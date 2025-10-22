Погрузитесь в атмосферу Каира за один насыщенный день. Мы увидим пирамиды Гизы, Большого Сфинкса и заглянем в их тайны. Затем грандиозный Новый Египетский музей с мумиями, сокровищами и шедеврами фараонской
Описание экскурсииОдин день в Каире — и вы словно прожили несколько жизней. Этот город не просто хранит древнюю историю, он живёт ею — в звуках, запахах, лицах и улицах. Начнём с главного: пирамиды Гизы, Сфинкс, мифы и реальные факты о фараонах. Вы узнаете, зачем строили пирамиды, в чём их тайна, и как отличить Хеопса от Хефрена. Прогуляемся у подножия пирамид, подберём ракурс для идеального кадра и, если захотите, заглянем внутрь. Затем направимся в Новый Египетский музей, где собрано всё лучшее, что создано и найдено в Долине Нила. Уникальные артефакты, мумии, огромные статуи и полностью реконструированные гробницы — экспозиция поражает масштабом и современными технологиями подачи. Завершим день в колоритном районе Хан аль-Халили. Это сердце старого Каира, шумный восточный базар, где торгуют всем: от специй и текстиля до антикварных украшений. Здесь стоит остановиться на чашку чая, чтобы впитать дух города. А я помогу вам почувствовать, как прошлое и настоящее переплетаются в жизни современных египтян — легко, живо и увлекательно. Важная информация: Экскурсия проводится индивидуально, формат и маршрут можно адаптировать под ваши пожелания. Автомобиль с кондиционером, вода и комфорт в пути. Для лодочной прогулки по Нилу желательно сообщить заранее. Обратите внимание: посещение пирамид и музея требует прохождения контроля, на это может уйти дополнительное время. В летний сезон рекомендуется взять головной убор и воду. В Новый музей большие сумки проносить нельзя.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великие пирамиды Гизы: Хеопса, Хефрена и Микерина
- Большой Сфинкс
- Нижний храм фараона Хефрена
- Новый Египетский музей (Grand Egyptian Museum): мумии, саркофаги, артефакты
- Восточный базар Хан аль-Халили: лавки с текстилем, специями, украшениями
- Лодочная прогулка по Нилу (по желанию)
Что включено
- Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом
- Трансфер на комфортабельном легковом автомобиле (до 3 человек)
- Знакомство с пирамидами Гизы и Сфинксом, посещение Нового Египетского музея (GEM), прогулка по району Хан аль-Халили
- Фото-паузы и сопровождение в лучших точках
Что не входит в цену
- Трансферы из и в аэропорт - оплачиваются дополнительно: 30 $ наличными
- Входные билеты:/n Пирамиды: $13 - взрослые, $7 - дети 6-12 лет/n Новый Египетский музей: $13 - взрослые, $7 - дети 6-12 лет
- Доплата за экскурсию на микроавтобусе (если группа более 3 человек): $18 с группы
- Катание на лодке по Нилу (по желанию, оплачивается отдельно - стоимость зависит от маршрута и количества участников)
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
С
Отличная организация и очень профессиональные гиды. Мы прилетели в Каир всего на два дня из Шарм-эль-Шейха. В первый день экскурсию проводила Самах – приятная, спокойная, всё объясняла чётко и по
М
Экскурсия оставила очень яркие эмоции. Ахмед – внимательный, с отличным чувством юмора и искренней любовью к своему городу. Он легко нашёл общий язык с детьми, им было действительно интересно. Время пролетело незаметно, программа получилась живой и насыщенной. Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем, кто едет с семьёй!
О
Очень интересный и хорошо продуманный тур. Все наши пожелания учли, маршрут подстроили под возможности группы. Ахмед рассказывает понятно и увлекательно, спокойно отвечает на любые вопросы и постоянно следит за тем, чтобы всем было комфортно. Спасибо за интересный день и отличную организацию!
Д
Замечательная экскурсия для всей семьи. Путешествовали с двумя детьми, и всем было интересно. Ахмед отлично говорит по-русски, умеет просто и увлекательно объяснять историю Египта, без скучных лекций. Экскурсия прошла легко и оставила самые приятные впечатления.
Н
Экскурсия с Ахмедом получилась насыщенной и запоминающейся. Начали с пирамид в Гизе, где гид подробно рассказывал об их истории и даже делился свежими фактами из мира археологии. Затем был музей
