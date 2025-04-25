«А-ах, крокодилы, бегемоты, а-ах обезьяны, кашалоты, а-ах и зелёный попугай». Мальчишки и девчонки, а также их родители, хотите стать героями этой песни? Три часа из Каира — и вы на месте! Вы проведёте целый день сафари-парке, познакомитесь с местными обитателями, сделаете колоритные фото и отдохнёте на территории живописного комплекса.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы почувствуете себя диснеевским персонажем в окружении оленей

Попадёте на приём к настоящему Королю Льву

Спасёте бегемота не из болота, но от голода

Удивитесь дружелюбности гиен

Устроите спринтерские гонки с черепахами

Понаблюдаете за хитрыми мартышками

Прокатитесь на лодочке

Отдохнёте и пообедаете в кафе

Организационные детали

Что включено:

— трансфер туда-обратно на легковом автомобиле

— трансфер внутри парка

— прогулка на лодке

— озеро бегемотов

— Дом птиц

— пещера рептилий

— корм для животных

— питьевая вода

— все необходимые документы и разрешения

Дополнительные расходы:

— трансфер из аэропорта в Каире или из Гизы — $30

— входной билет в парк — $25 с легковой машины

— питание и напитки — от $10 за человека

— опционально: трансфер на микроавтобусе —$40 и $50 за въезд в парк

В сафари-парк вас отвезёт один из водителей нашей команды