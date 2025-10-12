Мои заказы

Пирамиды Гизы и Каир - история фараонов и жизнь столицы

Даже несколько часов в Каире позволят погрузиться в эпоху фараонов и почувствовать ритм современной столицы. Экскурсия начинается прямо из аэропорта и строится по вашим интересам. Вы сами выбираете знаковые места, а гид раскроет историю Египта от древности до наших дней.
5
5 отзывов
Описание экскурсии

Экскурсия, созданная под вас Это путешествие идеально подойдёт тем, у кого мало времени, но хочется увидеть главное. Экскурсия начинается прямо в аэропорту, а маршрут формируется по вашему выбору — вы можете выбрать любые 3 объекта из предложенного списка. Гид расскажет не только о фараонах и пирамидах, но и об истории страны и жизни современных египтян. Древние чудеса и символы Каира В программу может войти посещение комплекса Гиза с пирамидами «Хеопса», «Хефрена» и «Микерина», а также статуей Сфинкса. Также вы можете выбрать Египетский музей — сокровищницу с более чем 120 000 артефактов, или Каирскую цитадель с Алебастровой мечетью, одной из самых красивых в городе. Город контрастов и традиций Среди других вариантов маршрута — улица Аль-Муизз и восточный рынок Хан-эль-Халили, старинные медресе и мечети, а также Коптский квартал с церквями «Святой Марии» и «Абу Серга». Вы также можете посетить Город Мусорщиков и монастырь Святого Симеона Сапожника, вырубленный в скале — одно из самых необычных мест Каира. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером или минивэне в зависимости от количества участников. В машине всегда есть питьевая вода.
  • Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан. Мы заберём вас от аэропорта или из отеля и после экскурсии отвезём обратно.
  • По желанию за отдельную плату можем заехать на обед в кафе.
  • По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Комплекс Гиза
  • Пирамида Хеопса
  • Пирамида Хефрена
  • Пирамида Микерина
  • Сфинкс
  • Египетский музей
  • Город Мусорщиков
  • Монастырь Святого Симеона Сапожника
  • Улица Аль-Муизз
  • Рынок Хан-эль-Халили
  • Каирская цитадель
  • Алебастровая мечеть
  • Коптский квартал
  • Церковь Святой Марии
  • Церковь Абу Серга
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер для 1-2 человек
Что не входит в цену
  • Трансфер для группы 3-8 человек - $20 за всю группу
  • Трансфер из аэропорта и обратно - $33 за седан, $45 за микроавтобус
  • Комплекс пирамид в Гизе: $15 - взрослый билет и $7 - детский (до 12 лет)
  • Вход в пирамиду Хеопса: $29 - взрослый билет и $15 - детский (до 12 лет)
  • Египетский музей: $12 - взрослый билет и $6 - детский (до 12 лет)
  • Цитадель Саладина: $12 - взрослый билет и $6 - детский (до 12 лет)
  • Индивидуальное катание на лодке по Нилу - $50
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ю
Юлия
12 окт 2025
Спасибо нашему гиду Мухаммеду, организаторам, водителю, нам всё очень понравилось! Мухаммед замечательный экскурсовод, вежливый и приятный человек, экскурсия нам очень понравилась, все наши пожелания были учтены, Мухаммед обладает очень обширными знаниями об истории Египта! Мы в восторге!
Н
Наталья
10 окт 2025
Все было на высшем уровне! Мы прекрасно провели время!
Е
Елена
30 июл 2025
Отличная экскурсия! Нашим гидом был Шериф - профессиональный, интересный рассказчик и с юмором. Рассказал много интересного не только об истории, но и о современной жизни Каира. Очень круто, что Шериф не идет стандартной туристической тропой, а проводит туда, где меньше скопления народа и можно сделать отличные фотографии. Спасибо Шерифу за прекрасный день в Каире.
Л
Лариса
7 июл 2025
Поездка очень понравилась. Сайд отлично провел экскурсии и по пирамидам Гизы, и по Большому египетскому музею, и по Цитадели. Он обладает огромным запасом знаний по истории Египта и полученная от
читать дальше

него информация, была для нас нова и очень интересна. Особенно хотелось бы отметить его эмоциональность и артистичность во время рассказа. Это очень отзывчивый человек, который чутко реагировал на наши пожелания и готов был всегда помочь окружающим. Всем рекомендуем экскурсию с этим гидом.

с
сергей
3 июн 2025
Экскурсия отличная. Гид Тимур. Хороший русский язык, вовлечен в тему, очень позитивный и активный. Большой плюс, что человек местный. Знает много местных. Поэтому можно пройти и без очереди, и туда где не местных не знают. Зачет. Экскурсию рекомендуем.

Входит в следующие категории Каира

