Представьте себя в центре древнего мира, где каждый камень хранит в себе тысячелетнюю историю.
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре - это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу Древнего
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре - это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу Древнего
5 причин купить этот билет
- ✨ Ослепительная иллюминация
- 📜 Исторический рассказ о Древнем Египте
- 🏛 Прогулка по храмам Карнака
- 🌊 Вид на Священное озеро
- 🚗 Комфортный трансфер из отеля
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Что можно увидеть
- Карнакские храмы
- Священное озеро
Описание билета
Что вас ждет Наш представитель заберет вас из отеля/круиза по Нилу на автомобиле с кондиционером, чтобы отвезти на фантастическое звуковое и световое шоу. Посмотрите на красивые освещенные храмы Карнака. Задумайтесь о том, какой была жизнь тысячи лет назад, слушая рассказ об истории. Это зрелище, которое сначала проводит вас по территории храма, и, наконец, последний акт разыгрывается, когда вы сидите на берегу Великого Священного озера. Представление рассказывает об истории Луксора как столицы древнего мира. После завершения шоу вас ждет возвращение в отель/круиз по Нилу.
Каждый день в 19:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля в Луксоре и обратно. Все трансферы осуществляются на современном автомобиле с кондиционером.
- Бутылка воды во время поездки.
- Все сервисные сборы и налоги.
- Вход в храмы Карнака.
Что не входит в цену
- Любые дополнительные туры.
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Начало экскурсии из вашего отеля/круиза по Нилу. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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