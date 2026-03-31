читать дальше

команде работают профессиональные гиды с хорошим знанием русского языка и отличными знаниями истории и культуры Египта.



В установленный день нас забрал из отеля наш гид Мохамед, и мы отправились в историческое путешествие по Каиру. Посетили Цитадель и находящуюся в ней мечеть Мохамеда Али, затем отправились в христианский Каир, а завершилось наше путешествие средневековым городом и восточным рынком Хан-эль-Халили.



Мохамед очень грамотно распланировал наш маршрут, что позволило нам много времени уделить достопримечательностям, а не стоять в бесконечных пробках Каира. Благодаря рассказам Мохамеда мы влюбились в Каир и Египет. Мохамед также дал нам советы, как лучше передвигаться по Каиру, как добраться до Александрии и что в ней посмотреть.



Спасибо огромное за гостеприимство! В следующий раз обязательно обратимся к вам.