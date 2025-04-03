Храм Сети I – экскурсии в Марсе-Аламе

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Сети I» в Марсе-Аламе, цены от $95. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
На автобусе
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
16 апр в 04:30
$330 за экскурсию
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
На автобусе
16 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
15 апр в 04:30
16 апр в 04:30
$500 за экскурсию
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
На яхте
5 часов
Круиз
Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари
Начало: Забираем всех туристов из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    3 апреля 2025
    Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
    Хочу поделиться мнением об экскурсии. Это 10/10! Высшая похвала как водителю так и гиду. Точные имена не запомнили, гид сказал что
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    их обоих можно называть Мишами))) Это наша вторая индивидуальная поездка в Луксор и мы не ожидали увидеть что-то новое, но… безупречно знающий историю археолог и египтолог гид «Миша» в Карнакском храме и храме Хатшепсут удивил нас, показав прекрасно сохранившие настенные рисунки в комнатах куда обычно не заводят туристов. Это полный восторг! Огромная благодарность организаторам и однозначная рекомендация для желающих посетить Луксор!

  • И
    Ильгиз
    2 апреля 2025
    Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
    В общем отличная персональная экскурсия. Отличный спокойный и вежливый водитель. Отличный гид, рассказал интересные факты, после дал пофотографироваться. Завез в магазины, но
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    не просто магазин, а еще показали как делается папирус и небольшой спектакль увидели у камнерезчиков. По итогу очень вкусно пообедали на берегу Нила и прокатились немножко на лодке. рекомендую всем, отличная экскурсия, стоит каждого уплаченного рубля!

  • Е
    Елена
    1 января 2025
    Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
    Экскурсия просто супер! Нам с мужем очень понравилось! Ехали на хорошей комфортной, чистой машине. Дорога из Марса-Алама до Луксора, конечно,
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    долгая, но оно того стоит) С нами был гид Мамдух. Очень интересно рассказывал про древний и современный Египет. Чувствовалось его гостеприимство и хорошее отношение к нам. На протяжении экскурсии сам предлагал нас сфотографировать, получились хорошие фото на память. В конце экскурсии заехали в местный магазинчик, гид купил нам в обратную дорогу воды, перекус на свои средства. Во время экскурсии посетили два храма, долину царей (там спустились в три гробницы фараонов), Колосс, покатались на лодке по реке Нил, заезжали на банановый остров. Был хороший обед в местном ресторанчике! Очень вкусно и сытно! Экскурсию рекомендуем! Уехали с массой положительных впечатлений!

  • Ю
    Юлия
    20 декабря 2024
    Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
    были на данной экскурсии семьей из 4-х человек. С первых минут все очень четко организовано. Мухамед связался со мной за пару
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    недель до поездки. Все вопросы по документам были урегулированы до поездки. Накануне была дана исчерпывающая информация о времени, транспорте и пр. моментах. такой подход дает очень ценное на отдыхе чувство спокойствия и уверенности, что все пройдет хорошо. Водитель прибыл минута в минуту. Дорога, конечно, долгая, но формат индивидуальной экскурсии позволяет нивелировать этот момент. Дети даже умудрились выспаться. Отдельная благодарность прекрасному гиду и человеку Мумдуху. Мамдух очень знающий, открытый, теплый, душевный. Мы, взрослый люди, узнали немало нового, удивлялись, поражались и восхищались увиденным. Обед также превзошел все ожидания. думала будет какой-то формальный перекус. По факту нас проводили в местную кафешку и накормили очень вкусно и обильно. В общем, поездку рекомендую однозначно, для семьи индивидуальный формат не сильно дороже группового получается, а преимущества очевидны.

  • И
    Инна
    4 ноября 2024
    Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
    Добрый день, мы (семья) остались очень довольны. Гид Миша (Мухамед) был очень дружелюбен и обладает хорошими знаниями, всё прошло как было обговоренно, на легке и в одно дыхание. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Храм Сети I»

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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в апреле 2025
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Храм Сети I" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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