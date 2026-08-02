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Самобытный Каир: обзорная экскурсия

Обзорная экскурсия по Каиру: посетите крепость-форт Вавилон и Висячую церковь
Какой Каир на самом деле? Это многоликий город, который сочетает в себе несочетаемое. У нас будет всего лишь 1 день, чтобы познакомиться с Каиром и его историей. Вы прогуляетесь по Коптскому кварталу, заглянете в город мусорщиков и увидите Висящую церковь. Откройте для себя Каир со всех ракурсов. Экскурсия проводится в мини-группе.
5
31 отзыв
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Самобытный Каир: обзорная экскурсия

Описание экскурсии

Каир: Однодневное путешествие по улочкам столицы Египта Мы начнем нашу экскурсию в старейшем квартале города — Коптском, где вы увидите крепость-форт Вавилон, уникальный памятник, который расскажет о древней истории этого региона. Затем мы посетим Висячую церковь, одну из самых известных коптских церквей, а также монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенную на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство. Эти места наполнены духом истории и религиозного наследия, и вы сможете ощутить атмосферу древнего Каира. После этого мы погрузимся в исламскую культуру столицы, посетив цитадель султана Саладина, которая возвышается над городом и предлагает захватывающие виды. Здесь вы увидите знаменитую мечеть Мухаммеда Али, известную своей великолепной архитектурой и историей. Я расскажу вам об особенностях исламской архитектуры и значении этих исторических объектов для Египта. Не обойдем стороной и менее известные, но не менее интересные места. Мы направимся в район Маншият Насир, известный как Город Мусорщиков. Этот бедный район, куда свозят мусор со всего Каира, является домом для потомственных мусорщиков. Здесь вы сможете увидеть монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале, который является ярким примером уникальной архитектуры и культуры этого района. Это путешествие подарит вам возможность увидеть Каир с разных сторон, узнать о его истории и культуре, а также погрузиться в жизнь его жителей. Готовы отправиться в это увлекательное приключение? Важная информация: Транспорт:
2 человек: легковая машина с хорошим кондиционером • 3-8 человек: доплата за микроавтобус 40$.

По договоренности с гидом

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость-форт Вавилон
  • Висячая церковь
  • Монастырь Святого Георгия
  • Церковь Абу-Серга
  • Пещера, где спряталось святое семейство по приданию
  • Цитадель султана Саладина
  • Мечеть Мухаммеда Али
  • Город мусорщиков
  • Монастырь в скале Святого Симеона Сапожника
Что включено
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
  • Полицейские разрешения
  • Услуги опытного водителя
  • Легковая машина для 1-2 чел.
Что не входит в цену
  • Микроавтобус от 3-8 чел. - 40$
  • Напитки
  • Обед - 15$/чел.
  • Билеты в цитадель - 10$/чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Транспорт:
  • 1-2 человек: легковая машина с хорошим кондиционером
  • 3-8 человек: доплата за микроавтобус 40$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Брали индивидуальную экскурсию по Каиру. Остались очень довольны. Спасибо большое Имаду, все организованно очень хорошо, интересно, красиво. Завёз по моему желанию в город мёртвых, хотя это и не входило в программу.
Каир прекрасен и это не только пирамиды!
Рекомендую данную экскурсию и данного гида 🤗
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О
Хочу выразить огромную благодарность Имаду за сопровождение моей семьи в нашей поездке с 21 по 25 марта 2026 года. Имадом были организованы все наши трансферы в Каире и Луксоре, бронирование
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ресторанов, лучшие гиды во всех локациях. Имад всегда был на связи, каждый этап нашей поездки был проконтролировать им лично. Броблемы решались молниеносно.
Экскурсия в Каире с Мухамедом Али была прекрасна. Самый классный гид!
Гамаль в Луксоре профессионал красивых локаций и интересных фактов. Хасан был первым гидом, который встретил нас в Каире и познакомил нас со своей великолепной страной. Он историк и большой патриот своей страны, в каждом его слове звучит любовь к своей родине.
Моя семь осталась под большим впечатлением от Египта и его истории. Благодарим вас от всей души! Еще раз большое спасибо

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Г
Отдыхали вчетвером с 16 по 28 марта 2026 года. Хотим написать не только про обзорную экскурсию «Самобытный Каир». Имад нам организовал тур из 7 экскурсий в Каире, Луксоре, Александрии, Саккаре,
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Мемфисе. Все программы экскурсий и их организацию согласовали оперативно, буквально за один день. Наши гиды Самар, Имад, Мухамед и Гамаль отлично провели экскурсии, отвечали на все наши вопросы, иногда даже не по теме конкретной экскурсии. Всё прошло просто идеально! Хорошие машины, профессиональные и вежливые водители, всегда всё во время. Экскурсия «Самобытный Каир», пожалуй одна из лучших обзорных экскурсий по Каиру (из тех, которые предлагают другие туроператоры) именно по продуманной и интересной программе экскурсии, включающей все основные исторические объекты города без не нужного для нас посещения рынков и сувенирных магазинов. Остальные экскурсии тоже оставили прекрасное впечатление. Было интересно и познавательно. Большое спасибо! Рекомендуем обращаться к этому туроператору и гидам. Ирина, Светлана, Владимир и Владимир.

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Е
Спасибо огромное Имаду за потрясающую экскурсию и помощь при исследовании Каира! Началось все с того, что Имад помог приобрести билеты в большой каирский музей, хотя сайт подвисал и из России
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купить их не получилось. Затем Имад оперативно отвечал на все возникающие вопросы по обмену валют, способах добраться и пр- т. е. бытовых вопросах. Так как мы впервые были в Каире и в Египте, его советы очень помогли сориентироваться в бурном потоке восточной жизни)
Ну и само собой Имад провел отличную экскурсию по Каиру. Удобный комфортабельный автобус и поездка по ключевым местам.
Имад отлично говорит по русски, все понятно, очень интересно.
Спасибо огромное и до новых встреч!)

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М
Гид Мухаммед Али очень понравился (было с кем сравнить).
1) Хорошее знание русского и отличная подача информации: небольшими порциями с повторением рассказанных ранее связанных фактов - много узнали и многое запомнилось,
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смогли проникнуться историей Египта.
2) Подсказывал, где получатся хорошие фото, помогал делать снимки.
3) Познакомил с национальными блюдами.
4) Перемещались между экскурсионными точками на комфортном автомобиле с аккуратным водителем (было с кем сравнить), во время поездки гид рассказывал интересные факты о местах, встречающихся по пути.

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M
Гид нам понравился, пунктуальный, доброжелательный, все очень подробно рассказал, экскурсия была познавательной.
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Входит в следующие категории Каира

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