Ю Юлия Спасибо нашему гиду Мухаммеду, организаторам, водителю, нам всё очень понравилось! Мухаммед замечательный экскурсовод, вежливый и приятный человек, экскурсия нам очень понравилась, все наши пожелания были учтены, Мухаммед обладает очень обширными знаниями об истории Египта! Мы в восторге!

Н Наталья Все было на высшем уровне! Мы прекрасно провели время!

Е Елена Отличная экскурсия! Нашим гидом был Шериф - профессиональный, интересный рассказчик и с юмором. Рассказал много интересного не только об истории, но и о современной жизни Каира. Очень круто, что Шериф не идет стандартной туристической тропой, а проводит туда, где меньше скопления народа и можно сделать отличные фотографии. Спасибо Шерифу за прекрасный день в Каире.

Л Лариса читать дальше него информация, была для нас нова и очень интересна. Особенно хотелось бы отметить его эмоциональность и артистичность во время рассказа. Это очень отзывчивый человек, который чутко реагировал на наши пожелания и готов был всегда помочь окружающим. Всем рекомендуем экскурсию с этим гидом. Поездка очень понравилась. Сайд отлично провел экскурсии и по пирамидам Гизы, и по Большому египетскому музею, и по Цитадели. Он обладает огромным запасом знаний по истории Египта и полученная от