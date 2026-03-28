глыб,,Мы взяли экскурсию Большой Египетский музей, пирамиды Гиза и Сфинкс у организатора Самуила, о чем нисколько не пожалели, так как Самуил заранее все объяснил нам,звонил нам и в Россию и в Каире, быстро решал организационные вопросы и всегда шел нам навстречу, даже помог нам организовать дополнение к экскурсии, чтобы мы могли ещё больше и разносторонне познакомиться с Каиром, так как мы были очень ограничены во времени - всего 1.5 дня,, Экскурсию по Музею и пирамидам Гиза проводил гид Хамди, по рекомендации Самуила, как очень грамотного эгиптолога,,, так и оказалось - Хамди настолько глубоко и системно раскрыл нам тему про Пирамиды, про фараонов, про Сфинкса и вообще про Древний и современный Египет, что мы до сих пор перевариваем эту мощную информацию,,, очень рекомендую всем, кто желает узнать больше про Египет - Самуила и Хамди, не пожалеете, друзья,,