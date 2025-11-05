читать дальше

пребывания рискнула заказать экскурсию на этом сайте. Посмотрела все предложения, но мне хотелось не бональное посещение пирамиде Гизы и музея, а что то новое.

Когда то давно я слышала про другие пирамиды - розовая, чёрная, ступенчатая. У Махмуда я нашла именно то что искала😁. Была одна, без толпы народа, посмотрела все без спешки. Затем поехали в Оазис. Хочу сказать что люди там очень доброжелательные и милые. Накормили очень вкусно и сытно. Честно уезжать не хотелось.

Махмуд как гид-отличный человек, хорошо говорит по русски, отвечает на все вопросы. С первой минуты стал другом, которого не видела много лет, теперь придётся скучать😁 Все фото и видио с этой поездки делал мне Махмуд (совершенно бесплатно).

Обязательно вернусь в Каир и снова попрошу Махмуда провести экскурсию🙂