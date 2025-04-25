Сафари-парк «Африка»: день в дикой природе

Покормить гиппопотамов, пообщаться с маленькими бэмби и покататься на лодке
«А-ах, крокодилы, бегемоты, а-ах обезьяны, кашалоты, а-ах и зелёный попугай».

Мальчишки и девчонки, а также их родители, хотите стать героями этой песни? Три часа из Каира — и вы на месте! Вы проведёте целый день сафари-парке, познакомитесь с местными обитателями, сделаете колоритные фото и отдохнёте на территории живописного комплекса.
Сафари-парк «Африка»: день в дикой природе
Сафари-парк «Африка»: день в дикой природе
Сафари-парк «Африка»: день в дикой природе
Ближайшие даты:
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Время начала: 00:00

Описание экскурсии

  • Вы почувствуете себя диснеевским персонажем в окружении оленей
  • Попадёте на приём к настоящему Королю Льву
  • Спасёте бегемота не из болота, но от голода
  • Удивитесь дружелюбности гиен
  • Устроите спринтерские гонки с черепахами
  • Понаблюдаете за хитрыми мартышками
  • Прокатитесь на лодочке
  • Отдохнёте и пообедаете в кафе

Организационные детали

Что включено:
— трансфер туда-обратно на легковом автомобиле
— трансфер внутри парка
— прогулка на лодке
— озеро бегемотов
— Дом птиц
— пещера рептилий
— корм для животных
— питьевая вода
— все необходимые документы и разрешения

Дополнительные расходы:
— трансфер из аэропорта в Каире или из Гизы — $30
— входной билет в парк — $25 с легковой машины
— питание и напитки — от $10 за человека
опционально: трансфер на микроавтобусе —$40 и $50 за въезд в парк

В сафари-парк вас отвезёт один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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