Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
Завтра в 07:00
11 мая в 07:00
$233 за всё до 8 чел.
Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу
Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$90 за билет
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
11 мая в 04:00
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений26 апреля 2025В марте 2025 г. я совершил увлекательное путешествие по Древнему и современному Египту. Мне помогали в этом почти 10 разных
- ААнтон13 апреля 2025Мы очень довольны индивидуальной экскурсией в Люксор с гидом Таха. Дорога из Люксора заняла 4 часа в одну сторону на
- ННиколай10 апреля 2025Спасибо большое Тахе (организатору) и Хамеду (гиду). Все было очень четко и профессионально организовано. Вся логистика была организована через whatsapp
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Храм Рамзеса III»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Луксору в мае 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Храм Рамзеса III" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 233. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Луксоре на 2025 год по теме «Храм Рамзеса III», 24 ⭐ отзыва, цены от $90. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль