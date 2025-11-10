Вас ждёт путешествие в Саккару — колыбель египетской
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой необходимые документы и одежду по сезону (зимой в Александрии холодно).
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Каир
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Вечером желающие смогут насладиться атмосферой египетской столицы, отправившись в круиз с ужином по Нилу с 20:00 до 22:00 (оплачивается отдельно).
Гробницы и пирамиды Саккары и Гизы
После завтрака мы отправимся в древний некрополь Саккара, где увидим ступенчатую пирамиду Джосера (без захода внутрь), первую в истории человечества. Осмотрим пирамиду Тети, покрытую текстами пирамид, и пирамиду Унаса, открытую для посещения до 11:00, а также гробницы знатных египтян (2-3 гробницы, открытые для осмотра).
После экскурсии мы пообедаем в местном ресторане. Далее нас ждёт визит к величественным пирамидам Гизы: Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы также увидим легендарного Сфинкса и посетим его храм в Долине. Завершим день шопингом на местных базарах, где можно приобрести сувениры на память. Затем вернёмся в отель.
Достопримечательности Александрии
Утром после завтрака мы отправимся в Александрию – город с богатой историей, расположенный на берегу Средиземного моря. Дорога займёт около 3,5 часов.
По прибытии посетим Помпееву колонну и Серапеум, катакомбы Ком аль-Шукафа, Римский амфитеатр с мозаиками, Форт Кайт-Бей, построенный на месте знаменитого Александрийского маяка.
После обеда в одном из местных ресторанов мы вернёмся в Каир.
Большой египетский музей, Цитадель Саладина и Старый Каир
Последний день нашего путешествия начнётся с завтрака и выезда из отеля. После этого нас ждёт насыщенная программа. Посетим Большой Египетский музей, который хранит уникальные артефакты древнеегипетской цивилизации. Затем мы отправимся к Цитадели Саладина, чтобы осмотреть Алебастровую мечеть Мухаммеда Али — одну из главных достопримечательностей Каира.
После обеда в местном ресторане мы погрузимся в атмосферу Старого Каира, где находятся Висячая церковь, синагога Бен Эзры, несколько коптских церквей, связанных с пребыванием Святого семейства в Египте.
По завершении экскурсионной программы доставим вас в аэропорт. На этом наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$480
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты в зону Саккары с посещением 3 гробниц
- Входные билеты на территорию комплекса пирамид в Гизе
- Входные билеты в Большой Египетский музей
- Входные билеты в Цитадель
- Входные билеты по программе в Александрии
Что не входит в цену
- Перелёт до Каира и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение (по желанию) - $30/чел за ночь
- Вход к платным достопримечательностям
- Катание на верблюдах или лошадях
- Круиз по Нилу с шоу-программой
- Виза - $25