Анастасия: Сегодня с мужем посетили очень интересную индивидуальную экскурсию в Луксор и Дендеру. Одной из обязательных локаций, которую я хотела читать дальше
посетить был - храм богини Хатхор в Дендере, поэтому выбор пал на данную экскурсионную программу. В 2 часа ночи водитель забрал нас прямо из нашего отеля в Марса-Алам и рано утром привез в Дендеру. Наш гид Таха начал экскурсию с рассказа о сотворении мира по мифам древних египтян. Он посвятил нас в пантеон языческих богов, рассказал про иероглифы и традиции. Храм Хатхор - очень красивый. Мы увидели древние барельефы, узнали историю его строительства и познакомились с гипотезами о знаменитой «электрической лампочке». Далее, мы двинулись к Карнакскому храму, который является одним из самых древних построек, дошедших до наших дней (храму 4500 лет). Несмотря, на жаркую погоду, было очень интересно прогуляться вдоль прекрасно сохранившихся колонн и сделать памятные фотографии. Также, мы научились читать некоторые иероглифы и узнали, как определять какое имя фараону дали при рождении. Затем, после сытного обеда мы отправились на прогулку по Нилу и увидели Луксор с воды. В завершение экскурсии, мы посетили колоссы Мемнона и Долину Царей. Спуститься в древние гробницы - оказалось самой интересной частью экскурсии, так как именно здесь росписи сохранили свои оригинальные цвета, не пострадали от солнца, наводнений или вандалов. В качестве вкусного подкрепления для обратной дороги экскурсовод угостил нас ароматными манго и свежими финиками. Благодаря такому насыщенному дню мы увезем из Египта не только загар и морские фотографии, но и огромное желание посетить и другие достопримечательности этой гостеприимной страны. Таха, с удовольствием побывали бы и на других ваших экскурсиях.
Артем: если кто-то думает на счет того, что это далеко, не жалейте денег, такого еще за мою практику путешествий никто не делал. Таха - гид просто огонь!
Экскурсия насыщенная и интересная. Гид хорошо говорит по русски и знает много исторических фактов. Понравилась поездка на лодке по Нилу. В конце экскурсии подарили манго огромные, спасибо большое. Лично мне больше всего понравился храм богини Хатхор. Спасибо большое
Экскурсию в Дедеру и Луксор проводил Таха. Очень приятный молодой человек с чувством юмора и огромными энициклопедическими знаниями! Бесконечно благодарны читать дальше
за высокий уровень организации и грамотно спланированную экскурсию. Самые жаркие часы мы провели в ресторане и прогулке по Нилу. Храм богини Хатхор, Карнакский храм и конечно гробницы в долине царей оставляют неизгладимые впечатления. Удивлялись и восхищались увиденным мы в течение всего дня. Спасибо, Таха! Ты профи!
Это было очень круто! Совсем не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию! Таха очень интересно рассказывает. Информация была доступна детям, и интересна взрослым. Экскурсия построена с заботой к клиентам. Спасибо за невероятные эмоции и воспоминания на всю жизнь🙏🏻☀️
3 сентября 2025г. были вдвоем на индивидуальной экскурсии! Все понравилось, просто чудесно и масса впечатлений. Таха приятный собеседник и профессионал читать дальше
своего дела! Поездка прошла с удовольствием и комфортом. Машина с кондиционером забрала нас вовремя у отеля. В поездке нас обеспечили водой, кофе, мороженым и другими вкусняшками. Посетили: 1. Храм богини Хатхор в Дендери 2. Карнакский храм в городе живых 3. Долина царей и посещение трех гробниц 4. Колосы Мемнона 5. Обед в хорошем ресторане 6. Прогулка по Нилу на индивидуальной лодке. Экскурсия насыщенная! Рекомендуем!
Путешествовали 3 июля 2025 года семьёй 3 взрослых и 2 ребёнка (7 и 10лет) Предоплата на сайте, все максимально открыто читать дальше
и понятно. Цена сильно ниже чем предлагали в отеле и туроператор. Приехал минивен с кондиционером на 12 мест, всю дорогу туда мы прекрасно спали на комфортных сидениях. Сама экскурсия превзошла ожидания, завораживающие виды, прекрасное объяснения гида Ахмеда, легенды, истории, даже письмена научились разбирать. Прогулка индивидуальная на лодке по нилу вообще огонь, детям дали порулить, прохладно и красиво. Ожидали что в жару 39 не выдержит, но автобус с кондиционером и все экскурсии прошли на одном дыхании. Навязчивого сервиса ноль. Спасибо огромное!
Таха оказался не просто русскоговорящим сопровождающим, а настоящим историком-эрудитом. Его знания о Древнем Египте поражали глубиной: он объяснял символику фресок читать дальше
в храме Хатхор так что окружающие даже попросили присоединиться к нам, а в Долине Царей раскрыл тайны гробниц, помог выбрать самые интересные с учетом наших пожеланий. Ни один вопрос не остался без ответа. Вся организация продумана до мелочей и направлена на комфорт, чтобы гости получили лучшее и уехали довольными. Кондиционер в машине, холодные напитки, мороженное и готовность подстроиться под наш график — то что сделала нашу поездку абсолютно комфортной.
Трансфер около 4-х часов на комфортной машине. У нас даже было 2 аккуратных водителя и они менялись. Очень понравился Гид читать дальше
Таха, отлично говорит на русском. На все вопросы у него всегда находились ответы. Таха учился в Каире и хорошо знает историю. Рассказы интересные - с углублением в детали, в меру с юмором - все корректно и с энтузиазмом! Все происходило в сроки и без очередей, с отличными ракурсами для фототографий. Таха по дороге угощал кока- колой, мороженым, кофем. Сама программа поразила возможностями человека тех времен, культурой, масштабами строений и красотой! По деньгам вышло дешевле цен нашего Туроператора и скорее всего комфортнее и мобильней. Оценка - твёрдая "5". Рекомендую воспользоваться услугами Гида Таха!
Экскурсия в Дендеру и Луксор превзошла все наши ожидания! Благодаря нашему гиду мы не только узнали множество интересных фактов об читать дальше
истории и культуре, но и получили великолепные фотографии. Организация была на высшем уровне: всё четко, без задержек, от начала до конца. Обед на берегу Нила был действительно вкусным, прогулка по Нилу очень атмосферной, а трансфер комфортным (несмотря на довольно большое расстояние). Эта поездка оставила только положительные эмоции. Однозначно рекомендуем на 100%!
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в декабре 2025
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 450 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Забронируйте экскурсию в Марсе-Аламе на 2025 год по теме «История и архитектура», 9 ⭐ отзывов, цены от $420. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль