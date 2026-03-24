Экскурсии по набережной Каира

Найдено 6 экскурсий в категории «Набережная» в Каире, цены от $170. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
На машине
Круизы
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Также вы можете вечером прокатиться на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами берега, усеянного огоньками»
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Каир для детей и взрослых
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
«На пристани Каира вы сядете в плавучий амфитеатр, который переправит вас в настоящий Древний Египет — к берегам Фараоновой деревни»
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$260 за всё до 5 чел.
Вечерний Каир: закат на Ниле и огни Старого города (всё включено)
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
С горячим ужином на борту и прогулкой по улицам Старого города
Начало: У вашего отеля
«Вы прибудете на набережную Нила, где вас будет ждать частная фелюга — традиционная египетская лодка с белым парусом»
Завтра в 13:00
18 апр в 13:00
$180 за всё до 3 чел.
В очаровательную Александрию - из Каира
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Откройте для себя Александрию: катакомбы, крепость, дворец и библиотека. Путешествие из Каира с русскоязычным гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
«Александрийская набережная (1 час) — насладитесь свежим средиземноморским воздухом, заглянете на местные рынки и при желании попробуете свежие морепродукты»
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$390 за всё до 6 чел.
Необычное путешествие по вечернему Каиру
На машине
Круизы
Музыкальные теплоходы
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Круиз по Нилу, танцы дервишей Танура, базар Хан-эль-Халили и элитный район Замалек
Начало: От вашего отеля
«пройдёте вдоль набережной Нила»
Завтра в 16:30
18 апр в 16:30
$170 за всё до 8 чел.
Фотопутешествие «Каир в объективе»
На машине
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу Каира с фотопрогулкой по его знаковым местам. Наш гид-фотограф поможет запечатлеть яркие моменты и эмоции
«Романтика набережной Нила, улочки древних каирских кварталов, парки-оазисы и величественные пирамиды»
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
$280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 марта 2026
    Вечерний Каир: закат на Ниле и огни Старого города (всё включено)
    Большая благодарность Ахмеду за прекрасные экскурсии. Были на 3-х экскурсиях: 1. По реке Нил и старому городу: посмотрели панораму вечернего
    Каира с катера, поужинали на борту, получили много информации по истории города (Ахмед прекрасно говорит по-русски и очень много знает об истории не только Каира, но и всех городов Египта) и его достопримечательностях, познакомились с местной кухней и прогулялись по старинным улочкам и местному рынку. Море впечатлений и новых открытий, а также красивых фото:) 2. Посетили смотровую площадку Каирской телебашни и парк - очень красивые локации, особенно на закате. Дополнительно Ахмед показал маме местное метро, т. к. она очень хотела увидеть его:) 3. Ездили в Сафари парк "Africa Safari Park" под Александрией - прекрасный парк, животные гуляют без вольеров, можно погладить и покормить, понравится как взрослым, так и детям.
    Это было наше первое посещение Египта и знакомство с Каиром и его окрестностями. Благодаря Ахмеду чувствовали себя как дома:) Он полностью все организовал: от начала и до конца всех экскурсий: комфортабельные машины, билеты на все достопримечательности, обеды и ужины + перекусы в дороге, а мы наслаждались только видами и получали новые впечатления. Еще раз большое спасибо за все! Моя мама была просто в восторге:) Обязательно вернемся и продолжим знакомство с Египтом:)

  • V
    Vera
    21 марта 2026
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    За 8 часов с Ахмедом успели посетить пирамиды Гизы, старый рынок в центре Каира, мечеть, церкви и синагогу. Все было
    чётко по времени. Все наши пожелания касательно маршрута и места где покушать были выполнены.
    С гидом все перемещения проходят быстро и чётко, вы не тратите время в очередях и поисках маршрута. За день можно многое успеть.

  • О
    Ольга
    31 января 2026
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    Большое спасибо Ахмеду за отличную экскурсию! Давно хотела написать отзыв, но собралась только сейчас. Ахмед очень хороший организатор и рассказчик.
    Особенно запомнилась часть экскурсии по Египетскому музею, посетить его было моей мечтой, и посмотреть в нем все самое интересное, а главное узнать много интересного и познавательного - это несомненно заслуга Ахмеда. Мы погуляли по Базару и купили, все что хотели, что без помощи Ахмеда, с учетом "приставучих" местных торговцев, сделать не всегда просто))) А Пирамиды Гизы - это конечно то, что обязательно должен увидеть каждый. В общем смело обращайтесь к Ахмеду, если хотите увидеть и узнать много интересного про Каир.

  • Е
    Елена
    17 января 2026
    В очаровательную Александрию - из Каира
    Ездили на экскурсию в Александрию из Каира. Если отель находится в районе Гизы, то ехать меньше двух часов. Хорошая платная
    дорога, за окном - фермы по выращиванию и переборке цитрусов. У нас был комфортный автомобиль и хороший водитель, дорога прошла гладко.

    Саму Александрию я представляла более европейской и готичной, но это субъективно. Нашим гидом была Ясмин, она показала нам самые интересные места, рассказывала исторические факты, показывала удачные ракурсы для фотографий.
    Мы посетили катакомбы, амфитеатр, знаменитую библиотеку и форт. Понятно, что маяк давно разрушен, но есть красивый мост и набережная с прибоем.
    Пообедали в рыбном ресторанчике на берегу с видом на залив и лодки. Там можно выбрать на ледяной витрине свежую рыбу и морепродукты, а также способ приготовления. Ясмин помогла выбрать столик и сделать заказ. Жареная барабулька и креветки на гриле были очень даже неплохи.

    На обратном пути заехали в супермаркет, закупились финиками и клубникой.

    Организатор, как всегда, на высоте. Интересно, комфортно, безопасно. Рекомендую посетить эту экскурсию при наличии свободных дней в Каире.

  • Е
    Елена
    12 января 2026
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту в назначенное время. На
    все локации добирались вовремя. Очень интересно и легко рассказывал про Египет. День пролетел незаметно. Ахмед даже провел с нами чуть больше времени, чем положено. Угощал в дороге всякими вкусняшками, фруктами) Очень жаль было расставаться с ним, за день он стал частью нашей компании, другом) он очень классный! Всем рекомендую Ахмеда!!! А еще привозите ему побольше вкусного российского шоколада) его он очень любит) а так же Агутина))) Надеемся встретиться с ним в Москве или в Питере на концерте!

  • В
    Вероника
    11 января 2026
    В очаровательную Александрию - из Каира
    Прекрасный, хорошо организованный, интересный тур. Саид - лучший гид, с ним легко, комфортно и интересно.
  • А
    Алина
    11 января 2026
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    Мы были в Египте неделю, с нами работали 4 гида, поэтому есть с чем сравнить. Первый был Ахмед.
    Поставлю ему 4
    звезды только за компанию и за то что сыну понравилось.
    Не стала из за этого в моменте подсвечивать недочеты.
    Не люблю когда меня обманывают, Ахмед.
    Сын хотел посмотреть на город мусорщиков и храм, но ты соврал что город закрыт и к храму не подъехать. Просто не хотел туда ехать.
    На экскурсии у пирамид рассказывал мало, больше сидел в сторонке, фото не предлагал сделать, локации для красивых фото не предложил. В целом произвел впечатление безинициативного, уставшего от людей человека.
    Зачем то втюхал поездку на верблюдах у пирамид не согласовав заранее стоимость. Ну тут ок, сыну понравилось и ладно. Хотя на мой взгляд норм так наварился😆 Ну ладно, это классика Египта.
    В общем и целом ощущения смешанные. Покатал вроде, были в старом музее, на рынке. Под занавес посадил на корабль не самого лучшего качества за прайс выше среднего.
    Все цены согласовывайте заранее, что бы не было сюрпризов.
    Поездку на корабле по ночному Нилу рекомендую только если вы из глубинки и ничего слаще редьки в жизни не видели.

  • О
    Ольга
    10 января 2026
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    У нас была индивидуальная экскурсия на целый день в Каир со встречей и проводами в аэропорт. Все очень понравилось, посетили
    все запланированные нами локации. Мы хотели позавтракать после самолета с видом на пирамиды, Ахмед забронировал нам лучший столик в выбранном ресторане. Дальше мы посетили пирамиды с катанием на верблюдах, все понравилось. Ахмед помог определиться с выбором музея для посещения под нашу группу, тк мы были с детьми(выбирали между Новым музеем в Гизе, старым Каирским и музеем Цивилизация) и остались довольны. Гид Ахмед посоветовал обед в рыбном ресторане, еда была восхитительная, все были в восторге.
    Нас было 7 человек, автомобиль очень комфортный.
    Экскурсию с Ахмедом однозначно рекомендую

  • M
    Marina
    12 декабря 2025
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    Отличная экскурсия! Спасибо большое! Было очень интересно и познавательно, также Ахмед великолепно говорит на русском языке. За нами вовремя приехали, машина была очень комфортной. Рекомендую!
  • П
    Павел
    8 декабря 2025
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    Ахмед — отличный гид, глубоко погружённый в культуру Египта. Доброжелательный, внимательный и тактичный, легко поддерживает контакт и умеет подстраиваться под
    пожелания туристов. Делится историями из своей жизни, много шутит и создаёт комфортную атмосферу на протяжении всей поездки.

    Отдельно запомнился обед в рыбном месте, куда обычно ходят местные, и прогулка по мечети в историческом центре Каира — оба впечатления стали яркими моментами путешествия.

    Если нужен гид, который сочетает профессионализм и человеческое отношение, Ахмед — отличный выбор.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Набережная»

Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Самое главное;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Улица Аль-Муизз;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Базар Хан Эль Халили;
  9. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 170 до 390. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Каире, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Каира. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026