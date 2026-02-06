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В сердце египетских пирамид

Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Посетите великие пирамиды Гизы, расположенные на западном берегу Нила, в пригороде Каира.

Этот комплекс древних построек включает в себя не только знаменитые пирамиды Хуфу, Хафре и Менкаура, но и множество храмов,
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малых пирамид-спутников, а также величественную статую Сфинкса.

Во время экскурсии вы узнаете, как были построены эти величественные сооружения, кто стоял за их созданием и какие тайны хранят стены древних гробниц.

Погуляйте по древнему некрополю, исследуйте храмы и откройте для себя невероятные истории, которые скрывают эти древние памятники

5
65 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю древнего Египта
  • 🏛️ Посещение главных пирамид Гизы
  • 🗿 Увидеть статую Сфинкса
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🗣️ Индивидуальный гид
  • 🔍 Возможность задать вопросы
В сердце египетских пирамид
В сердце египетских пирамид
В сердце египетских пирамид

Что можно увидеть

  • Пирамида Хуфу
  • Пирамида Хафре
  • Пирамида Менкаура
  • Статуя Сфинкса
  • Храмы Гизы
  • Малые пирамиды Гизы

Описание экскурсии

  • Три главные пирамиды: Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина). Их названия соответствуют именам царей, для которых эти пирамиды были построены.
  • Храмы, которые ведут к главным пирамидам. В одном из них египтологи обнаружили статую фараона Микерина и двух сопровождающих его богинь. Обязательно зайдём внутрь.
  • Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками. В них хоронили жён фараонов.
  • Статуя Сфинкса — один из последних сохранившихся памятников древнего мира.

Во время экскурсии я расскажу вам, как появились пирамиды и кто их строил, раскрою секреты фараонов и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек и услуги гида. Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата $35)
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в пирамиды ($14 — взрослые, $8 — дети 6-12 лет) и обед (по желанию)
  • Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $27
  • Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1936 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 3 фев 2026
Экскурсия очень понравилась!
Гид составил список объектов с учётом нашего времени.
Мы успели все посмотреть за один день! Пирамиды и заехать в Новый музей. Всем рекомендую посетить этот музей и оставить больше времени на его посещение.
Экскурсовод хорошо владеет русским языком и хорошо знает свое дело!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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А
Гид с отличным чувством юмора,ходячий позитивчик. Экскурсия не была нудная,даже дети слушали с интересом. Нам всем очень понравилось!
Гид с отличным чувством юмора,ходячий позитивчик. Экскурсия не была нудная,даже дети слушали с интересом. Нам всем очень понравилось!
Гид с отличным чувством юмора,ходячий позитивчик. Экскурсия не была нудная,даже дети слушали с интересом. Нам всем очень понравилось!
Гид с отличным чувством юмора,ходячий позитивчик. Экскурсия не была нудная,даже дети слушали с интересом. Нам всем очень понравилось!
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марина
Поездка в Египет была спортивной - дети (13 лет) участвовали в юниорском международном турнире по падел. На календаре - середина февраля. Конечно, мы не могли не посетить пирамиды во время
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поездки! Сложный момент был в том, что, во-первых, мы жили в частном секторе New Giza (там где огромный спортивный кластер региона), во вторых, мы не знали четкого расписания по времени, когда освободимся… Мухаммед справился с этими пунктами на отлично! Он смог заинтересовать подростков 13 лет по полной программе. Дети были в восторге от ненавязчивого и интересного рассказа. Я бы даже сказала, что диалога между ним и нами. У нас не стояла задача обойти всю территорию, но там, где мы побывали - было познавательно и очень интересно. При покупке билета в кассе (оплата картой) мы прошли без очереди, благодаря Мухаммеду. У Сфинкса мы сделали отличные фото, не смотря на то, что людей было много.
Нам очень понравилась экскурсия! Рекомендуем) Русским языком Мухаммед владеет на высоком уровне.

Поездка в Египет была спортивной - дети (13 лет) участвовали в юниорском международном турнире по падел.
Поездка в Египет была спортивной - дети (13 лет) участвовали в юниорском международном турнире по падел.
Поездка в Египет была спортивной - дети (13 лет) участвовали в юниорском международном турнире по падел.
Поездка в Египет была спортивной - дети (13 лет) участвовали в юниорском международном турнире по падел.
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Елена
Большое спасибо Мухаммеду за прекрасную экскурсию к пирамидам! Мухаммед рассказал очень много интересных фактов и познакомил нас с самой известной достопримечательностью Египта: увидели пирамиды и Сфинкса, прокатились на верблюдах и лошадях по пустыне, получили много впечатлений и отличных тематических фото.
Большое спасибо Мухаммеду за прекрасную экскурсию к пирамидам! Мухаммед рассказал очень много интересных фактов и познакомил
Большое спасибо Мухаммеду за прекрасную экскурсию к пирамидам! Мухаммед рассказал очень много интересных фактов и познакомил
Большое спасибо Мухаммеду за прекрасную экскурсию к пирамидам! Мухаммед рассказал очень много интересных фактов и познакомил
Большое спасибо Мухаммеду за прекрасную экскурсию к пирамидам! Мухаммед рассказал очень много интересных фактов и познакомил
Большое спасибо Мухаммеду за прекрасную экскурсию к пирамидам! Мухаммед рассказал очень много интересных фактов и познакомил
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Е
Огромное спасибо гиду Ахмеду за потрясающую экскурсию к пирамидам! Всё чётко, интересно организованно. Однозначно рекомендуем!
Огромное спасибо гиду Ахмеду за потрясающую экскурсию к пирамидам! Всё чётко, интересно организованно. Однозначно рекомендуем!
Огромное спасибо гиду Ахмеду за потрясающую экскурсию к пирамидам! Всё чётко, интересно организованно. Однозначно рекомендуем!
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Максим
Отличная экскурсия и прекрасные люди.
1. Пунктуальность (перемещение было на высшем уровне в заявленный тайминг, не смотря на движение и дороги в Каире - водитель от Бога).
2. Прекрасный русскоязычный гид (отличная
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подача материала, как исторической части, так и любых затрагиваемых тем, а самое главное с понятным юмором:).
3. Очень оперативно и эксклюзивно (где могли обошли очереди, совершенно не утомительно.
4. Гостеприимно - хочется вновь вернуться и еще раз погрузиться в эту атмосферу.

Спасибо за эмоции.

Отличная экскурсия и прекрасные люди.
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