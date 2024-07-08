Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Каире, цены от $108. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
На машине
Джиппинг
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Погрузитесь в захватывающее приключение: джип-сафари и сэндбординг по дюнам Сахары. Исследуйте уникальные природные объекты и древние артефакты
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
$325 за всё до 4 чел.
Долина китов и оазис Фаюм
На машине
Джиппинг
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $323 за всё до 2 чел.
Едем на шопинг
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 18:00
11 авг в 10:00
$108 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

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    INNA
    8 июля 2024
    Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
    Были на этой очень необычной, интереснейшей экскурсии семьей с детьми 10 и 12 лет. Большое спасибо организатору - прекрасно организована поездка,
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    комфортабельный транспорт, великолепный гид Ясмин! От посещения заповедника в пустыне потрясающие впечатления!! Интересно было попробовать покататься по песку) Древний коралловый риф, фантастический музей древних ископаемых - закрытый, и под открытым небом - и инопланетные пейзажи, впечатления незабываемые. Интереснейшая экскурсия с прекрасной организацией!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
  2. Долина китов и оазис Фаюм
  3. Едем на шопинг
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 325. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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