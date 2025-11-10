После завтрака мы отправимся в древний некрополь Саккара, где увидим ступенчатую пирамиду Джосера (без захода внутрь), первую в истории человечества. Осмотрим пирамиду Тети, покрытую текстами пирамид, и пирамиду Унаса, открытую для посещения до 11:00, а также гробницы знатных египтян (2-3 гробницы, открытые для осмотра).

После экскурсии мы пообедаем в местном ресторане. Далее нас ждёт визит к величественным пирамидам Гизы: Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы также увидим легендарного Сфинкса и посетим его храм в Долине. Завершим день шопингом на местных базарах, где можно приобрести сувениры на память. Затем вернёмся в отель.