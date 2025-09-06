читать дальше

посетить был - храм богини Хатхор в Дендере, поэтому выбор пал на данную экскурсионную программу.

В 2 часа ночи водитель забрал нас прямо из нашего отеля в Марса-Алам и рано утром привез в Дендеру. Наш гид Таха начал экскурсию с рассказа о сотворении мира по мифам древних египтян. Он посвятил нас в пантеон языческих богов, рассказал про иероглифы и традиции.

Храм Хатхор - очень красивый. Мы увидели древние барельефы, узнали историю его строительства и познакомились с гипотезами о знаменитой «электрической лампочке».

Далее, мы двинулись к Карнакскому храму, который является одним из самых древних построек, дошедших до наших дней (храму 4500 лет). Несмотря, на жаркую погоду, было очень интересно прогуляться вдоль прекрасно сохранившихся колонн и сделать памятные фотографии. Также, мы научились читать некоторые иероглифы и узнали, как определять какое имя фараону дали при рождении.

Затем, после сытного обеда мы отправились на прогулку по Нилу и увидели Луксор с воды.

В завершение экскурсии, мы посетили колоссы Мемнона и Долину Царей. Спуститься в древние гробницы - оказалось самой интересной частью экскурсии, так как именно здесь росписи сохранили свои оригинальные цвета, не пострадали от солнца, наводнений или вандалов.

В качестве вкусного подкрепления для обратной дороги экскурсовод угостил нас ароматными манго и свежими финиками.

Благодаря такому насыщенному дню мы увезем из Египта не только загар и морские фотографии, но и огромное желание посетить и другие достопримечательности этой гостеприимной страны.

Таха, с удовольствием побывали бы и на других ваших экскурсиях.



Артем: если кто-то думает на счет того, что это далеко, не жалейте денег, такого еще за мою практику путешествий никто не делал. Таха - гид просто огонь!



Даже мне было интересно !



Так же угостил нас свежими финиками и манго!