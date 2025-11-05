Каир — это город, полный загадок.
Все слышали о великих пирамидах Гизы, но лишь немногие знают о других древних строениях, что спрятаны среди песков. Вы отправитесь в закат к неизвестным пирамидам Каира, где время застыло в тишине пустыни. Насладитесь прохладой оазиса, отведаете местные блюда и услышите истории о древних цивилизациях.
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Ломаная пирамида, которая наполнена положительной энергией. Рассмотрим её изнутри
- Розовая пирамида — вторая попытка строительства после Ломаной пирамиды. В неё мы тоже попадём
- Зелёный оазис с пальмами, откуда открывается вид на пустыню
- Чёрная пирамида. Доберёмся до неё пешком через пустыню и увидим захватывающий закат на склоне. Попасть внутрь нельзя, но вы полюбуетесь панорамным видом на все пирамиды Дахшура с плато
- Деревенский ужин на свежем воздухе: фул медамес (ароматные тушёные бобы с оливковым маслом, лимоном и специями), балади хляб (свежий деревенский хлеб, испечённый на открытом огне), кушари (сытное блюдо из макарон, риса, чечевицы и томатного соуса), голубцы «Махши» (виноградные листья, фаршированные рисом с зеленью), фатта (традиционное блюдо с хлебом, рисом, чесночным соусом и мясом), домашний каркаде (напиток из цветов гибискуса)
Вы узнаете:
- Кто и зачем построил эти менее известные пирамиды
- Почему некоторые правители Древнего Египта пытались уничтожить память о своих предшественниках
- Действительно ли существует проклятие фараонов или это миф, созданный журналистами
- Что ели простые египтяне и чем питались знатные особы
- С кем вели обмен египетские торговцы и почему называли некоторые дальние страны «землями богов»
- Как современные технологии помогают раскрывать тайны древних построек
- Почему египетская цивилизация пала
Кому подойдёт экскурсия
Не рекомендуем поездку людям с заболеваниями позвоночника или сердца. Для беременных участие возможно, но желательно проконсультироваться с врачом.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Если вы проживаете в районе 6 октября или Нового Каира — необходимо доплатить $40 за трансфер
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- Выбирайте закрытую обувь, возьмите головной убор и кофту на вечер
- Деревенский ужин входит в стоимость экскурсии. Вы можете добавить в меню другие блюда и оплатить их дополнительно. Вегетарианские блюда доступны по запросу (укажите это при бронировании). Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$81
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 232 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась, все соответствует описанию.
А
Алексей
2 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия для тех, кто устал от толпы туристов в Египте. Есть возможность побывать в пирамиде без большой толпы. Нам даже удалось быть последними посетителями сломанной пирамиды. Гид Амор был очень заинтересован и на позитиве. Очень интересно рассказывал и фотографировал нас. Заходили в обе пирамиды, в обеих есть свой шарм. Очень понравился ужин в местном исполнении, накормили очень вкусно.
Анна
8 июл 2025
Всем привет! Сразу хочу сказать, что экскурсия прошла на Ура!!! Все было супер и превзошла мои ожидания.
