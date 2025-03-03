Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$180 за всё до 3 чел.
Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу
Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$90 за билет
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
10 мая в 04:00
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 марта 2025Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется. Были 2 экскурсии
- ЕЕкатерина9 февраля 2025Экскурсию по Луксору проводил Ахмед. Вся наша семья в восторге, получили массу интересной информации в подкрепление тем знаниям, которые были
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Храм Хатшепсут»
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Сейчас в Луксоре в категории "Храм Хатшепсут" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 180. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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