Каира с катера, поужинали на борту, получили много информации по истории города (Ахмед прекрасно говорит по-русски и очень много знает об истории не только Каира, но и всех городов Египта) и его достопримечательностях, познакомились с местной кухней и прогулялись по старинным улочкам и местному рынку. Море впечатлений и новых открытий, а также красивых фото:) 2. Посетили смотровую площадку Каирской телебашни и парк - очень красивые локации, особенно на закате. Дополнительно Ахмед показал маме местное метро, т. к. она очень хотела увидеть его:) 3. Ездили в Сафари парк "Africa Safari Park" под Александрией - прекрасный парк, животные гуляют без вольеров, можно погладить и покормить, понравится как взрослым, так и детям.

Это было наше первое посещение Египта и знакомство с Каиром и его окрестностями. Благодаря Ахмеду чувствовали себя как дома:) Он полностью все организовал: от начала и до конца всех экскурсий: комфортабельные машины, билеты на все достопримечательности, обеды и ужины + перекусы в дороге, а мы наслаждались только видами и получали новые впечатления. Еще раз большое спасибо за все! Моя мама была просто в восторге:) Обязательно вернемся и продолжим знакомство с Египтом:)