Индивидуальная
до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
11 дек в 04:00
12 дек в 04:00
$450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
11 дек в 04:00
12 дек в 04:00
$450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Марса-Аламе: русскоговорящий водитель и удобный автомобиль
Индивидуальный трансфер в Марса-Аламе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 14:00
11 дек в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в декабре 2025
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 450.
Забронируйте экскурсию в Марсе-Аламе на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», цены от $26. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль