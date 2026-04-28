Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в незабываемое путешествие по загадочной пустыне Файюма! Вас ждут доисторические киты, сверкающие водопады и катание по песчаным дюнам. Это идеальное приключение для тех, кто любит природу, динамику и атмосферу настоящего сафари.

Описание экскурсии По следам древних океанов Экскурсия начинается утром из Каира и приведёт вас в заповедник Вади-аль-Хитан — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, среди золотых песков, вы увидите окаменелые скелеты китов, живших более 40 миллионов лет назад. Это место поистине уникально и поражает величием древней природы. Чудеса пустыни Файюма Путешествие продолжится к водопадам и Волшебному озеру, чьи воды сверкают на фоне песчаных барханов. Затем вы посетите живописное озеро Вади-эль-Райян — природный оазис, где пустыня встречается с водой. Здесь можно сделать вдохновляющие фотографии и насладиться тишиной среди грандиозных пейзажей. Адреналин и вдохновение Для любителей активного отдыха предусмотрено катание на досках по песку — sandboarding, которое подарит всплеск эмоций и незабываемые кадры. Это путешествие — сочетание приключений, красоты и природы, которое надолго останется в памяти.

