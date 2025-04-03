Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
16 апр в 04:30
$330 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
15 апр в 04:30
16 апр в 04:30
$500 за экскурсию
Круиз
Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари
Начало: Забираем всех туристов из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMikhail3 апреля 2025Хочу поделиться мнением об экскурсии. Это 10/10! Высшая похвала как водителю так и гиду. Точные имена не запомнили, гид сказал что
- ИИльгиз2 апреля 2025В общем отличная персональная экскурсия. Отличный спокойный и вежливый водитель. Отличный гид, рассказал интересные факты, после дал пофотографироваться. Завез в магазины, но
- ЕЕлена1 января 2025Экскурсия просто супер! Нам с мужем очень понравилось! Ехали на хорошей комфортной, чистой машине. Дорога из Марса-Алама до Луксора, конечно,
- ЮЮлия20 декабря 2024были на данной экскурсии семьей из 4-х человек. С первых минут все очень четко организовано. Мухамед связался со мной за пару
- ИИнна4 ноября 2024Добрый день, мы (семья) остались очень довольны. Гид Миша (Мухамед) был очень дружелюбен и обладает хорошими знаниями, всё прошло как было обговоренно, на легке и в одно дыхание. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Руины римского храма в Абу-Гусун»
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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в апреле 2025
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