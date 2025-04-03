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недель до поездки. Все вопросы по документам были урегулированы до поездки. Накануне была дана исчерпывающая информация о времени, транспорте и пр. моментах. такой подход дает очень ценное на отдыхе чувство спокойствия и уверенности, что все пройдет хорошо. Водитель прибыл минута в минуту. Дорога, конечно, долгая, но формат индивидуальной экскурсии позволяет нивелировать этот момент. Дети даже умудрились выспаться. Отдельная благодарность прекрасному гиду и человеку Мумдуху. Мамдух очень знающий, открытый, теплый, душевный. Мы, взрослый люди, узнали немало нового, удивлялись, поражались и восхищались увиденным. Обед также превзошел все ожидания. думала будет какой-то формальный перекус. По факту нас проводили в местную кафешку и накормили очень вкусно и обильно. В общем, поездку рекомендую однозначно, для семьи индивидуальный формат не сильно дороже группового получается, а преимущества очевидны.