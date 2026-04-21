Почему именно Тутанхамон стал мировой сенсацией и как прошла его жизнь? Вместе разберём это и многое другое. Как тысячелетия назад египтяне создавали многотонные статуи и без гвоздей строили корабли? Зачем для путешествия в вечность фараонам солнечная ладья? Почему музей называют четвёртой пирамидой и как архитекторы зашифровали связь времён? Расскажу всё!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Колосс Рамзеса II

В главном атриуме нас встретит статуя фараона высотой 4 этажа и весом 80 тонн. Вы узнаете, как 3200 лет назад мастера создавали, а в наши дни — перевозили такого гиганта.

Великая лестница с фигурами царей и богов

Это хронологическая шкала истории: ступени ведут от божеств Древнего царства до правителей эпохи Птолемеев. Венчает подъём панорамный вид на пирамиды Гизы.

Галереи Тутанхамона

Впервые за 100 лет — все 5000 предметов из гробницы «золотого мальчика» в одном месте. Осмотрим не только маску и саркофаги, но и личные вещи юного царя — одежду, обувь, парадные кровати, походное снаряжение, колесницы, десятилетиями таившиеся в резервах.

Солнечная ладья Хеопса

В отдельном павильоне вы увидите корабль, перевозивший фараона в загробный мир. Это древнейшее деревянное судно в мире — ему 4500 лет. Ладью нашли у подножия Великой пирамиды в разобранном виде и собрали без единого гвоздя.

Интерактивные залы и хроника

Тематические зоны посвящены быту, инженерии, верованиям. Тексты древних папирусов «оживили» мультимедийные инсталляции — чтобы понять, как строились пирамиды, работала медицина, происходила мумификация и многое другое.

Организационные детали