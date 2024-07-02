Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре

Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Представьте себя в центре древнего мира, где каждый камень хранит в себе тысячелетнюю историю.

Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре - это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу Древнего
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Египта, где мифы и реальность переплетаются в едином танце света и тени.

Вас ожидает встреча с историей, рассказанная голосами прошлого, под светом звезд и огней, освещающих величественные храмы Карнака.

Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки из отеля, где профессиональный гид расскажет о предстоящем зрелище. Пройдя по древним аллеям, вы окажетесь у подножия великих храмов, где начнется основное действо. Слова, звуки и свет сольются воедино, воссоздавая жизнь древних фараонов и богов.

После завораживающего шоу вас ждет возвращение в отель, где вы сможете переварить увиденное и ощутить связь времен.

Это шоу - идеальный способ прикоснуться к величию истории и почувствовать себя частью чего-то великого и вечного

5 причин купить этот билет

  1. ✨ Ослепительная иллюминация
  2. 📜 Исторический рассказ о Древнем Египте
  3. 🏛 Прогулка по храмам Карнака
  4. 🌊 Вид на Священное озеро
  5. 🚗 Комфортный трансфер из отеля
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Карнакские храмы
  • Священное озеро

Описание билета

Что вас ждет Наш представитель заберет вас из отеля/круиза по Нилу на автомобиле с кондиционером, чтобы отвезти на фантастическое звуковое и световое шоу. Посмотрите на красивые освещенные храмы Карнака. Задумайтесь о том, какой была жизнь тысячи лет назад, слушая рассказ об истории. Это зрелище, которое сначала проводит вас по территории храма, и, наконец, последний акт разыгрывается, когда вы сидите на берегу Великого Священного озера. Представление рассказывает об истории Луксора как столицы древнего мира. После завершения шоу вас ждет возвращение в отель/круиз по Нилу.

Каждый день в 19:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля в Луксоре и обратно. Все трансферы осуществляются на современном автомобиле с кондиционером.
  • Бутылка воды во время поездки.
  • Все сервисные сборы и налоги.
  • Вход в храмы Карнака.
Что не входит в цену
  • Любые дополнительные туры.
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Начало экскурсии из вашего отеля/круиза по Нилу. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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