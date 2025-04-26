Храм Рамзеса III – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Рамзеса III» в Луксоре, цены от $90. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
Завтра в 07:00
11 мая в 07:00
$233 за всё до 8 чел.
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
2 часа
Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу
Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$90 за билет
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
На автобусе
На воздушном шаре
10 часов
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
11 мая в 04:00
$180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    26 апреля 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    В марте 2025 г. я совершил увлекательное путешествие по Древнему и современному Египту. Мне помогали в этом почти 10 разных
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    местных гидов, часть из которых я нашёл на tripstere. Без сомнения лучшим из них был Таха!. Луксор является главной жемчужиной Древнего Египта. Таха, спасибо тебе за прекрасную 8 часовую экскурсию. Ты настоящий профессионал в своём деле! Я не только благодарен тебе за чёткую организацию, но и за новое знание, которое ты дал мне и которое ты красиво преподносишь в своих интересных экскурсиях! За несколько минут, в динамике, освещаешь историю нескольких тысячелетий! Я думал, что меня будет трудно удивить после просмотренных древнеегипетских коллекций и артефактов, хранящихся в Британском музее в Лондоне или других европейских столицах, но ты это сделал! Ещё раз дякую тебе из Сибири за твои экскурсии, открытость и щедрость! С большим уважением к тебе и водителю …

  • А
    Антон
    13 апреля 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Мы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часа в одну сторону на
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    комфортабельном микроавтобусе с двумя хорошими водителями. Таха встретил нас в Луксоре. Мы были с двумя детьми. Экскурсия проходила в комфортном нам темпе и сопровождалась интересными рассказами гида. Все наши пожелания в процессе экскурсии учитывались. Детям уделено особенное внимание (мороженое, вода, соки от Тахи входили в стоимость экскурсии). Программа, как и заявлено: Карнакский храм, обед, прогулка по Нилу, затем еще три храма. Спасибо за прекрасную экскурсию.

    Мы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часаМы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часа
  • Н
    Николай
    10 апреля 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Спасибо большое Тахе (организатору) и Хамеду (гиду). Все было очень четко и профессионально организовано. Вся логистика была организована через whatsapp
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    - трансфер из аэропорта, тур по Луксору, трансфер в Хургаду. Сама программа по Луксору была также грамотно составлена: наш гид Хамеда оказался очень дружелюбным, рассказал о всех достопримечательностях, помог с билетами, а также в общении с местными продавцами и "работниками музеев". Кроме посещения храмов и гробниц, у нас был обед (на удивление очень вкусный) и поездка на лодке до отеля. Так что, все хорошо и интересно организовано.

    Спасибо большое Тахе (организатору) и Хамеду (гиду). Все было очень четко и профессионально организовано. Вся логистика

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Храм Рамзеса III»

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Сколько стоит экскурсия по Луксору в мае 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Храм Рамзеса III" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 233. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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