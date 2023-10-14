Прикоснуться к истории древнего мира, увидеть Сфинкса, посетить храмы и пирамиды
Великие пирамиды Гизы — это целый комплекс построек, который находится в пригороде Каира на западном берегу Нила.
Древние египтяне превратили плато в настоящий некрополь с гробницами, храмами, системой дорог и тротуаров. Вы погуляете по территории, заглянете в пирамиды и откроете тайны фараонов.
Древние египтяне превратили плато в настоящий некрополь с гробницами, храмами, системой дорог и тротуаров. Вы погуляете по территории, заглянете в пирамиды и откроете тайны фараонов.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Три главные пирамиды: Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина). Их названия соответствуют именам царей, для которых эти пирамиды были построены.
- Храмы, которые ведут к главным пирамидам. В одном из них египтологи обнаружили статую фараона Микерина и двух сопровождающих его богинь. Обязательно зайдём внутрь.
- Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками. В них хоронили жён фараонов.
- Статуя Сфинкса — один из последних сохранившихся памятников древнего мира.
Во время экскурсии я расскажу вам, как появились пирамиды и кто их строил, раскрою секреты фараонов и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
- Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек и услуги гида. Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата 16€)
- Отдельно оплачиваются входные билеты в пирамиды (€13 — взрослые, €7 — дети 6-12 лет) и обед (по желанию)
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит €20
- Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!
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