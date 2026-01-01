Водная прогулка
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата или рифе Сатайя с обедом
Начало: Гид заберет вас из отеля
$50 за человека
Круиз
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
Ощутите роскошь на яхте Нефертари, наслаждаясь закатом и изысканным ужином. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и романтику
Начало: Забираем всех туристов из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
$95 за человека
Групповая
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Начало: Гид заберет вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 20:00
$30 за человека
