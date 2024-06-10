Экскурсии по Марсе-Аламу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Марсе-Аламе, цены от €24. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочная Дендера и золотой Луксор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
350 за всё до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
380 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Индивидуальный трансфер в Марса-Аламе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 12:00
10 июня в 00:00
24 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадочная Дендера и золотой Луксор
  2. Древний Луксор c посещением Долины царей
  3. Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 380.
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