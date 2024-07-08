читать дальше комфортабельный транспорт, великолепный гид Ясмин! От посещения заповедника в пустыне потрясающие впечатления!! Интересно было попробовать покататься по песку) Древний коралловый риф, фантастический музей древних ископаемых - закрытый, и под открытым небом - и инопланетные пейзажи, впечатления незабываемые. Интереснейшая экскурсия с прекрасной организацией!

Были на этой очень необычной, интереснейшей экскурсии семьей с детьми 10 и 12 лет. Большое спасибо организатору - прекрасно организована поездка,