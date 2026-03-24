Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Также вы можете вечером прокатиться на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами берега, усеянного огоньками»
$200 за всё до 4 чел.
Каир для детей и взрослых
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
«На пристани Каира вы сядете в плавучий амфитеатр, который переправит вас в настоящий Древний Египет — к берегам Фараоновой деревни»
$260 за всё до 5 чел.
Вечерний Каир: закат на Ниле и огни Старого города (всё включено)
С горячим ужином на борту и прогулкой по улицам Старого города
Начало: У вашего отеля
«Вы прибудете на набережную Нила, где вас будет ждать частная фелюга — традиционная египетская лодка с белым парусом»
$180 за всё до 3 чел.
В очаровательную Александрию - из Каира
Откройте для себя Александрию: катакомбы, крепость, дворец и библиотека. Путешествие из Каира с русскоязычным гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
«Александрийская набережная (1 час) — насладитесь свежим средиземноморским воздухом, заглянете на местные рынки и при желании попробуете свежие морепродукты»
$390 за всё до 6 чел.
Необычное путешествие по вечернему Каиру
Круиз по Нилу, танцы дервишей Танура, базар Хан-эль-Халили и элитный район Замалек
Начало: От вашего отеля
«пройдёте вдоль набережной Нила»
$170 за всё до 8 чел.
Фотопутешествие «Каир в объективе»
Погрузитесь в атмосферу Каира с фотопрогулкой по его знаковым местам. Наш гид-фотограф поможет запечатлеть яркие моменты и эмоции
«Романтика набережной Нила, улочки древних каирских кварталов, парки-оазисы и величественные пирамиды»
$280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 марта 2026Большая благодарность Ахмеду за прекрасные экскурсии. Были на 3-х экскурсиях: 1. По реке Нил и старому городу: посмотрели панораму вечернего
- VVera21 марта 2026За 8 часов с Ахмедом успели посетить пирамиды Гизы, старый рынок в центре Каира, мечеть, церкви и синагогу. Все было
- ООльга31 января 2026Большое спасибо Ахмеду за отличную экскурсию! Давно хотела написать отзыв, но собралась только сейчас. Ахмед очень хороший организатор и рассказчик.
- ЕЕлена17 января 2026Ездили на экскурсию в Александрию из Каира. Если отель находится в районе Гизы, то ехать меньше двух часов. Хорошая платная
- ЕЕлена12 января 2026Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту в назначенное время. На
- ВВероника11 января 2026Прекрасный, хорошо организованный, интересный тур. Саид - лучший гид, с ним легко, комфортно и интересно.
- ААлина11 января 2026Мы были в Египте неделю, с нами работали 4 гида, поэтому есть с чем сравнить. Первый был Ахмед.
Поставлю ему 4
- ООльга10 января 2026У нас была индивидуальная экскурсия на целый день в Каир со встречей и проводами в аэропорт. Все очень понравилось, посетили
- MMarina12 декабря 2025Отличная экскурсия! Спасибо большое! Было очень интересно и познавательно, также Ахмед великолепно говорит на русском языке. За нами вовремя приехали, машина была очень комфортной. Рекомендую!
- ППавел8 декабря 2025Ахмед — отличный гид, глубоко погружённый в культуру Египта. Доброжелательный, внимательный и тактичный, легко поддерживает контакт и умеет подстраиваться под
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 170 до 390. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Каире, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Каира. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026