Каир: Однодневное путешествие по улочкам столицы Египта Мы начнем нашу экскурсию в старейшем квартале города — Коптском, где вы увидите крепость-форт Вавилон, уникальный памятник, который расскажет о древней истории этого региона. Затем мы посетим Висячую церковь, одну из самых известных коптских церквей, а также монастырь Святого Георгия и церковь Святого Павла, построенную на руинах пещеры, где пряталось Святое семейство. Эти места наполнены духом истории и религиозного наследия, и вы сможете ощутить атмосферу древнего Каира. После этого мы погрузимся в исламскую культуру столицы, посетив цитадель султана Саладина, которая возвышается над городом и предлагает захватывающие виды. Здесь вы увидите знаменитую мечеть Мухаммеда Али, известную своей великолепной архитектурой и историей. Я расскажу вам об особенностях исламской архитектуры и значении этих исторических объектов для Египта. Не обойдем стороной и менее известные, но не менее интересные места. Мы направимся в район Маншият Насир, известный как Город Мусорщиков. Этот бедный район, куда свозят мусор со всего Каира, является домом для потомственных мусорщиков. Здесь вы сможете увидеть монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале, который является ярким примером уникальной архитектуры и культуры этого района. Это путешествие подарит вам возможность увидеть Каир с разных сторон, узнать о его истории и культуре, а также погрузиться в жизнь его жителей. Готовы отправиться в это увлекательное приключение? Важная информация: Транспорт:

2 человек: легковая машина с хорошим кондиционером • 3-8 человек: доплата за микроавтобус 40$.