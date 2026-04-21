В Большой Египетский музей Каира - с гидом-египтологом
Погрузиться в эпоху Тутанхамона, увидеть 5000 артефактов из его гробницы и прочие реликвии древности
Почему именно Тутанхамон стал мировой сенсацией и как прошла его жизнь? Вместе разберём это и многое другое.
Как тысячелетия назад египтяне создавали многотонные статуи и без гвоздей строили корабли? Зачем для путешествия в вечность фараонам солнечная ладья? Почему музей называют четвёртой пирамидой и как архитекторы зашифровали связь времён? Расскажу всё!
Описание экскурсии
Колосс Рамзеса II
В главном атриуме нас встретит статуя фараона высотой 4 этажа и весом 80 тонн. Вы узнаете, как 3200 лет назад мастера создавали, а в наши дни — перевозили такого гиганта.
Великая лестница с фигурами царей и богов
Это хронологическая шкала истории: ступени ведут от божеств Древнего царства до правителей эпохи Птолемеев. Венчает подъём панорамный вид на пирамиды Гизы.
Галереи Тутанхамона
Впервые за 100 лет — все 5000 предметов из гробницы «золотого мальчика» в одном месте. Осмотрим не только маску и саркофаги, но и личные вещи юного царя — одежду, обувь, парадные кровати, походное снаряжение, колесницы, десятилетиями таившиеся в резервах.
Солнечная ладья Хеопса
В отдельном павильоне вы увидите корабль, перевозивший фараона в загробный мир. Это древнейшее деревянное судно в мире — ему 4500 лет. Ладью нашли у подножия Великой пирамиды в разобранном виде и собрали без единого гвоздя.
Интерактивные залы и хроника
Тематические зоны посвящены быту, инженерии, верованиям. Тексты древних папирусов «оживили» мультимедийные инсталляции — чтобы понять, как строились пирамиды, работала медицина, происходила мумификация и многое другое.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai (1–3 человека) или минивэне Toyota (4–8 человек). По запросу предоставим детское кресло
Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — $30, детский/молодёжный (от 6 до 21 года/студенты младше 30 лет с картой ISIC) — $15, дети младше 6 лет — бесплатно
Будет пауза на кофе-брейк или обед в фудкорте музея — средний чек $10–15
С вами буду я или другой гид-египтолог из нашей команды
во вторник и четверг в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$80
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 36 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте.
Я помогу вам не просто читать дальшеуменьшить
увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажу не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажу истории, которые не пишут в путеводителях, и помогу понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города.
Для меня важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!
М
Матвей
Всё организовано безупречно, от встречи в отеле до входа в музей. Сам Гранд-музей поражает своим величием! Гид великолепно говорит по-русски, глубоко знает египтологию и рассказывает очень захватывающе. Ответил на все вопросы. Огромное спасибо за такой профессионализм. Искренне рекомендую всем!
