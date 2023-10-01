Увидеть пирамиды Гизы, знаковые храмы, средневековую цитадель и посетить Национальный музей
В комфортном путешествии на микроавтобусе вы познакомитесь с самыми знаменитыми памятниками Каира и откроете его менее известные атмосферные уголки.
В нашей программе: тайны и легенды древнеегипетской цивилизации; история крепости Салах ад-Дина, построенная для защиты от крестоносцев; церковь с библейским преданием и красивейшая мечеть города.
В нашей программе: тайны и легенды древнеегипетской цивилизации; история крепости Салах ад-Дина, построенная для защиты от крестоносцев; церковь с библейским преданием и красивейшая мечеть города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Пирамиды и Сфинкс. Вы увидите главные символы Египта и прикоснётесь к тайнам одного из семи чуда света.
- Коптский храм аль-Муаллака. Также вы познакомитесь с историей первой церкви в Египте и услышите о происхождении её необычного названия.
- Церковь святых Сергия и Вакха. В коптском квартале города зайдём в храм, где гид расскажет библейское предание о Деве Марии и Иисусе.
- Цитадель Салах ад-Дина. Ещё один интересный объект программы — крепость 11 века, построенная для защиты Египта от крестоносцев, которая позже стала резиденцией султанов.
- Мечеть Мухаммеда Али. Рассмотрим прекрасный образец турецкого зодчества 19 века — самую красивую мечеть в Каире.
- Египетский национальный музей. Здесь мы снова вернёмся в Древний Египет, поговорим о знаменитых фараонах и посетим зал Тутанхамона.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и сопровождение русскоговорящего гида.
- Дополнительные расходы: посещение пирамид — 12$/взрослого, 6$/ребёнка от 6 до 12 лет, дети до 6 лет идут бесплатно; билеты в Египетский музей — 10$/взрослого, 5$/ребёнка; посещение крепости Салах ад-Дина — 10$/взрослого, 5$/ребёнка (или можно осмотреть снаружи бесплатно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абду — ваша команда гидов в Каире
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Абду. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 окт 2023
Очень понравилось гулять с Абду по Каиру, это как гулять с другом. Очень хорошо был подобран маршрут, интересные истории)) Также Абду постоянно нас фотографировал, так что теперь у нас с мужем есть совместные фотографии!)))
Выражаем большую благодарность!
Выражаем большую благодарность!
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Пирамиды Гизы
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Висячая церковь Святой Девы Марии
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