«А-ах, крокодилы, бегемоты, а-ах обезьяны, кашалоты, а-ах и зелёный попугай».
Мальчишки и девчонки, а также их родители, хотите стать героями этой песни? Три часа из Каира — и вы на месте! Вы проведёте целый день сафари-парке, познакомитесь с местными обитателями, сделаете колоритные фото и отдохнёте на территории живописного комплекса.
Мальчишки и девчонки, а также их родители, хотите стать героями этой песни? Три часа из Каира — и вы на месте! Вы проведёте целый день сафари-парке, познакомитесь с местными обитателями, сделаете колоритные фото и отдохнёте на территории живописного комплекса.
Описание экскурсии
- Вы почувствуете себя диснеевским персонажем в окружении оленей
- Попадёте на приём к настоящему Королю Льву
- Спасёте бегемота не из болота, но от голода
- Удивитесь дружелюбности гиен
- Устроите спринтерские гонки с черепахами
- Понаблюдаете за хитрыми мартышками
- Прокатитесь на лодочке
- Отдохнёте и пообедаете в кафе
Организационные детали
Что включено:
— трансфер туда-обратно на легковом автомобиле
— трансфер внутри парка
— прогулка на лодке
— озеро бегемотов
— Дом птиц
— пещера рептилий
— корм для животных
— питьевая вода
— все необходимые документы и разрешения
Дополнительные расходы:
— трансфер из аэропорта в Каире или из Гизы — $30
— входной билет в парк — $25 с легковой машины
— питание и напитки — от $10 за человека
— опционально: трансфер на микроавтобусе —$40 и $50 за въезд в парк
В сафари-парк вас отвезёт один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 9 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксения. Я работаю помощницей в команде профессиональных русскоговорящих гидов в Египте. Наша компания существует уже более 10 лет и проводит экскурсии по всей стране: Каиру, Александрии, Луксору и другим направлениям. В 2023 году мы расширили границы и разработали несколько маршрутов для маломобильных гостей. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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