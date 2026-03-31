Город Мусорщиков Заббалин – экскурсии в Каире

Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
$190.90$230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    31 марта 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Мы впервые были в Каире, поэтому решили забронировать экскурсию «Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис». В тот же день с нами
    связался Имад, мы обсудили все организационные вопросы.
    В первую очередь мы отправились в Саккару, где сначала посетили Серапеум с множеством загадок, а затем пирамиду Тети, содержащую на стенах редкие иероглифические тексты, древнейшую пирамиду Джосера. После - отправились в Гизу к пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и загадочному Сфинксу.
    С первых минут Имад погрузил в историю и культуру Древнего Египта, невероятно интересный рассказ. Имад прекрасно повествует на русском языке.
    День прошёл насыщенно. После увиденного и услышанного хочется больше изучить историю Древнего Египта. И все это благодаря нашему гиду Имаду!
    Также Имад помог нам приобрести билеты в GEM, т. к. даже по карте Visa не удалось оплатить на сайте. За что ему большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    10 марта 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Бронировали через «Спутник» экскурсию по Каиру. С мной связался Эмад и предложил различные варианты экскурсий в Египте. У него в
    команде работают профессиональные гиды с хорошим знанием русского языка и отличными знаниями истории и культуры Египта.

    В установленный день нас забрал из отеля наш гид Мохамед, и мы отправились в историческое путешествие по Каиру. Посетили Цитадель и находящуюся в ней мечеть Мохамеда Али, затем отправились в христианский Каир, а завершилось наше путешествие средневековым городом и восточным рынком Хан-эль-Халили.

    Мохамед очень грамотно распланировал наш маршрут, что позволило нам много времени уделить достопримечательностям, а не стоять в бесконечных пробках Каира. Благодаря рассказам Мохамеда мы влюбились в Каир и Египет. Мохамед также дал нам советы, как лучше передвигаться по Каиру, как добраться до Александрии и что в ней посмотреть.

    Спасибо огромное за гостеприимство! В следующий раз обязательно обратимся к вам.

  • А
    Антон
    6 марта 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Выражаю благодарность организаторам и экскурсоводу Мохаммеду Али за замечательный диалог, переданные знания, отличный вайб и спланированную поездку. Мохаммед хорошо владеет
    русским языком и умеет думать на нем. Однозначно рекомендую всем кто ещё сомневается а нужен ли вообще проводник к достопримечательностям Египта и кто думает о затратах. Он того стоит.

  • A
    Alexandra
    24 февраля 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Удивительно насыщенная экскурсия с чутким вниманием гида к истории, деталям и главное, к вашему времени, чтобы поизучать локацию. Везде можно был спокойно походить и пофотографироваться. Узнали много интересных фактов, очень рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    23 февраля 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Первый раз в Каире, брали эту экскурсию для знакомства с культурой и пирамидами. Наша гид Самар, провела нам чудесную экскурсию. Комфортный трансфер, интересные факты из истории. Были все впечатлены. Экскурсия насыщенная, но хорошо организованная, все успели. Рекомендую!
  • Д
    Дрожжин
    20 февраля 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Спасибо огромное! Было очень интересно, четко, профессионально организовано! Такой высокой организации, я давно не видел! Получили огромное удовольствие всей семьей!
    Гид Тимур, египтолог с энциклопедическими знаниями, нет вопроса, кторого бы он не знал, это было потрясающе! Спасибо огромное, за организацию этой поездки!

  • А
    Александр
    3 февраля 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Всё, что было обещано программой, всё было показано. Комфортный трансфер, хороший обед. Гид всесторонне старался отвечать на вопросы и учитывать пожелания по тем или иным нюансам программы.
  • О
    Ольга
    28 января 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Хочется выразить огромную благодарность Мухаммеду за прекрасную экскурсию по пирамидам.

    Это был не просто монотонный пересказ фактов, а настоящее живое путешествие
    во времени. Мохаммед обладает удивительным талантом — он не просто знает историю, а чувствует её и умеет «оживлять» её для слушателей. Каждый уголок пирамид оживал в его рассказах, наполнялся характерами и событиями.
    Особенно хочется отметить:
    · Глубочайшая эрудиция. Ответы на любые, даже самые каверзные вопросы, чувствовалась серьёзная подготовка и любовь к своему делу.
    · Искренняя увлеченность. Он водил нас с таким воодушевлением, что на всем протяжении всей экскурсии мы сохраняли интерес и внимание.
    · Отличная коммуникация. Информация подавалась структурированно.
    Экскурсия оставила не просто приятные воспоминания, а глубокое понимание и ощущение пирамид. Это одна из лучших экскурсий в наше путешествие! Без колебаний рекомендую этого гида всем!

  • Д
    Дмитрий
    21 января 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Был в Каире с 8 по 15 января и заказал три экскурсии у Эмада - Гиза, Каирский музей и Александрия.
    Три разных программы и три разных экскурсовода - все всегда было на высшем уровне. Интересно, профессионально и познавательно. Чувствуется профессионализм и индивидуальный подход. Очень доволен, рекомендую.

  • О
    Ольга
    16 января 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Я очень поздно сообразила, что нам нужна экскурсия в Гизу и Саккару, не было ни одного доступного гида. Но буквально
    за ночь Имад сумел организовать для моей семьи комфортную машину и прекрасного гида. Нам показали все так, что не было ощущения толпы, а наоборот - как будто мы первооткрыватели. Рассказ был интересным и увлек даже детей 6-14 лет. Рекомендую всем

