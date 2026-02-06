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поездки! Сложный момент был в том, что, во-первых, мы жили в частном секторе New Giza (там где огромный спортивный кластер региона), во вторых, мы не знали четкого расписания по времени, когда освободимся… Мухаммед справился с этими пунктами на отлично! Он смог заинтересовать подростков 13 лет по полной программе. Дети были в восторге от ненавязчивого и интересного рассказа. Я бы даже сказала, что диалога между ним и нами. У нас не стояла задача обойти всю территорию, но там, где мы побывали - было познавательно и очень интересно. При покупке билета в кассе (оплата картой) мы прошли без очереди, благодаря Мухаммеду. У Сфинкса мы сделали отличные фото, не смотря на то, что людей было много.

Нам очень понравилась экскурсия! Рекомендуем) Русским языком Мухаммед владеет на высоком уровне.