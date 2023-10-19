Три дворца Каира, три разные культуры

Увидеть архитектурные шедевры, узнать их историю, побывать внутри и получить фото на память

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Чтобы лучше узнать историю Египта и познакомиться с его архитектурой, предлагаем вам отправиться к трём дворцам: Маниал, Абдин и Албарон. У каждого из них свой характер.

Вы увидите и европейскую мебель, и смесь западных и восточных черт, и даже экстерьер, напоминающий индуистский храм. Мы расскажем, как появился каждый дворец, а ещё пофотографируем вас.
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
Три дворца Каира, три разные культуры
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Описание

Что вас ожидает

Дворец Албарон. Это необыкновенное здание навевает мысли об Индии. Всё потому, что его владелец, бельгийский инженер, любил путешествовать и вдохновлялся разными культурами. Вы узнаете, как он оказался в Египте, каким бизнесом здесь занимался и какой невероятный проект задумал в пустыне. А также побываете внутри многочисленных залов дворца.

Дворец Абдин. Самый знаменитый египетский дворец, резиденция президента и музей. Он олицетворяет превосходительство, богатство египетской монархии (1811–1952 г).

Дворец Маниал. Расположен на острове Рода, на реке Нил. Его стиль особенный: он сочетает в себе европейский модерн и рококо, а также традиционные стили исламской архитектуры, включая османский, мавританский и другие. Вы обойдёте его огромную территорию с садами, оцените уникальные интерьеры (и серебряную кровать весом 800 тонн!) и узнаете больше о принце, который его построил.

Помимо дворцов, вы увидите европейскую часть Каира — так называемый хедивский Каир — из окна автомобиля. А мы расскажем, почему в 19 веке взоры богатейших людей обратились к Египту и они начали приезжать сюда, строить дома и вести бизнес.

Организационные детали

В стоимость входит

  • Услуги русскоязычного гида
  • Фотосессия во дворцах: гид поснимает вас на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлёт все фотографии в WhatsApp
  • Трансфер, услуги водителя. Заберём вас из отеля в Каире. Если вы находитесь далеко от Каира/Гизы или вас нужно забрать из аэропорта — доплата 20€ за трансфер туда-обратно.
  • Необходимые полицейские разрешения
  • Комфортабельный транспорт с хорошим кондиционером
  • Вода в машине

Дополнительно оплачивается

  • Билеты во дворцы: 8$/дворец. Дети до 5 лет — бесплатно, с 6 лет — 4$.
  • Обед, напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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