🏰 Уникальные дворцы с разными архитектурными стилями
📸 Профессиональная фотосессия во дворцах
🚗 Комфортабельный транспорт с кондиционером
🌍 Погружение в историю и культуру Египта
👨🏫 Русскоязычный гид с интересными рассказами
Что можно увидеть
Дворец Албарон
Дворец Абдин
Дворец Маниал
Хедивский Каир
Описание экскурсии
Дворец Албарон. Это необыкновенное здание навевает мысли об Индии. Всё потому, что его владелец, бельгийский инженер, любил путешествовать и вдохновлялся разными культурами. Вы узнаете, как он оказался в Египте, каким бизнесом здесь занимался и какой невероятный проект задумал в пустыне. А также побываете внутри многочисленных залов дворца.
Дворец Абдин. Самый знаменитый египетский дворец, резиденция президента и музей. Он олицетворяет превосходительство, богатство египетской монархии (1811–1952 г).
Дворец Маниал. Расположен на острове Рода, на реке Нил. Его стиль особенный: он сочетает в себе европейский модерн и рококо, а также традиционные стили исламской архитектуры, включая османский, мавританский и другие. Вы обойдёте его огромную территорию с садами, оцените уникальные интерьеры (и серебряную кровать весом 800 тонн!) и узнаете больше о принце, который его построил.
Помимо дворцов, вы увидите европейскую часть Каира — так называемый хедивский Каир — из окна автомобиля. А мы расскажем, почему в 19 веке взоры богатейших людей обратились к Египту и они начали приезжать сюда, строить дома и вести бизнес.
Организационные детали
В стоимость входит
Услуги русскоязычного гида
Фотосессия во дворцах: гид поснимает вас на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлёт все фотографии в WhatsApp
Трансфер, услуги водителя. Заберём вас из отеля в Каире. Если вы находитесь далеко от Каира/Гизы или вас нужно забрать из аэропорта — доплата 20€ за трансфер туда-обратно.
Необходимые полицейские разрешения
Комфортабельный транспорт с хорошим кондиционером
Вода в машине
Дополнительно оплачивается
Билеты во дворцы: 8$/дворец. Дети до 5 лет — бесплатно, с 6 лет — 4$.
Обед, напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1478 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Хорошая экскурсия, но больше подходит тем, кто уже не первый раз в Каире и многое видел. Большое спасибо гиду, что предложил заменить второй дворец на цитадель, в которой мы не были.
Эмад
Ответ организатора:
благодарим за обратную связь! гибкость -это наша фишка. мы можем для наших гостей поменять программу по вашим пожеланиям. Программа очень интересная,разнообразная. читать дальшеуменьшить
идея этой экскурсии заключается в том,что вам показать разные дворцы каира. для тех туристов,которые много видели каир и хотят,что то новое увидеть. кроме этой программы у нас есть 20 экскурсий только по каиру. всегда рады вам предоставить разные интересные маршруты. вам самых ярких впечатлений
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А
Алла
Экскурсия по Каиру с посещением дворцов и Коптского квартала прошла отлично. Программа была хорошо продумана и комфортно организована.
Самар — внимательный и профессиональный гид, интересно и понятно рассказывает, учитывает интересы группы.
Маршрут насыщенный, но без спешки, всё чётко по времени. Экскурсия оставила очень приятное впечатление, смело рекомендую.
Эмад
Ответ организатора:
Спасибо большое за обратную связь,Алла! Очень рады были увидеть вас на экскурсии. и рады,что вам понравилось. вам самых ярких впечатлений Ждём вас снова
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Анна
Экскурсия по трем дворцам - самое неожиданное, что мы увидели в Каире во время нашего визита. Это погружение в совсем другой мир Египта. Нам безмерно повезло с экскурсоводом. Ахмед был читать дальшеуменьшить
очень внимателен, рассказывал много интересных фактов не только во время осмотра достропримечательностей, но и по дороге. Благодаря его историям на следующий день, проезжая по городу, мы узнавали многие объекты. Он рекомендовал нам ресторан для обеда с видом на Нил - нам очень понравилось. Экскурсию однозначно рекомендуем всем, кто любит смотреть что-то новое в архитектуре. История Египта многогранна, нам очень понравилось увидеть ее с такого ракурса. Ещё раз огромная благодарность Ахмеду за это путешествие!
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V
Vladimir
Мне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив три абсолютно разных и замечательных своей историей места. Для нас это было очень интересно, неожиданно читать дальшеуменьшить
и необычно. Особенно архитектура Дворца Маниал и необычная архитектура и вдохновляющая история Дворца барона Эмпана.
Каир вам откроется по-новому, его история и культура намного разнообразнее и богаче и далеко не ограничивается историей Древнего Египта.
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А
Анастасия
Очень интересная экскурсия, нам понравилась. Имад - отличный рассказчик.
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Е
Елена
Нам очень понравилась экскурсия по дворцам Каира с гидом Юсри. Хороший рассказчик, отличный русский язык, прекрасная организация экскурсии, чудесные рекомендации, где можно вкусно пообедать. Все хорошо. Огромное спасибо!
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