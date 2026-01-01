Мои заказы

Развлечения в Марсе-Аламе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Марсе-Аламе, цены от $30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата или рифе Сатайя с обедом
8 часов
Водная прогулка
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата или рифе Сатайя с обедом
Начало: Гид заберет вас из отеля
$50 за человека
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
На яхте
Круизы
5 часов
Круиз
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
Ощутите роскошь на яхте Нефертари, наслаждаясь закатом и изысканным ужином. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и романтику
Начало: Забираем всех туристов из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
$95 за человека
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
На автобусе
На квадроциклах
4 часа
Групповая
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Начало: Гид заберет вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 20:00
$30 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата или рифе Сатайя с обедом;
  2. Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари;
  3. Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама.
Какие места ещё посмотреть в Марсе-Аламе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Луксор.
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в январе 2026
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 95. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Забронируйте экскурсию в Марсе-Аламе на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от $30. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март