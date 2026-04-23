По следам фараона-еретика: путешествие в Эль-Минью из Каира
Побывать в городе Эхнатона и Нефертити и увидеть Египет, скрытый от глаз большинства туристов
Настоящие тайны Египта скрыты в 300 км от Каира. Мы отвезём вас в Ахетатон, где фараон Эхнатон и Нефертити совершили религиозную революцию. Вы увидите руины дворцов, расшифруете сюжеты в скальных гробницах и заглянете в лабиринты мумий. Это шанс прочувствовать эпоху, которую пытались стереть из истории.
Описание экскурсии
Путешествие в «Город Солнца»
Едем в Эль-Минью — место, которое редко попадает в путеводители. Именно здесь 3400 лет назад фараон Эхнатон бросил вызов многовековым традициям и построил среди пустыни Ахетатон — столицу, посвящённую единому богу Атону. Вы пройдёте по земле, где жила Нефертити, и увидите руины дворцов, что сохранили эхо эпохи.
Древние тайны и личные драмы
Маршрут проложен через ключевые точки Амарнского периода, где история оживает в деталях:
Тель-эль-Амарна. Вы рассмотрите гробницы жрецов и узнаете, почему искусство этого времени стало пугающе реалистичным, а фараон приказал изображать себя не идеальным божеством, а обычным человеком со всеми его изъянами
Туна-эль-Гебель. Здесь вы услышите печальную легенду об Изадоре — возможно, это первая задокументированная история любви в летописях человечества
Гробница Петосириса. Вы посетите усыпальницу верховного жреца бога Тота, автора первой книги по астрологии. Мы расшифруем сцены из Книги Мёртвых и ритуалы «отверзения уст», а также заглянем в таинственные подземные туннели, где покоятся тысячи мумий священных ибисов и павианов
План нашей поездки
5:30 — выезд из Каира на комфортабельном авто. По пути сделаем остановку на завтрак 9:30 — прибытие в Тель-эль-Амарну, начало погружения в эпоху Эхнатона 11:00 — посещение некрополя Туна-эль-Гебель и лабиринтов бога Тота 13:00 — осмотр скальных гробниц Бени-Хасан 14:30 — обед в местном ресторане 15:30 — обратный путь в Каир 19:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Дополнительные расходы
Входные билеты на все исторические объекты
Обед в местном ресторане — $15 с чел. (напитки оплачиваются отдельно)
Для групп от 4 до 8 человек предусмотрена доплата за микроавтобус — $100
Что взять с собой
Оригинал паспорта (обязательно для прохождения КПП)
Удобную закрытую обувь и головной убор
Солнцезащитные очки и запас воды
Лёгкий перекус в дорогу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каире
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1317 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
