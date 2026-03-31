В комфортном путешествии на микроавтобусе вы познакомитесь с самыми знаменитыми памятниками Каира и откроете его менее известные атмосферные уголки.
В нашей программе: тайны и легенды древнеегипетской цивилизации; история крепости Салах ад-Дина, построенная для защиты от крестоносцев; церковь с библейским преданием и красивейшая мечеть города.
В нашей программе: тайны и легенды древнеегипетской цивилизации; история крепости Салах ад-Дина, построенная для защиты от крестоносцев; церковь с библейским преданием и красивейшая мечеть города.
Описание экскурсии
- Пирамиды и Сфинкс. Вы увидите главные символы Египта и прикоснётесь к тайнам одного из семи чуда света.
- Коптский храм аль-Муаллака. Также вы познакомитесь с историей первой церкви в Египте и услышите о происхождении её необычного названия.
- Церковь святых Сергия и Вакха. В коптском квартале города зайдём в храм, где гид расскажет библейское предание о Деве Марии и Иисусе.
- Цитадель Салах ад-Дина. Ещё один интересный объект программы — крепость 11 века, построенная для защиты Египта от крестоносцев, которая позже стала резиденцией султанов.
- Мечеть Мухаммеда Али. Рассмотрим прекрасный образец турецкого зодчества 19 века — самую красивую мечеть в Каире.
- Большой Египетский музей. Здесь мы снова вернёмся в Древний Египет, поговорим о знаменитых фараонах и посетим зал Тутанхамона.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и сопровождение русскоговорящего гида и питьевая вода.
- Дополнительные расходы:*.
- билеты в пирамиды и сфинкса — $12, дети с 6 лет — $6, дети до 6 лет — бесплатно.
- билеты в Египетский музей — $30, дети с 6 лет — $15.
- билеты в крепость Салах ад-Дина — $10, дети с 6 лет — $5 или можно осмотреть снаружи бесплатно.
- катание на верблюде и фотосессия — $15 (по желанию).
- покупки по желанию.
- обед по желанию — от $10-15.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:45 и 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$69
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 179 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающе продуманная экскурсия! Благодарю нашего гида Ахмеда, и организатора Ахмеда, и водителя Мохаммеда за этот чудесный день.
Была вдвоём с супругом.
Гид Ахмед очень приветливый, радушный, порядочный, ответственный человек, который с любовью
Была вдвоём с супругом.
Гид Ахмед очень приветливый, радушный, порядочный, ответственный человек, который с любовью
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О
Были сегодня на экскурсии с детьми. Гид наш был Бишой, египтянин, знает русский язык. Видно, что ему нравится то, чем он занимается. С таким интересом он рассказывал нам про достопримечательности.
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Хочу выразить огромную благодарность организатору на платформе Tripster и моему гиду Ахмеду! Экскурсия по Каиру и Гизе оставила только восторженные эмоции.
Ахмед — настоящий профессионал и очень душевный человек. Он не
Ахмед — настоящий профессионал и очень душевный человек. Он не
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Т
Дата посещения: 28 дек 2025
Спасибо большое Ахмеду! Отличный гид, хорошая программа! Мы довольны! Всем советуем!
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Экскурсия в Каир получилась просто замечательной! Мы увидели величественные пирамиды Гизы и легендарного Сфинкса, а также дополнительно посетили пирамиду Меренсаха с удивительными древними росписями внутри - это было особенно впечатляюще.
Программа
Программа
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все было отлично! Гид очень интересный, все рассказал и показал!! забрали и отвезли обратно в отель, было свободное время, Ахмед подбирал ракурсы забавные для фото, все было хорошо, рекомендую! ☀️
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