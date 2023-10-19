Увидеть архитектурные шедевры, узнать их историю, побывать внутри и получить фото на память
Вы увидите и европейскую мебель, и смесь западных и восточных черт, и даже экстерьер, напоминающий индуистский храм. Мы расскажем, как появился каждый дворец, а ещё пофотографируем вас.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Албарон. Это необыкновенное здание навевает мысли об Индии. Всё потому, что его владелец, бельгийский инженер, любил путешествовать и вдохновлялся разными культурами. Вы узнаете, как он оказался в Египте, каким бизнесом здесь занимался и какой невероятный проект задумал в пустыне. А также побываете внутри многочисленных залов дворца.
Дворец Абдин. Самый знаменитый египетский дворец, резиденция президента и музей. Он олицетворяет превосходительство, богатство египетской монархии (1811–1952 г).
Дворец Маниал. Расположен на острове Рода, на реке Нил. Его стиль особенный: он сочетает в себе европейский модерн и рококо, а также традиционные стили исламской архитектуры, включая османский, мавританский и другие. Вы обойдёте его огромную территорию с садами, оцените уникальные интерьеры (и серебряную кровать весом 800 тонн!) и узнаете больше о принце, который его построил.
Помимо дворцов, вы увидите европейскую часть Каира — так называемый хедивский Каир — из окна автомобиля. А мы расскажем, почему в 19 веке взоры богатейших людей обратились к Египту и они начали приезжать сюда, строить дома и вести бизнес.
Организационные детали
В стоимость входит
- Услуги русскоязычного гида
- Фотосессия во дворцах: гид поснимает вас на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлёт все фотографии в WhatsApp
- Трансфер, услуги водителя. Заберём вас из отеля в Каире. Если вы находитесь далеко от Каира/Гизы или вас нужно забрать из аэропорта — доплата 20€ за трансфер туда-обратно.
- Необходимые полицейские разрешения
- Комфортабельный транспорт с хорошим кондиционером
- Вода в машине
Дополнительно оплачивается
- Билеты во дворцы: 8$/дворец. Дети до 5 лет — бесплатно, с 6 лет — 4$.
- Обед, напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.