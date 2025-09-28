Мои заказы

Храм в Ком-Омбо – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм в Ком-Омбо» в Луксоре, цены от $280, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
27 ноя в 04:30
$280 за всё до 8 чел.
Эдфу и Комомбо: борьба между добром и злом
2 часа
-
5%
Мини-группа
до 3 чел.
2 часа
-
5%
Мини-группа
до 3 чел.
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
27 ноя в 05:00
$427.50$450 за человека
По храмам Эдфу и Ком омбо
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Храм в Ком-Омбо»

