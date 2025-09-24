Мои заказы

Храм Сети I – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Сети I» в Луксоре, цены от $90. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
2 часа
Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$90 за билет
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
На автобусе
На воздушном шаре
10 часов
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начало: Луксор
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$180 за человека
Тайны богини Хатхор и фараонов: сокровенные храмы Дендера и Абидос
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны богини Хатхор и фараонов: сокровенные храмы Дендера и Абидос
Начало: Экскурсия начинается в городе Луксор
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$250 за всё до 15 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Храм Сети I»

