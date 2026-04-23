Настоящие тайны Египта скрыты в 300 км от Каира. Мы отвезём вас в Ахетатон, где фараон Эхнатон и Нефертити совершили религиозную революцию. Вы увидите руины дворцов, расшифруете сюжеты в скальных гробницах и заглянете в лабиринты мумий. Это шанс прочувствовать эпоху, которую пытались стереть из истории.

Описание экскурсии

Путешествие в «Город Солнца»

Едем в Эль-Минью — место, которое редко попадает в путеводители. Именно здесь 3400 лет назад фараон Эхнатон бросил вызов многовековым традициям и построил среди пустыни Ахетатон — столицу, посвящённую единому богу Атону. Вы пройдёте по земле, где жила Нефертити, и увидите руины дворцов, что сохранили эхо эпохи.

Древние тайны и личные драмы

Маршрут проложен через ключевые точки Амарнского периода, где история оживает в деталях:

Тель-эль-Амарна. Вы рассмотрите гробницы жрецов и узнаете, почему искусство этого времени стало пугающе реалистичным, а фараон приказал изображать себя не идеальным божеством, а обычным человеком со всеми его изъянами

Туна-эль-Гебель. Здесь вы услышите печальную легенду об Изадоре — возможно, это первая задокументированная история любви в летописях человечества

Гробница Петосириса. Вы посетите усыпальницу верховного жреца бога Тота, автора первой книги по астрологии. Мы расшифруем сцены из Книги Мёртвых и ритуалы «отверзения уст», а также заглянем в таинственные подземные туннели, где покоятся тысячи мумий священных ибисов и павианов

План нашей поездки

5:30 — выезд из Каира на комфортабельном авто. По пути сделаем остановку на завтрак

9:30 — прибытие в Тель-эль-Амарну, начало погружения в эпоху Эхнатона

11:00 — посещение некрополя Туна-эль-Гебель и лабиринтов бога Тота

13:00 — осмотр скальных гробниц Бени-Хасан

14:30 — обед в местном ресторане

15:30 — обратный путь в Каир

19:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Дополнительные расходы

Входные билеты на все исторические объекты

Обед в местном ресторане — $15 с чел. (напитки оплачиваются отдельно)

Для групп от 4 до 8 человек предусмотрена доплата за микроавтобус — $100

Что взять с собой

Оригинал паспорта (обязательно для прохождения КПП)

Удобную закрытую обувь и головной убор

Солнцезащитные очки и запас воды

Лёгкий перекус в дорогу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.