По следам фараонов: индивидуальный тур по египетским достопримечательностям

Погулять по Александрии, заглянуть в Большой Египетский музей и восхититься размерами пирамид
За 4 дня охватим максимум интереснейших локаций! Вы побываете у подножия легендарных пирамид Гизы, увидите загадочного Сфинкса и заглянете внутрь гробниц великих фараонов.

Вас ждёт путешествие в Саккару — колыбель египетской
архитектуры, где возвышается ступенчатая пирамида Джосера, а древние стены хранят секреты тысячелетий.

Откроете для себя очарование Александрии — города, где античное прошлое встречается с шумом волн Средиземного моря. Прогуляетесь по катакомбам, увидите Помпееву колонну и величественный Форт Кайт-Бей.

В Каире познакомитесь с богатейшими коллекциями Египетского музея, а в свободное время желающие отправятся в круиз по Нилу.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой необходимые документы и одежду по сезону (зимой в Александрии холодно).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Каир

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Вечером желающие смогут насладиться атмосферой египетской столицы, отправившись в круиз с ужином по Нилу с 20:00 до 22:00 (оплачивается отдельно).

2 день

Гробницы и пирамиды Саккары и Гизы

После завтрака мы отправимся в древний некрополь Саккара, где увидим ступенчатую пирамиду Джосера (без захода внутрь), первую в истории человечества. Осмотрим пирамиду Тети, покрытую текстами пирамид, и пирамиду Унаса, открытую для посещения до 11:00, а также гробницы знатных египтян (2-3 гробницы, открытые для осмотра).

После экскурсии мы пообедаем в местном ресторане. Далее нас ждёт визит к величественным пирамидам Гизы: Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы также увидим легендарного Сфинкса и посетим его храм в Долине. Завершим день шопингом на местных базарах, где можно приобрести сувениры на память. Затем вернёмся в отель.

3 день

Достопримечательности Александрии

Утром после завтрака мы отправимся в Александрию – город с богатой историей, расположенный на берегу Средиземного моря. Дорога займёт около 3,5 часов.

По прибытии посетим Помпееву колонну и Серапеум, катакомбы Ком аль-Шукафа, Римский амфитеатр с мозаиками, Форт Кайт-Бей, построенный на месте знаменитого Александрийского маяка.

После обеда в одном из местных ресторанов мы вернёмся в Каир.

4 день

Большой египетский музей, Цитадель Саладина и Старый Каир

Последний день нашего путешествия начнётся с завтрака и выезда из отеля. После этого нас ждёт насыщенная программа. Посетим Большой Египетский музей, который хранит уникальные артефакты древнеегипетской цивилизации. Затем мы отправимся к Цитадели Саладина, чтобы осмотреть Алебастровую мечеть Мухаммеда Али — одну из главных достопримечательностей Каира.

После обеда в местном ресторане мы погрузимся в атмосферу Старого Каира, где находятся Висячая церковь, синагога Бен Эзры, несколько коптских церквей, связанных с пребыванием Святого семейства в Египте.

По завершении экскурсионной программы доставим вас в аэропорт. На этом наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в зону Саккары с посещением 3 гробниц
  • Входные билеты на территорию комплекса пирамид в Гизе
  • Входные билеты в Большой Египетский музей
  • Входные билеты в Цитадель
  • Входные билеты по программе в Александрии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Каира и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение (по желанию) - $30/чел за ночь
  • Вход к платным достопримечательностям
  • Катание на верблюдах или лошадях
  • Круиз по Нилу с шоу-программой
  • Виза - $25
Место начала и завершения?
Аэропорт Каира, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — Организатор в Каире
Наша команда работает с 2009 года. Мы имеем официальную лицензию Министерства туризма Египта. Организуем экскурсионные многодневные туры по всему Египту под ключ и по желанию клиентов.
