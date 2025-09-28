Индивидуальная
до 8 чел.
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
27 ноя в 04:30
$280 за всё до 8 чел.
-
5%
Мини-группа
до 3 чел.
Эдфу и Комомбо: борьба между добром и злом
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
27 ноя в 05:00
$427.50
$450 за человека
Индивидуальная
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$280 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий28 сентября 2025Невероятные впечатления от поездки, содержательный рассказ гида о месте, истории, легендах и мифологии
- ЕЕвгения2 марта 2024Очарованы до глубины души гидом Тоуфик! Потрясающе интересно провели экскурсии, супер улыбчивый и позитивный! Угостили и обедом, и чипсами в дорогу, и соком из сахарного тростника! Сами храмы завораживают, богатейшая история конечно в Египте!
