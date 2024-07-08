10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Погрузитесь в захватывающее приключение: джип-сафари и сэндбординг по дюнам Сахары. Исследуйте уникальные природные объекты и древние артефакты
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
$325 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $323 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 18:00
11 авг в 10:00
$108 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IINNA8 июля 2024Были на этой очень необычной, интереснейшей экскурсии семьей с детьми 10 и 12 лет. Большое спасибо организатору - прекрасно организована поездка,
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Нескучные экскурсии»
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