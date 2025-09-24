Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$90 за билет
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начало: Луксор
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$180 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны богини Хатхор и фараонов: сокровенные храмы Дендера и Абидос
Начало: Экскурсия начинается в городе Луксор
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$250 за всё до 15 чел.
