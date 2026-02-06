Посетите великие пирамиды Гизы, расположенные на западном берегу Нила, в пригороде Каира.
Этот комплекс древних построек включает в себя не только знаменитые пирамиды Хуфу, Хафре и Менкаура, но и множество храмов,
Этот комплекс древних построек включает в себя не только знаменитые пирамиды Хуфу, Хафре и Менкаура, но и множество храмов,
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю древнего Египта
- 🏛️ Посещение главных пирамид Гизы
- 🗿 Увидеть статую Сфинкса
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🗣️ Индивидуальный гид
- 🔍 Возможность задать вопросы
Что можно увидеть
- Пирамида Хуфу
- Пирамида Хафре
- Пирамида Менкаура
- Статуя Сфинкса
- Храмы Гизы
- Малые пирамиды Гизы
Описание экскурсии
- Три главные пирамиды: Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина). Их названия соответствуют именам царей, для которых эти пирамиды были построены.
- Храмы, которые ведут к главным пирамидам. В одном из них египтологи обнаружили статую фараона Микерина и двух сопровождающих его богинь. Обязательно зайдём внутрь.
- Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками. В них хоронили жён фараонов.
- Статуя Сфинкса — один из последних сохранившихся памятников древнего мира.
Во время экскурсии я расскажу вам, как появились пирамиды и кто их строил, раскрою секреты фараонов и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
- Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек и услуги гида. Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата $35)
- Отдельно оплачиваются входные билеты в пирамиды ($14 — взрослые, $8 — дети 6-12 лет) и обед (по желанию)
- Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $27
- Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1936 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 3 фев 2026
Экскурсия очень понравилась!
Гид составил список объектов с учётом нашего времени.
Мы успели все посмотреть за один день! Пирамиды и заехать в Новый музей. Всем рекомендую посетить этот музей и оставить больше времени на его посещение.
Экскурсовод хорошо владеет русским языком и хорошо знает свое дело!
Гид составил список объектов с учётом нашего времени.
Мы успели все посмотреть за один день! Пирамиды и заехать в Новый музей. Всем рекомендую посетить этот музей и оставить больше времени на его посещение.
Экскурсовод хорошо владеет русским языком и хорошо знает свое дело!
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А
Гид с отличным чувством юмора,ходячий позитивчик. Экскурсия не была нудная,даже дети слушали с интересом. Нам всем очень понравилось!
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Поездка в Египет была спортивной - дети (13 лет) участвовали в юниорском международном турнире по падел. На календаре - середина февраля. Конечно, мы не могли не посетить пирамиды во время
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Большое спасибо Мухаммеду за прекрасную экскурсию к пирамидам! Мухаммед рассказал очень много интересных фактов и познакомил нас с самой известной достопримечательностью Египта: увидели пирамиды и Сфинкса, прокатились на верблюдах и лошадях по пустыне, получили много впечатлений и отличных тематических фото.
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Е
Огромное спасибо гиду Ахмеду за потрясающую экскурсию к пирамидам! Всё чётко, интересно организованно. Однозначно рекомендуем!
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Отличная экскурсия и прекрасные люди.
1. Пунктуальность (перемещение было на высшем уровне в заявленный тайминг, не смотря на движение и дороги в Каире - водитель от Бога).
2. Прекрасный русскоязычный гид (отличная
1. Пунктуальность (перемещение было на высшем уровне в заявленный тайминг, не смотря на движение и дороги в Каире - водитель от Бога).
2. Прекрасный русскоязычный гид (отличная
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