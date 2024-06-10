Найдено 3 экскурсии в категории « Дельфины » в Марсе-Аламе, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 10 часов Плавание с дельфинами на Саттаях рифе: экскурсия из Марса-Алам Встреча с дельфинами на Саттаях рифе: дружелюбные обитатели моря ждут вас для незабываемого плавания Начало: Забираем туристов из отелей «Дельфины в родной стихии Саттаях риф — дом дельфинов» Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00 $ 80 за человека Круиз 8 часов Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Рифы, дельфины и незабываемые моменты на яхте Наслаждайтесь подводным плаванием и круизом на яхте из Марса Алама к рифу Сатайя в Красном море, известному как риф Дом дельфинов» Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00 $ 55 за человека Групповая 10 часов Риф Сатайя: встреча с дельфинами и сноркелинг в Марса-Алам Погрузитесь в волшебный мир подводной жизни Марса-Алам, плавая с дельфинами и исследуя коралловые рифы Начало: Ваши отели «Что вас ожидает: Волшебство подводного мира и встречи с дельфинами Отправляйтесь в незабываемое приключение на риф Сатайя, где вас ждет захватывающий сноркелинг в двух разных местах» $ 55 за человека Другие экскурсии Марсы-Алама

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Дельфины»

Забронируйте экскурсию в Марсе-Аламе на 2024 год по теме «Дельфины», цены от $55. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август