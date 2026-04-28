Отправьтесь в незабываемое путешествие по загадочной пустыне Файюма! Вас ждут доисторические киты, сверкающие водопады и катание по песчаным дюнам. Это идеальное приключение для тех, кто любит природу, динамику и атмосферу настоящего сафари.
Описание экскурсииПо следам древних океанов Экскурсия начинается утром из Каира и приведёт вас в заповедник Вади-аль-Хитан — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, среди золотых песков, вы увидите окаменелые скелеты китов, живших более 40 миллионов лет назад. Это место поистине уникально и поражает величием древней природы. Чудеса пустыни Файюма Путешествие продолжится к водопадам и Волшебному озеру, чьи воды сверкают на фоне песчаных барханов. Затем вы посетите живописное озеро Вади-эль-Райян — природный оазис, где пустыня встречается с водой. Здесь можно сделать вдохновляющие фотографии и насладиться тишиной среди грандиозных пейзажей. Адреналин и вдохновение Для любителей активного отдыха предусмотрено катание на досках по песку — sandboarding, которое подарит всплеск эмоций и незабываемые кадры. Это путешествие — сочетание приключений, красоты и природы, которое надолго останется в памяти.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вади-аль-Хитан
- Водопады
- Волшебное озеро
- Озеро Вади-эль-Райян
Что включено
- Трансфер в отель и обратно
- Автомобиль, подходящий для пустынных дорог
- Услуги гида
- Полная развлекательная программа в пустыне Файюма
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Пустынное приключение: Вади-аль-Хитан и оазисы Файюма»
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на 2 дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
30 апр в 07:00
$520 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Отыскать райский уголок посреди пустыни и изучить древние артефакты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина китов и оазис Фаюм
Путешествие на джипе к древним загадкам пустыни
Начало: В вашем отеле в Каире
30 апр в 08:00
1 мая в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Каира - к оазису Эль Файюм
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$151 за человека
10%
Скидка на заказ
$270 за экскурсию
300выгода $30
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.