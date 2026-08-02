Какой Каир на самом деле? Это многоликий город, который сочетает в себе несочетаемое. У нас будет всего лишь 1 день, чтобы познакомиться с Каиром и его историей. Вы прогуляетесь по Коптскому кварталу, заглянете в город мусорщиков и увидите Висящую церковь. Откройте для себя Каир со всех ракурсов. Экскурсия проводится в мини-группе.
Описание экскурсии
Каир: Однодневное путешествие по улочкам столицы Египта Мы начнем нашу экскурсию в старейшем квартале города — Коптском, где вы увидите крепость-форт Вавилон, уникальный памятник, который расскажет о древней истории этого региона. Затем мы посетим Висячую церковь, одну из самых известных коптских церквей, а также монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенную на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство. Эти места наполнены духом истории и религиозного наследия, и вы сможете ощутить атмосферу древнего Каира. После этого мы погрузимся в исламскую культуру столицы, посетив цитадель султана Саладина, которая возвышается над городом и предлагает захватывающие виды. Здесь вы увидите знаменитую мечеть Мухаммеда Али, известную своей великолепной архитектурой и историей. Я расскажу вам об особенностях исламской архитектуры и значении этих исторических объектов для Египта. Не обойдем стороной и менее известные, но не менее интересные места. Мы направимся в район Маншият Насир, известный как Город Мусорщиков. Этот бедный район, куда свозят мусор со всего Каира, является домом для потомственных мусорщиков. Здесь вы сможете увидеть монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале, который является ярким примером уникальной архитектуры и культуры этого района. Это путешествие подарит вам возможность увидеть Каир с разных сторон, узнать о его истории и культуре, а также погрузиться в жизнь его жителей. Готовы отправиться в это увлекательное приключение? Важная информация: Транспорт:
2 человек: легковая машина с хорошим кондиционером • 3-8 человек: доплата за микроавтобус 40$.
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость-форт Вавилон
- Висячая церковь
- Монастырь Святого Георгия
- Церковь Абу-Серга
- Пещера, где спряталось святое семейство по приданию
- Цитадель султана Саладина
- Мечеть Мухаммеда Али
- Город мусорщиков
- Монастырь в скале Святого Симеона Сапожника
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
- Услуги опытного водителя
- Легковая машина для 1-2 чел.
Что не входит в цену
- Микроавтобус от 3-8 чел. - 40$
- Напитки
- Обед - 15$/чел.
- Билеты в цитадель - 10$/чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Транспорт:
- 1-2 человек: легковая машина с хорошим кондиционером
- 3-8 человек: доплата за микроавтобус 40$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Брали индивидуальную экскурсию по Каиру. Остались очень довольны. Спасибо большое Имаду, все организованно очень хорошо, интересно, красиво. Завёз по моему желанию в город мёртвых, хотя это и не входило в программу.
Каир прекрасен и это не только пирамиды!
Рекомендую данную экскурсию и данного гида 🤗
Каир прекрасен и это не только пирамиды!
Рекомендую данную экскурсию и данного гида 🤗
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О
Хочу выразить огромную благодарность Имаду за сопровождение моей семьи в нашей поездке с 21 по 25 марта 2026 года. Имадом были организованы все наши трансферы в Каире и Луксоре, бронирование
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Г
Отдыхали вчетвером с 16 по 28 марта 2026 года. Хотим написать не только про обзорную экскурсию «Самобытный Каир». Имад нам организовал тур из 7 экскурсий в Каире, Луксоре, Александрии, Саккаре,
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Е
Спасибо огромное Имаду за потрясающую экскурсию и помощь при исследовании Каира! Началось все с того, что Имад помог приобрести билеты в большой каирский музей, хотя сайт подвисал и из России
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М
Гид Мухаммед Али очень понравился (было с кем сравнить).
1) Хорошее знание русского и отличная подача информации: небольшими порциями с повторением рассказанных ранее связанных фактов - много узнали и многое запомнилось,
1) Хорошее знание русского и отличная подача информации: небольшими порциями с повторением рассказанных ранее связанных фактов - много узнали и многое запомнилось,
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M
Гид нам понравился, пунктуальный, доброжелательный, все очень подробно рассказал, экскурсия была познавательной.
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