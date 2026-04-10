Индивидуальная экскурсия «Три дворца Каира, три разные культуры» предлагает уникальное путешествие по историческим местам Каира.Вы посетите дворец Албарон, где каждый зал расскажет свою историю, увидите дворец Абдин - символ монархического

великолепия Египта, и дворец Маниал, где европейский модерн переплетается с исламской архитектурой. Во время экскурсии вас ждут увлекательные рассказы гида, профессиональная фотосессия и комфортный трансфер. Это путешествие раскроет перед вами богатую историю и культурное многообразие Египта, а также позволит насладиться красотой его архитектурных шедевров

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец Албарон. Это необыкновенное здание навевает мысли об Индии. Всё потому, что его владелец, бельгийский инженер, любил путешествовать и вдохновлялся разными культурами. Вы узнаете, как он оказался в Египте, каким бизнесом здесь занимался и какой невероятный проект задумал в пустыне. А также побываете внутри многочисленных залов дворца.

Дворец Абдин. Самый знаменитый египетский дворец, резиденция президента и музей. Он олицетворяет превосходительство, богатство египетской монархии (1811–1952 г).

Дворец Маниал. Расположен на острове Рода, на реке Нил. Его стиль особенный: он сочетает в себе европейский модерн и рококо, а также традиционные стили исламской архитектуры, включая османский, мавританский и другие. Вы обойдёте его огромную территорию с садами, оцените уникальные интерьеры (и серебряную кровать весом 800 тонн!) и узнаете больше о принце, который его построил.

Помимо дворцов, вы увидите европейскую часть Каира — так называемый хедивский Каир — из окна автомобиля. А мы расскажем, почему в 19 веке взоры богатейших людей обратились к Египту и они начали приезжать сюда, строить дома и вести бизнес.

Организационные детали

В стоимость входит

Услуги русскоязычного гида

Фотосессия во дворцах: гид поснимает вас на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлёт все фотографии в WhatsApp

Трансфер, услуги водителя. Заберём вас из отеля в Каире. Если вы находитесь далеко от Каира/Гизы или вас нужно забрать из аэропорта — доплата 20€ за трансфер туда-обратно.

Необходимые полицейские разрешения

Комфортабельный транспорт с хорошим кондиционером

Вода в машине

Дополнительно оплачивается