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местных гидов, часть из которых я нашёл на tripstere. Без сомнения лучшим из них был Таха!. Луксор является главной жемчужиной Древнего Египта. Таха, спасибо тебе за прекрасную 8 часовую экскурсию. Ты настоящий профессионал в своём деле! Я не только благодарен тебе за чёткую организацию, но и за новое знание, которое ты дал мне и которое ты красиво преподносишь в своих интересных экскурсиях! За несколько минут, в динамике, освещаешь историю нескольких тысячелетий! Я думал, что меня будет трудно удивить после просмотренных древнеегипетских коллекций и артефактов, хранящихся в Британском музее в Лондоне или других европейских столицах, но ты это сделал! Ещё раз дякую тебе из Сибири за твои экскурсии, открытость и щедрость! С большим уважением к тебе и водителю …