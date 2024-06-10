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Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€380 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Индивидуальный трансфер в Марса-Аламе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 12:00
10 июня в 00:00
€24 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На машине»
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