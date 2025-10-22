Погрузитесь в атмосферу Каира за один насыщенный день. Мы увидим пирамиды Гизы, Большого Сфинкса и заглянем в их тайны. Затем грандиозный Новый Египетский музей с мумиями, сокровищами и шедеврами фараонской эпохи. А в финале нас ждёт прогулка по шумным улицам Хан аль-Халили, настоящему восточному базару. История, культура и колорит в одном путешествии с профессиональным гидом. Идеально для первого знакомства с Египтом.

Ахмёд Ваш гид в Каире Индивидуальная экскурсия $233 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 🇷🇺 русский Язык проведения 8 часов 1-4 человека

Описание экскурсии Один день в Каире — и вы словно прожили несколько жизней. Этот город не просто хранит древнюю историю, он живёт ею — в звуках, запахах, лицах и улицах. Начнём с главного: пирамиды Гизы, Сфинкс, мифы и реальные факты о фараонах. Вы узнаете, зачем строили пирамиды, в чём их тайна, и как отличить Хеопса от Хефрена. Прогуляемся у подножия пирамид, подберём ракурс для идеального кадра и, если захотите, заглянем внутрь. Затем направимся в Новый Египетский музей, где собрано всё лучшее, что создано и найдено в Долине Нила. Уникальные артефакты, мумии, огромные статуи и полностью реконструированные гробницы — экспозиция поражает масштабом и современными технологиями подачи. Завершим день в колоритном районе Хан аль-Халили. Это сердце старого Каира, шумный восточный базар, где торгуют всем: от специй и текстиля до антикварных украшений. Здесь стоит остановиться на чашку чая, чтобы впитать дух города. А я помогу вам почувствовать, как прошлое и настоящее переплетаются в жизни современных египтян — легко, живо и увлекательно. Важная информация: Экскурсия проводится индивидуально, формат и маршрут можно адаптировать под ваши пожелания. Автомобиль с кондиционером, вода и комфорт в пути. Для лодочной прогулки по Нилу желательно сообщить заранее. Обратите внимание: посещение пирамид и музея требует прохождения контроля, на это может уйти дополнительное время. В летний сезон рекомендуется взять головной убор и воду. В Новый музей большие сумки проносить нельзя.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Великие пирамиды Гизы: Хеопса, Хефрена и Микерина

Большой Сфинкс

Нижний храм фараона Хефрена

Новый Египетский музей (Grand Egyptian Museum): мумии, саркофаги, артефакты

Восточный базар Хан аль-Халили: лавки с текстилем, специями, украшениями

Лодочная прогулка по Нилу (по желанию) Что включено Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом

Трансфер на комфортабельном легковом автомобиле (до 3 человек)

Знакомство с пирамидами Гизы и Сфинксом, посещение Нового Египетского музея (GEM), прогулка по району Хан аль-Халили

Фото-паузы и сопровождение в лучших точках Что не входит в цену Трансферы из и в аэропорт - оплачиваются дополнительно: 30 $ наличными

Входные билеты:/n Пирамиды: $13 - взрослые, $7 - дети 6-12 лет/n Новый Египетский музей: $13 - взрослые, $7 - дети 6-12 лет

Доплата за экскурсию на микроавтобусе (если группа более 3 человек): $18 с группы

Катание на лодке по Нилу (по желанию, оплачивается отдельно - стоимость зависит от маршрута и количества участников) Место начала и завершения? Каир Когда и сколько длится? Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсия проводится индивидуально, формат и маршрут можно адаптировать под ваши пожелания

В Новый музей большие сумки проносить нельзя Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.