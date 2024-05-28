Крепость Саладина – экскурсии в Каире

Найдено 16 экскурсий в категории «Крепость Саладина» в Каире, цены от €43, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 6 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200140 за всё до 10 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
18090 за всё до 8 чел.
Каир для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 2 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186131 за всё до 8 чел.
Каир - город всех эпох
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230 за всё до 10 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200120 за всё до 8 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
145 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Пирамиды + Каир
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
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    нас был Мухаммад - это просто выше похвал, настолько знать историю Египта от самого начала и уметь правильно приподнести информацию для людей это действительно круто! Маршрутом доволен, никто не торопил и сам не торопился, а на просьбу проехать в аптеку по пути сказал «без проблем все сделаем» за что тоже хочу передать большое спасибо! Ахмеду тоже спасибо! Быстро отвечает на сообщения и также заинтересован чтобы экскурсия прошла хорошо 💪🏼 На счет самой экскурсии хочу сказать что пирамиды это действительно чудеса света неописуемые и желаю каждому приехать и посмотреть на это! Достопримечательности Каира красивы по своему 🙌 рекомендую

    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит
  • В
    Виталий
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
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    раз мы с женой остались в полном восторге. Время экскурсии грамотно распланировано: все достопримечательности посетили не в момент пиковой загруженности туристами, благодаря чему знакомство с древними артефактами прошло комфортно. Да, на улице жарко, но мы же в Африке:) Места, которые удалось посетить, вызывают восторг и трепет своим величием. Ахмед - прекрасный гид и историк, который своими рассказами словно переносит нас в древний Египет. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и команду Ахмеда, ведь понять и прикоснуться к древности намного интереснее, чем только увидеть ее наследие (которое, к слову, прекрасно). Благодарю команду Ахмеда, ведь, благодаря ей, мы действительно полюбили Каир, Египет, и с удовольствием посетим его в будущем снова. P.S. Возможно, для кого-то будет полезно, другая экскурсия, на которой мы были, была индивидуальная, что позволяет при желании корректировать маршрут. Экскурсии друг друга отлично дополняют, так что если как и мы хотите объять необъятное, то оно того однозначно стоит.

    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
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    хотели и даже чуть больше. Amr отличный гид, очень хорошо говорит по-русски. Очень эрудированный и хорошо знает всю историю, отвечает на все вопросы. Очень заботливый. Остались очень приятные впечатления от поездки и экскурсий. Отдельное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер в аэропорт.

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во
  • М
    Михаил
    8 мая 2024
    Каир - город всех эпох
    Огромная благодарность Кадри за прекрасно организованную и очень интересную экскурсию!! Без преувеличения, это лучший экскурсовод, с кем мы когда-либо знакомились
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    с новыми местами. Кадри очень много знает и интересно рассказывает об истории Египта и Каира, о прошлом и настоящем страны, обычаях, культуре. Очень отзывчивый и внимательный. Каир, действительно, - город всех эпох. Одного дня совершенном недостаточно. Но благодаря Кадри за время экскурсии мы узнали и увидели очень много. Однозначно рекомендуем и эту, и другие экскурсии с Кадри.

  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
    Мохамед - просто красавчик!!! Все отлично организовано! С момента заказа, через час, уже были на экскурсии (очень быстро и оперативно)!
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    Отношение к туристам - великолепное! И самое главное - никаких магазинов, базаров, фабрик и другого "шопинга", только культурная и развлекательная программа! И это - супер классно! Впечатления - невероятные! Спасибо Вам огромное!

  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Сердце средневекового Каира
    Большое спасибо Саиду на экскурсию, видно что он специалист в своем деле, он помог нам лучше узнать этот город и
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    эту страну. Мы прогулялись по старому городу, посетили крепость Саладдин, несколько красиво украшенных мечетей и гробниц в старом городе, самый большой рынок и купили там сувениры. Колоритная и интересная экскурсия в которой упор был сделан на мусульманское прошлое и настоящее Каира.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Крепость Саладина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Знакомьтесь, Каир
  2. Многоликий Каир
  3. Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
  4. Каир и окрестности за 2 дня
  5. Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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