под впечатлением! 100% рекомендация!

  • П
    Полина
    27 сентября 2025
    Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом
    Рами, было очень приятно, что ты был нашим гидом. Превосходная работа! Большое спасибо, до следующей встречи.
  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
    Огромное спасибо за эту поездку, нам действительно очень понравилось! Амр — замечательный сопровождающий, просто супер! Желаю вам всегда быть на волне удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «С обедом»

Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "С обедом" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 116 до 485 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
