Индивидуальная
до 3 чел.
Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
Фул медамес на завтрак, кошари на обед и восточные сладости к чаю - и даже не приходите сытыми
«В стоимость включены трансфер и все дегустации — полноценный обед из 8+ блюд и напитков, а также бутилированная вода и мой фирменный список блюд с рекомендациями на русском/английском языках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Погрузитесь в жизнь египетской деревни, насладитесь обедом из местных продуктов и посетите древние пирамиды. Незабываемое путешествие в историю и культуру
Начало: Отель
«Обед (курица, мясо, рис, картошка, салаты, свежая лепёшка, чай, соки)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$216 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Главные египетские достопримечательности + водная прогулка по Нилу и обед по желанию
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$120
$150 за человека
Групповая
Экскурсия по Большому Египетскому музею, пирамидам и Сфинксу с обедом
Начало: Ваш отель
«Большой Египетский музей и аутентичный обед Завершите экскурсию посещением недавно открытого Большого Египетского музея — крупнейшего археологического музея мира с уникальными экспонатами, многие из которых представлены впервые»
$116 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - в Эль-Минью (билеты и обед включены)
Погрузиться в тайны древнеегипетской цивилизации от Тель-Амарны до Бени-Хасана
«В стоимость включены билеты в Тель-аль-Амарну и Бени-Хасан, а также обед в местном ресторане с традиционной деревенской кухней и аутентичной атмосферой, напитки оплачиваются дополнительно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$485 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita8 марта 2026Получилась очень приятная прогулка по Каиру. Был Рамадан, но программа была сделана удобно. Очень вкусная еда и неожиданный подарок в день рождения, отличный торт. Экскурсию очень рекомендую,как обзорную по Каиру. Спасибо и гиду и водителю!!!!
- ККристина9 февраля 2026Поездка была отличной! Еда была необычной, но очень вкусной и с особым колоритом. Улицы старого Каира в французском стиле просто сводят с ума. Всем рекомендую попробовать сок из сахарного тростника и басбусу! ❤️
- ВВероника5 февраля 2026Экскурсия была не только интересной и увлекательной, но и очень вкусной. Вы попробуете много разных блюд, их будет действительно много!!!
- EEkaterina3 февраля 2026Это была увлекательная прогулка по Каиру со своей замечательной историей. Нам очень понравились блюда, они были такими вкусными. Спасибо большое
- ЮЮлия31 января 2026Но главной душой нашей прогулки стал гид Ахмед. Хочется выразить ему особенную, искреннюю благодарность! Ахмед — не просто проводник, это
- ЕЕвгений28 декабря 2025Гид подождал нас с учетом двух переносов рейса, водитель отвезет в нужные места. Увидели новый музей Каира и потрясающие пирамиды и храмы, получилось окунуться в атмосферу древнего Египта и захотелось вернуться еще раз.
- ААнастасия10 декабря 2025Шериф, наш гид, создал нам максимально увлекательный, приятный, познавательный, душевный, потрясающий день♥️ благодарю за Вашу работу, все прошло супер 🙌🏽
- ББорис5 ноября 2025Наш день в Каире с гидом Аззой стал настоящим украшением всей поездки в Египет! Это не просто экскурсия, а полноценное
- ППолина27 сентября 2025Рами, было очень приятно, что ты был нашим гидом. Превосходная работа! Большое спасибо, до следующей встречи.
- ООльга31 июля 2025Огромное спасибо за эту поездку, нам действительно очень понравилось! Амр — замечательный сопровождающий, просто супер! Желаю вам всегда быть на волне удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «С обедом»
