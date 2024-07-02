Представьте себя в центре древнего мира, где каждый камень хранит в себе тысячелетнюю историю.Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре - это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу Древнего

Египта, где мифы и реальность переплетаются в едином танце света и тени. Вас ожидает встреча с историей, рассказанная голосами прошлого, под светом звезд и огней, освещающих величественные храмы Карнака. Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки из отеля, где профессиональный гид расскажет о предстоящем зрелище. Пройдя по древним аллеям, вы окажетесь у подножия великих храмов, где начнется основное действо. Слова, звуки и свет сольются воедино, воссоздавая жизнь древних фараонов и богов. После завораживающего шоу вас ждет возвращение в отель, где вы сможете переварить увиденное и ощутить связь времен. Это шоу - идеальный способ прикоснуться к величию истории и почувствовать себя частью чего-то великого и вечного

Описание билета

Что вас ждет Наш представитель заберет вас из отеля/круиза по Нилу на автомобиле с кондиционером, чтобы отвезти на фантастическое звуковое и световое шоу. Посмотрите на красивые освещенные храмы Карнака. Задумайтесь о том, какой была жизнь тысячи лет назад, слушая рассказ об истории. Это зрелище, которое сначала проводит вас по территории храма, и, наконец, последний акт разыгрывается, когда вы сидите на берегу Великого Священного озера. Представление рассказывает об истории Луксора как столицы древнего мира. После завершения шоу вас ждет возвращение в отель/круиз по Нилу.