Храм Хатшепсут – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Хатшепсут» в Луксоре, цены от $90. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Добро пожаловать в Луксор
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$180 за всё до 3 чел.
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
2 часа
Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу
Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$90 за билет
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
На автобусе
На воздушном шаре
10 часов
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
10 мая в 04:00
$180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 марта 2025
    Добро пожаловать в Луксор
    Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется. Были 2 экскурсии
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    в Каире и Луксоре. При выборе опирались на отзывы. Хотели экскурсию именно для детей. Остались очень довольны. Гиды в обоих случаях просто великолепны. Хорошо говорят на русском. Глубокое знание истории. Благодарю организацию и гидов!

    Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочетсяСемьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется
  • Е
    Екатерина
    9 февраля 2025
    Добро пожаловать в Луксор
    Экскурсию по Луксору проводил Ахмед. Вся наша семья в восторге, получили массу интересной информации в подкрепление тем знаниям, которые были
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    раньше; быстро и оперативно решались организационные вопросы. Луксор - прекрасный город с древней историей, Ахмед помог нам максимально погрузиться во времена Древнего Египта, а для ребенка-школьника это было максимально познавательно и не скучно. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Храм Хатшепсут»

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Сколько стоит экскурсия по Луксору в мае 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Храм Хатшепсут" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 180. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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