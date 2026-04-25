Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя сокровища Каирского музея и разгадайте тайны пирамид Гизы за один день, познакомившись с величием Древнего Египта.



Вы увидите три пирамиды, встретитесь с Большим Сфинксом и рассмотрите легендарные артефакты, включая сокровища Тутанхамона.

Юрий Ваш гид в Каире Индивидуальная экскурсия $195 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 2 часа 1-5 человек

Описание экскурсии Сокровища Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея Откройте сокровища Каирского музея, разгадите тайны пирамид Гизы и встретитесь с Большим Сфинксом! Моя цель — за один день познакомить вас с памятниками, без которых невозможно представить Египет. Вы раскроете секреты пирамид Гизы, узнаете, на какого фараона похож Большой Сфинкс, и найдете сокровища Тутанхамона в Каирском музее. С моей помощью вы узнаете самое интересное об эпохах Древнего Египта, мифологии и культуре египтян, секретах бальзамирования и языке иероглифов. Пирамиды и Большой Сфинкс: дыхание вечности Наше погружение в мир Древнего Египта начнётся с его главных визитных карточек: Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира. Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы разберёмся в технике и секретах их строительства, узнаем о бесценных находках в гробницах и поймём, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы. Панорама пирамид: рассмотрев символы древнего мира вблизи, мы отъедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три пирамиды Гизы одновременно. Именно здесь вы сделаете фото, которое будет не хуже знаменитых египетских открыток. Большой Сфинкс — вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику. Артефакты Каирского музея Среди тысяч уникальных экспонатов египетского музея мы обратим внимание на наиболее значимые артефакты, принадлежащие трем эпохам — Древнему, Среднему и Новому царствам. Вы увидите предметы-ровесники пирамид Гизы: исполинские статуи Хеопса, Хефрена и Микерина. Рассмотрите легендарные сокровища Тутанхамона, мумии людей и животных. А в зале, где собраны предметы быта, жреческая одежда, бумага и краски, вы живо представите, какой была жизнь египтян тысячи лет назад. Также, если захотите, мы дополнительно заедем на фабрики папирусов и масел, где вы познакомитесь с древними ремеслами Египта и сможете купить аутентичные сувениры.

