читать дальше раньше; быстро и оперативно решались организационные вопросы. Луксор - прекрасный город с древней историей, Ахмед помог нам максимально погрузиться во времена Древнего Египта, а для ребенка-школьника это было максимально познавательно и не скучно. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

Экскурсию по Луксору проводил Ахмед. Вся наша семья в восторге, получили массу интересной информации в подкрепление тем знаниям, которые были