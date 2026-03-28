Музей Тутанхамона – экскурсии в Каире

Найдено 6 экскурсий в категории «Музей Тутанхамона» в Каире, цены от $60, скидки до 5%.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - из Каира
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть золотую маску Тутанхамона и прикоснуться к единственному уцелевшему чуду света
Начало: У входе гостиницы
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:30
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$100 за человека
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
Начало: У вашего отеля
«галереи Тутанхамона — более 5000 экспонатов из гробницы фараона, в том числе золотая маска весом 11 кг и золотой саркофаг весом 110 кг»
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$155 за всё до 4 чел.
Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов
На машине
7 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия от пирамид Гизы до древнего Мемфиса. Погрузитесь в историю фараонов, исследуя легендарные места и архитектурные шедевры
«Вы откроете для себя величайшие сокровища Тутанхамона и других фараонов в современном музее»
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$285$300 за человека
Пирамиды Гизы и Гранд-музей GEM - из Каира (билеты не включены)
На машине
8 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Окунуться в эпоху фараонов, увидеть золото Тутанхамона и узнать о загробном мире Древнего Египта
Начало: У вашего отеля
«Новый Гранд-музей (GEM)Вы пройдёте через залы крупнейшего в мире музея древностей и увидите полную коллекцию золота Тутанхамона — большинство предметов экспонируются впервые»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
$95 за человека
В Большой Египетский музей Каира - с гидом-египтологом
На машине
4 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Погрузиться в эпоху Тутанхамона, увидеть 5000 артефактов из его гробницы и прочие реликвии древности
Начало: По договорённости
«Почему именно Тутанхамон стал мировой сенсацией и как прошла его жизнь»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
21 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$60 за человека
По Каиру с историком-египтологом: Тайны пирамид и сокровища Тутанхамона
2 часа
Индивидуальная
Начало: Каир
«Вы раскроете секреты пирамид Гизы, узнаете, на какого фараона похож Большой Сфинкс, и найдете сокровища Тутанхамона в Каирском музее»
$195 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    28 марта 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Дата посещения: 28 марта 2026
    Посещение Нового Каирского музея и пирамида Гиза оставило самые лучшие впечатления. Гид Тамер - исключительно знающий специалист. И главное, что
    информация легко усваивается, благодаря хорошему русскому языку. Мы, двое пенсионеров с нашими двумя школьницами-внучками, получили обширные знания по истории Деревнего Египта.

  • N
    Natalia
    21 февраля 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Дата посещения: 21 февраля 2026
    Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM — 3 часа полного
    погружения в историю Древнего Египта пролетели незаметно. А после этого нас ждала потрясающая прогулка среди пирамид! Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!

    I'm absolutely delighted with my tour with Irina! What a packed day: we spent 3 hours at the GEM museum completely immersed in Ancient Egyptian history—the time just flew by. And to top it off, we had an incredible stroll around the pyramids! Thank you so much to Irina for the captivating stories and for taking so many gorgeous pictures. I'll cherish them for a long time!

  • В
    Виталий
    4 апреля 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Закрыли давний гештальт,посетили пирамиды. Все очень понравилось. За последние полгода стало даже лучше. Во первых заработал огромный новый музей Египетский,комфортный,никто
    никому не мешает. Приятно было пройтись с гидом,где тебе обьяснят все нюансы,связанные с Древним Египтом. Погуляв там,поехали на плато Гизы. К сожалению был туман,но пирамиды все равно были видны, сделали много хороших фотографий,узнали много интересного и нового про это чудо света. С недавних пор там передаигаются на электробусах. Все четко,организованно, и транспорт,туалеты,люди приветливы. Покатались на лошадке,можно взять верблюда. Все было отлично продуманно. После поехали обедать, тоже все на уровне. Спасибо водителю за плавный ход по дорогам Каира, и конечно нашему гиду,который во всем шел нам навстречу.

  • Т
    Татьяна
    29 марта 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Сегодня были на экскурсии в большом египетском музее и некрополе Гиза вместе с Самуилом. Нам всё очень понравилось: Самуил был
    очень пунктуален, благодаря чему мы смогли походить по музею без огромных толп туристов. Самуил прекрасно говорит на русском языке и рассказал очень много интересного об истории Египта, дал очень много полезных рекомендаций! Экскурсия была очень насыщенная. Отдельно хочется отметить, что Самуил давал нам достаточно свободного времени: мы смогли дополнительно походить по музею, попить кофе и сделать много фотографий у пирамид (в том числе, Самуил предлагал удачные ракурсы и помог с фото). Также, Самуил организовал нам катание на верблюдах по хорошей цене, это было очень здорово)
    В общем, экскурсией очень довольны, все было отлично, если поедет в Каир - смело рекомендуем Самуила, он прекрасный гид и экскурсовод!

  • А
    Анастасия
    25 марта 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Нам очень понравилась экскурсия в музей и к Пирамидам в Каире! Гид Мухамед просто заворожил нас историей Египта! Экскурсия была
    отлично спланирована - нам хватило времени и на то, чтобы осмотреть основные экспонаты в Большом египетском музее, послушать интересный рассказ гида о фараонах, богах Египта, и на то, чтобы прикоснуться к истории и к пирамидам в Гизе!!! Гид был очень вежлив, помогал с покупкой билетов и сделал великолепные фото на память!! Мы благодарим Мухамеда и водителя Ахмеда за насыщенный день в Каире и прекрасную экскурсию!!! Всем советуем!

    PS Отдельная благодарность за аутентичное место с натуральным кофе сверх основной программы!

  • Г
    Галина
    23 марта 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Замечательная экскурсия с гидом Хамди! Интересно, весело, познавательно. Многое узнали и увидели, находимся под впечатлением 🤩 На пирамидах обязательно покатайтесь на повозке - не пожалеете 👍😁 Рекомендую безоговорочно!
  • В
    Виктория
    19 марта 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Очень понравилась экскурсия) Гид рассказывает очень интересно и подробно, хорошее владение русским языком) спасибо большое 👍🏻
  • А
    Ангелина
    7 марта 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Добрый день. Возвращаемся с экскурсии с гидом Юсри. Экскурсия в целом понравилась. материал доступен. Дополнительно можно почитать самостоятельно. Прекрасный новый
    музей, очень интересно было. Возле пирамид сделали всю инфраструктуру, автобусы, магазины, рестораны, очень атмосферно и красиво. Прекрасный день с погружением в историю. На все вопросы вам никто не ответит, так как история Египта полна загадок и неточных фактов, утверждать которые ни один приличный гид не может)

  • J
    Jevgeni
    27 февраля 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Планировал самостоятельную поездку в Каир с семьёй и нашел на трипстере гида Самуила. Почитал отзывы и решил, что мне подходит
    такой вариант.
    О своем выборе не жалею ни разу - Самуил хорошо говорит по-русски и отлично разбирается в предмете. Наша экскурсия началась рано, в 8 утра и это было правильное решение.
    Когда мы приехали в GEM, там было не слишком многолюдно и мы смогли спокойно осмотреть экспозицию. В музее тысячи экспонатов и все осмотреть и запомнить просто невозможно.
    Поэтому Самуил показал основные вещи, действительно достойные внимания, а потом предоставил нам возможность самостоятельно пройти по залам, чтобы рассмотреть особенно понравившиеся предметы.
    После музея была поездка к пирамидам. Самуил помог сделать отличные фотографии, рассказал и показал важную и интересную информацию. В общем, мы остались довольны, можем рекомендовать Самуила, как хорошего гида, отличного советчика по любым вопросам поездок по Египту и просто как хорошего человека, с которым было очень приятно пообщаться.

  • В
    Валентина
    26 февраля 2026
    Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
    Наконец-то сбылась ещё одна моя мечта - посетить Каир, увидеть пирамиды Гиза и даже дотронуться своими руками до этих многовековых
    глыб,,Мы взяли экскурсию Большой Египетский музей, пирамиды Гиза и Сфинкс у организатора Самуила, о чем нисколько не пожалели, так как Самуил заранее все объяснил нам,звонил нам и в Россию и в Каире, быстро решал организационные вопросы и всегда шел нам навстречу, даже помог нам организовать дополнение к экскурсии, чтобы мы могли ещё больше и разносторонне познакомиться с Каиром, так как мы были очень ограничены во времени - всего 1.5 дня,, Экскурсию по Музею и пирамидам Гиза проводил гид Хамди, по рекомендации Самуила, как очень грамотного эгиптолога,,, так и оказалось - Хамди настолько глубоко и системно раскрыл нам тему про Пирамиды, про фараонов, про Сфинкса и вообще про Древний и современный Египет, что мы до сих пор перевариваем эту мощную информацию,,, очень рекомендую всем, кто желает узнать больше про Египет - Самуила и Хамди, не пожалеете, друзья,,

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Музей Тутанхамона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - из Каира;
  2. Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира);
  3. Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов;
  4. Пирамиды Гизы и Гранд-музей GEM - из Каира (билеты не включены);
  5. В Большой Египетский музей Каира - с гидом-египтологом.
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Самое главное;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Улица Аль-Муизз;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Базар Хан Эль Халили;
  9. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Музей Тутанхамона" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 60 до 285 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Каире на 2026 год по теме «Музей Тутанхамона», 29 ⭐ отзывов, цены от $60.